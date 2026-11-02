I sindacati della scuola “pronti alla mobilitazione” contro la manovra

I sindacati della scuola sono pronti a mobilitarsi e valutano una azione unitaria contro i tagli previsti dalla manovra. Nelle prossime ore si incontreranno per discuterne.

“Quasi 7 mila posti in meno tra docenti e Ata dal 2027 sono inaccettabili, non facciamo sconti a nessuno, ci aspettiamo un ripensamento”, dice la segretaria della Cisl Scuola, Ivana Barbacci. “E’ l’ennesima beffa, siamo pronti alla mobilitazione”, aggiunge il coordinatore della Gilda Vito Carlo Castellana. “Il governo conferma la propria ostilità nei confronti della scuola pubblica” per la Flc Cgil che ha già previsto con la Cgil lo sciopero il 20 novembre.

“La denatalità non può diventare un pretesto per ridurre il personale scolastico. Al contrario, dovrebbe rappresentare un’opportunità per diminuire il numero di alunni per classe, migliorare le condizioni di lavoro del personale e garantire una maggiore qualità dell’insegnamento. Invece, si continua a percorrere la strada opposta, riducendo i posti e aggravando le difficoltà di un sistema già segnato da un precariato che supera le 200 mila unità. Una scelta che penalizza gli studenti, le famiglie e il personale scolastico, compromettendo la qualità dell’istruzione e, con essa, il futuro e la tenuta del Paese”. Così il segretario della Uil Scuola Giuseppe D’Aprile a Radio Popolare. “Quando il ministro e il Governo chiedono fiducia e rispetto per la scuola, noi rispondiamo che fiducia e rispetto devono arrivare prima di tutto da chi ha la responsabilità delle scelte politiche. E si dimostrano con i fatti, non con le parole: evitando di tagliare gli organici e di intervenire con la scure sulla scuola statale”, conclude.

Sempre dalla Uil la segretaria confederale Ivana Veronese, e il segretario generale Giuseppe D’Aprile aggiungono in una nota congiunta che “a rischio sono 6.974 posti tra docenti e ATA: chiediamo un incontro urgente a Valditara per cancellare i tagli agli organici”.

“Abbiamo inviato, oggi, una lettera al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per chiedere un incontro urgente sui tagli agli organici della scuola previsti dal disegno di legge di Bilancio 2027. La scuola va rafforzata, non impoverita”.

“La manovra prevede, a partire dall’anno scolastico 2027/2028, una riduzione di 4.925 posti di docenti e 2.049 posti di personale ATA, che si aggiungerebbe ai tagli già disposti negli anni precedenti. Queste riduzioni – hanno sottolineato i due sindacalisti – rischiano di compromettere la qualità dell’istruzione, la continuità didattica e di aggravare i carichi di lavoro del personale. Chiediamo al ministro un confronto immediato – hanno concluso Veronese e D’Aprile – per rivedere integralmente queste scelte e per cancellare i tagli nel corso dell’iter parlamentare della manovra”.