“I Colori della Mia Terra”: alla Fondazione Modigliani premiati i vincitori del concorso artistico

Amedeo Clemente Modigliani nasce a Livorno nel 1884, ultimogenito di una famiglia con tre figli e una figlia, e sin da piccolo, sensibile all’arte, entra in contatto con vari artisti, tra cui anche il vecchio “big” dei Macchiaioli Giovanni Fattori. Inizialmente influenzato da Toulouse-Lautrec e Cezanne, sviluppa un suo personale stile (contemporaneo al Cubismo, ma non influenzato da esso), celebre per i nudi femminili e per i ritratti caratterizzati da volti stilizzati, colli affusolati e sguardo spesso assente. Dopo una vita decisamente bohemien, morirà a Parigi, a soli 36 anni non ancora compiuti, nel 1920.

Un suo fratello piu’ grande, Giuseppe Emanuele, “l’altro Modigliani”, socialista riformista vicino a Filippo Turati, fu deputato alla Camera e in seguito, dopo esser rientrato in Italia dall’esilio come antifascista, all’Assemblea Costituente.

La Fondazione “Amedeo Modigliani”, è nata anni fa per promuovere una visione soggettiva e un approccio nuovo all’arte, interrogandosi sulla rilevanza dell’impegno culturale e artistico oggi, e sull’arte stessa anche come strumento di lavoro, e territorio di pensiero libero. Alla sede della Fondazione a Trastevere, si è conclusa ultimamente la I edizione del concorso internazionale di pittura “I Colori della Mia Terra”: promosso dall’Associazione Culturale Test’Art, con la partecipazione di circa 300 persone alla giornata conclusiva, e un bilancio andato anche oltre i confini della mostra romana.

Il progetto, ideato e organizzato da Alberto Codini e curato da Annacarla Merone, presidente di Test’Art, ha coinvolto artisti di diversi Paesi, chiamati a raccontare attraverso la pittura la propria terra, le proprie radici e la propria identità culturale. Un percorso in cui il colore, da sempre elemento essenziale della pittura (per inquadrare adeguatamente ogni scena, con giusta attenzione anche ai necessari contrasti tra luce e ombra), è diventato anche un linguaggio capace di far dialogare tra loro sensibilità, storie e culture differenti. Il percorso s’è sviluppato in diversi mesi, dalla raccolta delle candidature alla selezione delle opere, dalla votazione pubblica alla valutazione della giuria: sino alla mostra finale e agli incontri culturali che l’hanno accompagnata.

Il sito del concorso – precisano gli organizzatori – ha registrato oltre 180.000 visualizzazioni, mentre la votazione online, oltre 30.000 voti: numeri che testimoniano l’interesse suscitato dalla manifestazione e la capacità del progetto di coinvolgere un pubblico ben più ampio di quello presente fisicamente negli spazi espositivi. La partecipazione digitale ha offerto alle opere ampia visibilità, consentendo poi al pubblico di prendere parte attivamente alla selezione attraverso il Premio del Web.

Alla cerimonia conclusiva sono stati proclamati i vincitori dei tre premi assegnati dalla giuria e del Premio del Web, per un montepremi complessivo di 3.500 euro. Primo premio – 1.500 euro: Giovanna Colone (Italia), con l’opera “Edificio A – alba”; Secondo premio – 1.000 euro: Stefano Alisi (Italia), con l’opera “Piazza dei miracoli“. Terzo premio – 500 euro: Alexandra Nicoleta Diaconu (Romania), con l’opera “Dor“. Premio del Web – 500 euro: Dominga Pascali (Italia), con l’opera “Il potere dell’amore nr. 3”, risultata la più votata online.

A tutti gli artisti ammessi alla fase finale è stato donato il catalogo ufficiale della mostra e l’attestato di partecipazione, a testimonianza del percorso condiviso e della presenza delle loro opere alla mostra conclusiva. Per l’Associazione Culturale Test’Art, precisano gli organizzatori del concorso, questa prima edizione rappresenta un traguardo significativo e, allo stesso tempo, un punto di partenza: Test’Art ha scelto di investire energie e risorse per realizzare un’occasione di incontro tra artisti, pubblico e professionisti del settore, con l’obiettivo di valorizzare l’arte contemporanea e favorire nuove relazioni culturali.

Grazie al lavoro di Alberto Codini, ideatore e organizzatore del concorso, e quello di Annacarla Merone, questa prima edizione pone le basi per una possibile seconda, con l’ambizione di consolidare i risultati, ampliare le collaborazioni e creare una comunità artistica capace di mantenere vivi i rapporti anche in futuro. «Quando alla passione si uniscono le persone, si può andare ancora più lontano», commentano gli organizzatori dell’iniziativa, guardando alle prospettive future.

Il Premio del Web (settore che, come dicevamo, è risultato determinante per questa prima edizione, mobilitando molto piu’ pubblico per la selezione delle opere), è andato Dominga Pascali, con l’opera “Il potere dell’amore nr. 3”. Artista – leccese, per l’esattezza – che ascoltiamo rapidamente, in passato vissuta a lungo per lavoro a Firenze, ed ora a Roma. .

Quali fasi ha attraversato il suo modo di praticare la pittura ?

Anzitutto una fase “adolescenziale”, dal 1982 al ‘90: anni in cui iniziai a far pratica presso un pittore a Calimera, mio paese natale, e soprattutto dipingevo estemporaneamente, nelle campagne del Salentino, a stretto contatto con la vita reale. Iniziai, all’epoca, a partecipare anche a mostre, a Calimera stessa, a Lecce e a Salerno: qui, partecipando a un concorso dove mi classificai terza ex aequo, con diploma e targa di riconoscimento.

E poi, dove si è formata?

E’ stata decisiva la mia fase universitaria, facoltà di Architettura a Firenze: insieme a vari viaggi all’estero di quegli stessi anni, visitando musei significativi come quelli di Madrid, Parigi, Helsinki, e cercando di assimilare i canoni del linguaggio pittorico moderno. Poi, dal 2011, qui a Roma ho cercato di definire un mio personale linguaggio artistico, che chiamerei “Trasformismo concettuale”.

Cosa intende con questi termini?

Dipingendo, cerco di cogliere l’essenza delle cose. In tutta la realtà, troviamo imperfezioni, difetti, aspetti sgradevoli, ma la società in cui viviamo, da secoli tende a rimuovere, o quantomeno, “esorcizzare” questi aspetti, inseguendo in tutto un ideale pseudoplatonico di perfezione assoluta, bellezza “neoellenistica”, efficienza e sessualità ai massimi livelli. La realtà del mondo non è così: per questo, nei miei quadri, inserisco forme apparentemente strane, volti umani o di animali diversi da quelli “da manuale”, anche sgradevoli. Che ci ricordano la complessità del mondo, mai riconducibile a schemi (anche mentali, concettuali) in realtà falsi e ingannatori: perchè basati su ideali di perfezione suprema, a tutti i costi, e quindi puramente teorici.

Cosa può dirci su questa sua opera vincitrice del Premio Web della Fondazione Modigliani, “Il potere dell’amore nr.3”, terza di una serie dedicata all’amore come forza cosmica, meccanismo del mondo e di tutta la vita, “Amor che move il sole e l’altre stelle”, per dirla con Dante?

E’ un’opera – che ho realizzato nel 2019, con tecnica mista (acrilico, pennarello, vernice e smalto sintetico) che celebra l’amore come principio cosmico e forza generatrice primaria, grazie all’incontro tra elemento femminile e quello maschile. Alle estremità della Terra, colta in veduta aerea tra dinamici vortici, mari, rilievi montuosi, distese verdi e grandi città (la vista dallo spazio, osserviamo, richiama un po’ Africa, continente travagliato ma giovane, secondo vari studiosi incarnante il futuro del mondo, N.d.R.), emergono i 2 archetipi della creazione umana. Con un design essenziale e stilizzato che rappresenta un omaggio all’iconografia degli antichi affreschi messapici scoperti nelle cavità ipogee del Salento.

Fabrizio Federici

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DiDA: “Il potere dell’amore nr.3”