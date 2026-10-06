I Queen furono la prima band occidentale a suonare oltre la Cortina di ferro e domani esce un film che lo testimonia

Sony Music Vision annuncia che “QUEEN BUDAPEST”, il primo rock show di una band occidentale in uno stadio oltre la Cortina di ferro, nonché l’ultima esibizione dal vivo dei Queen al completo ripresa su pellicola, sarà proiettato nei cinema e nelle sale IMAX di tutto il mondo dal 7 ottobre con distribuzione a cura di Trafalgar Releasing. In Italia sarà nelle sale dal 7 all’11 ottobre distribuito in esclusiva da Nexo Studios.

“Queen Budapest arriva nelle sale in occasione del 40º anniversario di questo momento fondamentale nella storia della band. Il film è stato meticolosamente restaurato in 4K a partire dalle riprese originali in 35 mm presso gli studi neozelandesi Park Road Post Production di Sir Peter Jackson (Il Signore degli Anelli), con un nuovo missaggio audio realizzato dalle registrazioni multitraccia originali, per offrire la versione più coinvolgente dello spettacolo mai realizzata.

Dal 30 ottobre “Queen Budapest” sarà accompagnato da un’edizione multiformato pubblicata a livello internazionale da Legacy Recordings, la divisione di Sony Music dedicata al catalogo, e da Hollywood Records negli Stati Uniti e in Canada.

La colonna sonora, remixata dal team di studio dei Queen, sarà pubblicata in CD, digitale e, per la prima volta, anche in un cofanetto di tre vinili. Dal 30 ottobre saranno disponibili anche i formati Blu-ray e DVD. Per il pre-order https://queen.lnk.to/Budapest

“Queen Budapest” è un documentario cinematografico unico nel suo genere, nato per rivivere il concerto nel tempo, renderlo accessibile a tutti per testimoniare la grandiosità della musica in grado di abbattere qualsiasi barriera.

Registrato il 27 luglio 1986 al Népstadion di Budapest, durante il “The Magic Tour della band, il concerto rappresentò un momento rivoluzionario: in un periodo di profondi cambiamenti culturali e politici, i Queen divennero la prima rock band occidentale a esibirsi oltre la Cortina di ferro. Oltre agli 80.000 biglietti venduti, si stima che circa 45.000 persone abbiano ascoltato il gruppo dall’esterno dello stadio; alcuni fan arrivarono persino dalla Russia e dalla Polonia per assistere al concerto.

La produzione fu affidata alla Mafilm, con la regia di János Zsombolyai, che coinvolse i più autorevoli direttori della fotografia ungheresi, con macchine da presa dislocate in ogni punto dello stadio e riprese realizzate dall’elicottero.

Lo spettacolo fu filmato professionalmente in 35 mm da 17 tra i migliori operatori cinematografici ungheresi. La produzione impiegò 17 cineprese e circa 40 chilometri di pellicola, vale a dire tutta quella disponibile nel Paese.

Alle performance dal vivo si alternano immagini della band e dei fan, insieme a sequenze girate nei cinque giorni precedenti a Budapest, che mostrano Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon vivere la città in alcuni dei suoi luoghi più iconici.

L’intera operazione fu approvata dal governo ungherese, un fatto senza precedenti per uno Stato comunista.

Il nuovo restauro parte dalle registrazioni multitraccia originali del concerto, preservando non solo la musica e le voci della band, ma anche l’energia degli oltre 80.000 spettatori presenti quella sera, il cui coinvolgimento diventa parte integrante dell’esperienza d’ascolto.

“Queen Budapest” è l’ultima esibizione dal vivo della band con Freddie Mercury a essere stata filmata e mostra il gruppo all’apice della propria potenza sul palco.

Il risultato è un’opera che unisce la potenza del live al valore del documento storico, raccontando non solo uno dei momenti più alti della carriera dei Queen, ma anche un evento entrato nella storia.

Considerata la portata di quell’impresa, sarebbe stato impossibile immaginare che i Queen avrebbero fatto soltanto altri 5 concerti, concludendo per sempre la loro attività dal vivo con Freddie appena un mese dopo. L’ultimo spettacolo si svolse infatti il 9 agosto 1986 al Knebworth Park, in Inghilterra.

Il film immortala l’esecuzione di brani iconici come “We Will Rock You”, “We Are The Champions”, “A Kind Of Magic”, “Crazy Little Thing Called Love”, “Under Pressure”, “Who Wants To Live Forever”, “Hammer To Fall” e il capolavoro“Bohemian Rhapsody”, oltre a un arrangiamento acustico del tradizionale canto popolare ungherese “Tavaszi Szél Vizet Áraszt”.

Il film comprende inoltre una delle performance più memorabili di “Radio Ga Ga” (canzone che ispirò Lady Gaga nella scelta del suo nome d’arte), disponibile su YouTube con immagini e audio della performance di Budapest recentemente migliorati.

Una versione editata dello show fu trasmessa nel dicembre 1986 in tutto il blocco comunista, compresi Cina, Polonia, Cecoslovacchia, Germania Est, Jugoslavia e Mongolia. Il 1º gennaio 1987 venne inoltre proiettata in 59 cinema ungheresi, segnando ancora una volta un primato per un gruppo rock occidentale.

Per Brian May e Roger Taylor dei Queen, il concerto di Budapest non rappresentò semplicemente un’altra tappa di quello che fu un tour imponente per la band: ebbe un significato molto più profondo.

Brian May: «Per anni, i fan che vivevano oltre la Cortina di ferro avevano potuto ascoltare la musica dei Queen soltanto attraverso cassette illegali. Ascoltare gruppi rock come il nostro era proibito, quindi vederci esibire dal vivo sarebbe stato impensabile. Questo concerto, durante il quale poterono finalmente venire a vederci di persona e interagire con noi, fu per loro un momento di enorme intensità emotiva, e lo fu anche per noi. Avevamo la sensazione che fosse qualcosa di davvero importante: si percepiva un’energia incredibile. Non ci sarà mai più un evento simile. Forse il momento più memorabile di tutti fu l’esecuzione di quella bellissima canzone popolare ungherese, che Freddie e io avevamo imparato per l’occasione. Non c’era un solo occhio asciutto!».

Roger Taylor: «Ci piaceva pensare che la musica potesse superare la politica e le barriere politiche. Questo faceva parte della nostra filosofia: coinvolgere davvero il pubblico nello spettacolo e farlo sentire parte di esso. So che Freddie aveva cercato di imparare quella canzone popolare, ma si era scritto le parole foneticamente sul dorso della mano. Quando il pubblico iniziò spontaneamente a cantare, ci rendemmo conto che, sì, la musica può davvero diventare una grande forza capace di unire le persone».

Brian May: «Il team di Peter Jackson ha svolto un lavoro magnifico nel restaurare le riprese originali nella più alta risoluzione mai raggiunta: le immagini sono perfette e la qualità è mozzafiato. Credo che vi piacerà moltissimo. Anche sul fronte del suono abbiamo potuto realizzare un lavoro di restauro di altissimo livello. Ora, nelle sale IMAX e nei cinema, sarà in assoluto l’esperienza più realistica dei Queen nel pieno dei nostri anni d’oro mai realizzata. Credo che il pubblico si lascerà completamente trasportare, fino quasi a dimenticare di stare guardando un film».

«Queen Budapest rappresenta un momento straordinario sia nella storia della musica sia in quella della cultura» ha dichiarato Tom Mackay, presidente di Sony Music Vision. «Il film non documenta soltanto una performance eccezionale, ma anche il legame tra la band e un pubblico che, in quel periodo, stava superando barriere reali. Il restauro permette di rivivere quel momento con un’immediatezza e un’attualità capaci di parlare anche al pubblico di oggi».

Peter Jackson ha aggiunto: «Da fan di lunga data dei Queen, siamo stati entusiasti quando ci hanno chiesto di restaurare, presso Park Road Post, le riprese del concerto di Budapest. È stato un raro privilegio poter dare nuova vita a un momento così iconico della storia della musica. Non vediamo l’ora che un pubblico completamente nuovo possa prendere parte all’ultima esibizione dal vivo della formazione originale immortalata su pellicola. Vi faranno tremare!».

La digitalizzazione in 4K dei negativi originali è stata realizzata dal FilmLab del National Film Institute ungherese a Budapest. I materiali originali del film sono conservati dal 1986 presso l’archivio cinematografico del National Film Institute di Budapest.

“Queen Budapest” sarà distribuito in tutto il mondo nei cinema e nelle sale IMAX a partire dal 7 ottobre, esclusivamente per un periodo limitato, in collaborazione con Trafalgar Releasing. Sarà nelle sale italiane dal 7 all’11 ottobre, distribuito in esclusiva da Nexo Studios. . I fan sono invitati a registrarsi sul sito ufficiale QueenBudapest.com per ricevere ulteriori informazioni . L’elenco delle sale che parteciperanno all’evento sarà presto disponibile su nexostudios.it.

“Queen Budapest” è diretto da János Zsombolyai e distribuito da Sony Music Vision.

In Italia il film “Queen Budapest” è distribuito in esclusiva da Nexo Studios in collaborazione con Sony Music e con i media partner Radio Deejay, Radio Capital, MYmovies e Barley Arts.

QUEEN

I Queen sono una delle band più iconiche della storia, un gruppo la cui musica accompagna la vita di centinaia di milioni di fan da quando, oltre 50 anni fa, ebbe inizio il loro regno.

I loro successi musicali non hanno eguali: hanno venduto più di 300 milioni di album in tutto il mondo e firmato brani che hanno segnato un’epoca, come “Killer Queen”, “We Are The Champions”, “We Will Rock You”, “Another One Bites The Dust” e “Bohemian Rhapsody”, che ha raggiunto per due volte il primo posto nel Regno Unito ed è il brano del XX secolo più ascoltato in streaming, con la cifra record di 2,6 miliardi di riproduzioni. Negli Stati Uniti, i Queen vantano oggi otto canzoni che hanno superato almeno un miliardo di ascolti su Spotify. La loro raccolta del 1981, “Greatest Hits”, certificata 26 volte disco di platino, è l’album più venduto di sempre nel Regno Unito, con oltre 7,9 milioni di copie e l’incredibile permanenza di 1.137 settimane nella classifica britannica. Rimangono inoltre l’unica band della storia in cui ciascun componente ha scritto individualmente almeno un singolo entrato nella Top 5. Eppure, i Queen sono molto più di una potenza musicale: sono una vera e propria forza culturale. Le leggendarie esibizioni in occasione di eventi storici come il concerto Live Aid del 1985 e i loro concerti da headliner al Wembley Stadium di Londra nel 1986 hanno consolidato la loro reputazione di più grande band ad aver mai calcato un palcoscenico, mentre l’insostituibile Freddie Mercury viene regolarmente votato come il più grande frontman della storia della musica. La loro straordinaria vicenda è stata immortalata nell’acclamato film del 2018 “Bohemian Rhapsody”, grazie al quale l’attore Rami Malek ha vinto un Oscar per la sua eccezionale interpretazione di Freddie Mercury, mentre il film è diventato il biopic musicale con il maggiore incasso di sempre. Gli stessi Queen hanno continuato a ispirare generazioni di musicisti, da George Michael e i Guns N’ Roses fino alla già citata Lady Gaga e ai Foo Fighters.

La grandezza dei Queen si misura anche attraverso i riconoscimenti ricevuti per i loro successi musicali, dall’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame ai prestigiosi Brit Awards, Grammy Awards e Ivor Novello Awards, tra molti altri. Ma il loro traguardo forse più importante è il fascino intramontabile che il gruppo e la sua musica, custoditi e portati avanti da Brian May e Roger Taylor, continuano a esercitare. A più di mezzo secolo dal loro debutto, questa regale band è amata oggi quanto lo è sempre stata e la sua musica continua a occupare un posto centrale nella vita di moltissime persone. Lunga vita ai Queen.

ANDREA MALAVOLTI

FOTO CONCESSA DALL’UFFICIO STAMPA PAROLE&DINTORNI