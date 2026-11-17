Per la prima volta la Italian Jazz Conference si svolge fuori dall’Europa, con una delegazione di 30 professionisti italiani in arrivo a Rabat, in Marocco

Con “Italian Jazz Conference – Beyond Europe at Visa for Music 2026”, I-Jazz rafforza la propria presenza sulla scena internazionale partecipando alla tredicesima edizione di Visa For Music, in programma a Rabat, in Marocco, dal 18 al 21 novembre 2026. Per la prima volta una Italian Jazz Conference si svolge all’estero e fuori dall’Europa, approdando in Africa e nel Maghreb mediterraneo. Il tema scelto per la conference rispecchia le attività promosse dall’associazione in Marocco: un percorso di confronto pubblico, relazioni professionali e cooperazione culturale che metta in dialogo il sistema jazzistico italiano con l’area mediterranea, africana e mediorientale. Il momento centrale sarà la conferenza internazionale “Bridging Sounds: Jazz in Global Dialogue – Music, Cultural Welfare and Social Cohesion”, in programma sabato 21 novembre, dalle 10.00 alle 12.00, presso l’Institut National Supérieur de Musique et des Arts Chorégraphiques di Rabat. L’incontro, aperto al pubblico, riunirà studiosi, curatori, giornalisti, direttori di festival e operatori culturali impegnati a discutere il ruolo del jazz e delle musiche del mondo nei processi di dialogo interculturale, benessere, partecipazione e coesione sociale. Ad aprire la conferenza e moderare la sessione dei saluti istituzionali, Angelo Valori, presidente di I-Jazz, compositore, direttore d’orchestra. Interverranno Brahim El Mazned, imprenditore culturale e direttore fondatore di Visa For Music e, in attesa di conferma, Pasquale Salzano, Ambasciatore d’Italia nel Regno del Marocco. “Il jazz è, per sua natura e per la sua storia, un linguaggio di incontro, contaminazione e dialogo tra culture – dichiara il presidente di I-Jazz Angelo Valori-. Con Bridging Sounds: Jazz in Global Dialogue vogliamo riaffermare il valore della musica non soltanto come espressione artistica, ma come strumento di dialogo, inclusione sociale e benessere collettivo. L’incontro tra jazz, world music e tradizioni musicali dei diversi popoli rappresenta una straordinaria opportunità per costruire ponti tra comunità, generazioni e territori. In questa prospettiva, i festival e gli organizzatori culturali possono svolgere un ruolo fondamentale, diventando autentici presìdi di welfare culturale. Con questa iniziativa a Rabat, I-Jazz intende promuovere una visione della musica come bene comune, capace di superare i confini geografici e culturali e contribuire alla costruzione di una società più aperta, inclusiva e solidale.» L’iniziativa nasce dal coordinamento strategico di Filippo D’Urzo, consigliere di I-Jazz e direttore artistico di Empoli Jazz, e dalla collaborazione con Fabio Scopino, presidente e fondatore di Italian World Beat, hub culturale e professionale impegnato nella promozione e nell’internazionalizzazione della musica italiana, attraverso lo sviluppo di reti, partnership e concrete opportunità di accesso ai mercati esteri per artisti e operatori del settore. Una sinergia che rafforza la presenza dell’industria musicale italiana nei principali contesti internazionali, favorendo il dialogo tra jazz, world music e nuove espressioni artistiche contemporanee. Rabat diventa così un punto d’incontro privilegiato tra culture, professionisti e mercati, un laboratorio di relazioni e progettualità condivise capace di generare nuove prospettive di crescita, mobilità artistica e cooperazione internazionale. Nei giorni del festival, la delegazione di I-Jazz sarà impegnata in numerose attività di networking con gli operatori presenti a Rabat.

Il jazz come infrastruttura sociale e culturale

In un mondo attraversato da una mobilità senza precedenti di persone, culture e pratiche artistiche, la musica è chiamata non soltanto a produrre valore estetico, ma anche a generare valore sociale, favorire la comprensione reciproca e consolidare i legami tra le comunità. Il jazz occupa una posizione particolare in questo scenario: nato dall’incontro tra tradizioni diverse e modellato da migrazioni, ascolto e improvvisazione, rappresenta da sempre un laboratorio di convivenza e scambio creativo. “Bridging Sounds” propone quindi di guardare alla musica come a una vera infrastruttura sociale: uno spazio capace di creare inclusione, partecipazione civica e relazioni tra generazioni, culture e territori. Una particolare attenzione sarà riservata al Mediterraneo, crocevia storico di popoli, lingue e tradizioni musicali, e alla capacità dell’incontro tra jazz e world music di produrre nuove forme di cooperazione artistica e diplomazia culturale.

Il programma

Sabato 21 novembre

10.00–10.45

Sessione di apertura

— Music, Cultural Welfare and Social Cohesion

Moderatore: Angelo Valori, Presidente di I-Jazz, compositore, direttore d’orchestra e docente

Saluti di Angelo Valori; Brahim El Mazned, imprenditore culturale e direttore fondatore di Visa For Music; Pasquale Salzano, Ambasciatore d’Italia nel Regno del Marocco (in attesa di conferma)

Keynote di Francesco Martinelli: “This is our music: tradition, transmission and trespassing in jazz”

10.45–11.00 Intervento di Enrico Bettinello: “Italian Jazz and the Mediterranean: Reimagining Musical Relations”

11.00–11.45 Tavola rotonda internazionale — Jazz and World Music: the Mediterranean as a space for musical dialogue Moderatore: Fabio Scopino Intervengono: Alceste Ayroldi, Silvia Boschero, Francesca Cerretani, Valentina Lo Surdo

11.45–12.00 Domande dal pubblico e discussione aperta

Il keynote di Francesco Martinelli

Il momento centrale della sessione di apertura sarà il keynote “This is our music: tradition, transmission and trespassing in jazz” di Francesco Martinelli, storico del jazz e autore. L’intervento esplorerà i processi di tradizione, trasmissione e attraversamento che hanno segnato la storia del jazz, mettendone in luce la natura mobile, interculturale e continuamente aperta alla trasformazione.

Voci e prospettive

Enrico Bettinello, cultural project designer, curatore e docente, introdurrà la seconda parte della mattinata con una riflessione sulle relazioni musicali tra il jazz italiano e il Mediterraneo. La tavola rotonda, che vedrà il ruolo centrale di Fabio Scopino (Italian World Beat) come moderatore, metterà in dialogo quattro differenti esperienze giornalistiche e culturali. Alceste Ayroldi è giornalista, musicologo e docente; insegna, tra l’altro, al Saint Louis College of Music di Roma e alla University of the West of Scotland, collabora con Musica Jazz, Jazzitalia e Rete Due della Radiotelevisione svizzera ed è autore di numerosi volumi dedicati alla musica e alla sua industria. Con lui interverranno Silvia Boschero, giornalista musicale e conduttrice radiofonica; Francesca Cerretani, Event & Office Manager di Europe Jazz Network; e Valentina Lo Surdo, giornalista musicale, conduttrice e musicista.

Italian Drink Meeting

Al termine della conferenza, dalle 12.30 alle 14.00, l’Italian Drink Meeting riunirà presso AZOUR Rooftop & Lounge – ONOMO Hotel Rabat Terminus la delegazione italiana, professionisti internazionali della cultura, relatori e ospiti di Visa For Music. La reception offrirà un contesto informale per proseguire le conversazioni avviate durante il convegno, favorire nuove relazioni professionali ed esplorare future opportunità di cooperazione artistica e culturale.

La prima Italian Jazz Conference fuori dall’Europa

La presenza a Rabat di una delegazione composta da 30 professionisti italiani costituisce uno degli elementi centrali del progetto. Direttori artistici, organizzatori, giornalisti e operatori culturali avranno l’opportunità di conoscere direttamente artisti, festival, mercati e reti professionali dell’area mediterranea, africana e mediorientale, trasformando la partecipazione alla manifestazione in un processo concreto di scambio e costruzione di relazioni. Portare per la prima volta la Italian Jazz Conferenceoltre i confini nazionali ed europei, in Africa e in un Paese del Maghreb che condivide con l’Italia lo spazio mediterraneo, assume un preciso valore culturale e strategico. Rabat diventa il luogo in cui il jazz italiano incontra altre geografie musicali, approfondisce la conoscenza reciproca e sviluppa nuove possibilità di mobilità artistica, progettazione condivisa e cooperazione duratura tra le due sponde del Mediterraneo.

I-Jazz e la dimensione internazionale

La partecipazione a Visa For Music si inserisce nel percorso internazionale sviluppato da I-Jazz per mettere in relazione il sistema jazzistico italiano con reti, festival e mercati professionali all’estero. Nata nel 2008, l’associazione riunisce oggi oltre ottanta festival, rassegne e soggetti attivi nella promozione del jazz in Italia. Attraverso progettualità condivise, attività di formazione, iniziative di ricerca e programmi dedicati alle nuove generazioni, I-Jazz sostiene la circolazione di artisti e competenze e rafforza la capacità del settore di costruire collaborazioni durature oltre i confini nazionali. La presenza a Rabat è l’occasione per portare nel confronto internazionale l’esperienza dei festival jazz italiani come luoghi di produzione culturale, innovazione sociale e sviluppo dei territori.

Visa For Music

Fondato nel 2014 da ANYA Culture e Atlas Azawan (Brahim El Mazned), Visa For Music è il primo festival e mercato professionale dedicato alle musiche dell’Africa e del Medio Oriente. Ogni anno riunisce a Rabat, nel mese di novembre, artisti, professionisti e rappresentanti delle industrie culturali e creative attraverso showcase, incontri, conferenze, workshop e occasioni di networking; da piccolo salone di settore, è cresciuto fino a superare i 16.000 partecipanti e a consolidarsi come la vetrina principale del continente africano per le industrie culturali e creative.

Italian World Beat

Italian World Beat è un’associazione e un hub strategico dedicato all’internazionalizzazione della musica italiana. Sostiene artisti, musicisti e operatori culturali, offrendo opportunità concrete di visibilità, networking, formazione e accesso ai mercati internazionali. Attraverso la costruzione di connessioni e relazioni professionali, favorisce il dialogo tra le tradizioni musicali italiane e le diverse espressioni della world music, promuovendo scambi fondati sulla reciprocità e sull’incontro tra culture. La sua missione è valorizzare l’identità musicale italiana come un ecosistema vivo, contemporaneo e innovativo, capace di confrontarsi con le tendenze globali e di raggiungere nuove audience.

Italian Jazz Conference Beyond Europe at Visa for Music 2026 | Bridging Sounds: Jazz in Global Dialogue – Music, Cultural Welfare and Social Cohesion è un’iniziativa organizzata dall’Associazione I-Jazz, con il sostegno di Visa for Music, dell’Istituto Italiano di Cultura di Rabat e del Ministero della Cultura, in collaborazione con Italian World Beat. Un ringraziamento speciale a: Brahim El Mazned e a tutto lo staff di Visa for Music; l’Ambasciata d’Italia a Rabat e Serena Cinquegrana, Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Rabat; Fabio Scopino, CEO e Co-Fondatore di Italian World Beat; lo chef Giuseppe Insolda del Ristorante Il Giardino, per la realizzazione del catering; i relatori Alceste Ayroldi, Enrico Bettinello, Silvia Boschero, Francesca Cerretani, Valentina Lo Surdo e Francesco Martinelli; i membri del Consiglio direttivo di I-Jazz; i delegati di I-Jazz.