Questa volta ha minacciato di avvelenare le mense scolastiche. Lo so, dare dello scemo a chi dissemina minacce non è sempre una buona idea. Tra tanti perditempo che si divertono a seminare paura, può sempre capitare quello che, prima o poi, decide di passare dalle parole ai fatti.

E allora non ci sarebbe proprio nulla da ridere. Ma c’è un’altra questione sulla quale varrebbe la pena riflettere: fino a che punto siamo disposti a concedere a ogni provocazione il palcoscenico che reclama? Perché se ogni messaggio delirante diventa un caso nazionale, se ogni imbecille con una tastiera riesce a dettare l’agenda di un’intera comunità, il rischio è che il problema non sia più soltanto chi scrive le minacce, ma anche il modo in cui scegliamo di reagire. Intendiamoci: informare è un dovere. Verificare è un obbligo. Sottovalutare una minaccia, soprattutto quando riguarda luoghi frequentati da bambini, sarebbe irresponsabile.

Ma tra il dovere di raccontare e la tentazione di amplificare esiste una differenza sostanziale. Ed è una differenza che il giornalismo dovrebbe imparare a rispettare. Perché, alla fine, a beneficiare di queste situazioni è spesso la politica politicante. Quella che si preoccupa meno di capire che cosa stia realmente accadendo e molto di più di trasformare ogni episodio in un’occasione per mettere in difficoltà l’avversario. Il problema concreto passa in secondo piano, mentre la polemica conquista la scena. Si lanciano accuse, si chiedono spiegazioni, si reclamano responsabilità.

E, come spesso accade, c’è sempre qualcuno pronto a lanciare il sasso e a nascondere la mano. Un villaggio che si rispetti ha sempre avuto il suo scemo di casa. Tutti lo conoscevano, tutti sapevano come comportarsi. Lo si trattava con una certa condiscendenza, senza per questo lasciarsi rovinare la giornata dalle sue insistenze. “Ce l’hai un Gratta e Vinci?”, chiedeva al verduraio, come nel film di Pieraccioni, Il Ciclone. Ecco, appunto: era un film.

E soprattutto nessuno pensava di convocare una conferenza stampa ogni volta che quel personaggio apriva bocca. Oggi, invece, basta una tastiera per conquistare l’attenzione di tutti. I messaggi sono arrivati nuovamente nelle ultime ore. Questa volta, oltre alla minaccia di un ordigno esplosivo, compare anche il riferimento a una presunta contaminazione dei pasti nelle mense scolastiche. L’autore delle comunicazioni, che si firma Andropov e che aveva già diffuso minacce nei giorni scorsi, è tornato a farsi sentire. Le forze dell’ordine hanno effettuato sopralluoghi nei plessi scolastici. Non si sono rese necessarie evacuazioni.

Le precedenti minacce si erano rivelate falsi allarmi. Nella nuova comunicazione si parla di un ordigno che dovrebbe esplodere entro quaranta minuti e di un presunto dipendente della mensa che avrebbe contaminato alimenti e provviste con sostanze tossiche. Un messaggio costruito per alimentare paura, evocare uno scenario apocalittico e, soprattutto, costringere tutti a occuparsene. E qui sta il punto. Non sappiamo chi ci sia davvero dietro quelle comunicazioni, né possiamo permetterci di dare per scontato che si tratti soltanto di una bravata. Le verifiche devono essere rigorose, le autorità devono fare il loro mestiere e ogni segnalazione deve essere trattata con la serietà che merita. Ma proprio perché la sicurezza viene prima di tutto, non dovremmo confondere la prudenza con l’isteria, né la necessaria attenzione con la concessione di una ribalta senza limiti. In conclusione, ha scritto ancora lo scemo del villaggio.

Almeno questo è ciò che ci auguriamo. Perché non possiamo escludere che, prima o poi, possa comparire un secondo scemo, uno che ancora non conosciamo e che decida di trasformare una bravata in qualcosa di molto più serio. È proprio qui che finisce il divertimento. Una minaccia può essere ridicola nella sua formulazione, ma non per questo va ignorata. La differenza tra una società responsabile e una società suggestionabile sta anche nella capacità di affrontare i rischi senza farsi dettare il ritmo da chi cerca di provocare paura. Non possiamo permettere che ogni imbecille con una tastiera diventi il regista della giornata di un’intera comunità.

Altrimenti gli consegniamo esattamente ciò che cerca: attenzione, paura e potere. E magari anche un titolo in prima pagina. Sarebbe il trionfo definitivo dello scemo del villaggio. Non più una macchietta da sopportare al bar o da evitare al mercato, ma un personaggio pubblico capace di decidere di che cosa dobbiamo parlare, come dobbiamo parlarne e persino quanto dobbiamo averne paura.

E allora una domanda, forse meno peregrina di quanto sembri, sorge spontanea: siamo davvero sicuri che lo scemo sia soltanto quello che scrive le minacce? O non rischiamo, piuttosto, di trasformare un provocatore in un protagonista, concedendogli proprio quel potere che da solo non avrebbe mai avuto?