Grande partecipazione all’Hotel Mediterraneo. Maraio: «Coalizione ampia e programma concreto, le formule vengono dopo».

Grande partecipazione all’Hotel Mediterraneo. Maraio: «Coalizione ampia e programma concreto, le formule vengono dopo». Fico: «Un’alleanza forte e coesa. Sulla sanità pubblica servono più risorse».

SALERNO – Tanti militanti, dirigenti e amministratori all’Hotel Mediterraneo di Salerno per “Governare il cambiamento, insieme”, un appuntamento che ha messo al centro il contributo dei territori alla costruzione dell’alternativa di centrosinistra. Partecipazione, culture politiche diverse e concretezza dell’azione di governo: da qui è partito il confronto con Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti PSI e assessore regionale, e Roberto Fico, presidente della Regione Campania.

«Per vincere, il centrosinistra ha bisogno di un metodo: allargare la coalizione, valorizzare le diverse culture politiche e costruire un programma concreto. Le formule vengono dopo le risposte da dare ai cittadini», ha affermato Maraio.

Un metodo che, per il segretario socialista, trova già una traduzione nell’esperienza regionale. «In Campania, con Roberto Fico, questo metodo è già una pratica di governo. Abbiamo una coalizione ampia, nella quale socialisti, riformisti e civici hanno un ruolo centrale, che lavora sulle cose da fare senza perdersi in discussioni astratte. Al tavolo nazionale porteremo questa esperienza: il modello Campania, fatto di partecipazione, pari dignità e obiettivi condivisi. Si può fare. E dai territori arriva la dimostrazione che un centrosinistra capace di includere può vincere e governare».

Maraio si è soffermato anche sul confronto nazionale tra le forze della coalizione, giudicando positivamente il vertice tra i leader. «Una buona riunione. Sulla volontà di Conte, Schlein, Bonelli e Fratoianni di costruire un percorso aperto e inclusivo non ho mai avuto dubbi. Ora dobbiamo fare la nostra parte: organizzare l’area riformista e modernizzatrice della coalizione, senza veti e personalismi».

Un percorso che, ha sottolineato, deve partire dai contenuti e dalle esperienze da coinvolgere. «Anzi, se proprio dovessi mettere un veto, lo metterei alle definizioni: non la chiamerei “area centrista” né “quarta gamba”. Le culture politiche e le esperienze che possiamo coinvolgere meritano più di un’etichetta. Penso anche al contributo della tradizione del cattolicesimo democratico, a Mastella e all’associazione di Spadafora».

L’obiettivo, ha aggiunto Maraio, è «trasformare una somma di sigle in un progetto politico riconoscibile, con proposte comuni e un’ambizione di governo. Unire le energie serve se, insieme, riusciamo a offrire qualcosa di più ai cittadini».

Sulla prospettiva nazionale del campo largo, e dopo avere parlato dei successi campani, è intervenuto Fico, indicando nella coesione e nella chiarezza delle scelte programmatiche le condizioni per costruire l’alternativa. «Sarà un’alleanza forte, coesa, ma soprattutto sarà un’alleanza con un programma molto chiaro, molto radicale rispetto a quello che noi vogliamo fare», ha dichiarato il presidente della Regione.

Al centro, la difesa della sanità pubblica, terreno sul quale Fico ha evidenziato una convergenza tra le forze del centrosinistra. Il presidente ha giudicato insufficienti le risorse nazionali previste dopo la legge di bilancio, chiedendo un aumento dei finanziamenti per evitare che il sistema arrivi al collasso.

Rispondendo poi alle domande su possibili candidature di esponenti della Giunta, Fico ha precisato di non aver mai espresso una posizione contraria o favorevole. Ha rivendicato la qualità della squadra e il lavoro svolto attraverso i provvedimenti approvati ogni settimana, esprimendo l’auspicio di proseguire insieme l’esperienza di governo.

Da Salerno emerge così un’indicazione politica: fare dell’esperienza campana un contributo al progetto nazionale del centrosinistra, tenendo insieme l’ampiezza della coalizione e la capacità di scegliere. A partire dalle risposte che i cittadini attendono sui servizi, sulla sanità e sulle opportunità di sviluppo.