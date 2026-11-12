I socialdemocratici genovesi ricordano il loro giornale, il quotidiano riformista “Il LAVORO” nei suoi 120 anni di storia

In un recente convegno tenutosi alla biblioteca Berio dedicato all’On. Ugo INTINI, su inziativa del compagno giornalista Matteo LO PRESTI, il PSI di Genova ha ricordato la storia ultracentenaria della testata riformista il “LAVORO” storico organo di stampa della locale Federazione socialista.

Nato nel lontano 1903 per volontà dell’On. Giuseppe CANEPA e finanziato dalle collette spontanee raccolte tra i lavoratori portuali e marittimi il giornale vuoleva essere espressione dell’anima progressista della città in contrapposizione al quotidiano degli armatori “Il Mercantile” ed al foglio conservatore “Il Secolo XIX”.

Il LAVORO accompagnerà da subito i socialisti nelle loro battaglie a partite dal primo sciopero generale proclamato dalla Camera del Lavoro nel 1904.

Sempre nel segno del riformismo e del pragmatismo vicino al Gruppo di BISSOLATI e BONOMI nel 1911 il giornale appoggerà l’impresa di Libia seguendo l’idea formulata dal poeta Giovanni PASCOLI della “missione proletaria” dell’Italia in Nord Africa e anche per la vicinanza dei socialdemocratici liguri al Governo del liberale Giovanni GIOLITTI.

Nel 1912 l’On. CANEPA espulso dal PSI massimalista guidato di fatto da Benito MUSSOLINI e da Nicola BOMBACCI aderirà al Partito socialista riformista italiano dl BISOLLATI.

Coerente con la sua visione di un “socialismo nazionale” IL LAVORO appoggerà la campagna dell’interventismo di sinistra socialriformista e repubblicano ospitando articoli di BISSOLTI, BATTISTI e CABRINI a favorevoli all’ingresso dell’Italia nella prima Guerra mondiale.

Grazie ai generosi contributi della Cooperativa degli scaricatori del carbone i cosiddetti “Carbunin” di Pietro CHIESA il quotidiano godrà sempre di una sua autonomia finanziaria arrivando ad essere il secondo giornale per tiratura dell’area socialista dopo l’AVANTI! ma superando testate nazionali quali “LA GIUSTIZIA” di Reggio Emilia ed “Il LAVORATORE” di Trieste.

Il primo dopoguerra sarà una stagione drammatica ma feconda di iniziative per Il LAVORO.

All’opposizione del movimento dei Fasci di combattimento Il LAVORO vedrà la sua sede devastate nel 1922 dagli squadristi irruzione che renderà le rotative inservibili per mesi ostacolando così la diffusione del giornale.

Tra i collaboratori del giornale in questi tempi buoi si deve ricordare. Giovanni ANSALDO, poi redattore della“RIVOLUZIONE LIBERALE” di Piero GOBETTI il quale sarà direttore del Telegrafo di Livorno e del Messaggero di Napoli.

Il poeta Eugenio MONTALE pubblica sul quotidiano socialista i suoi articoli di critica letteraria e teatrale dal 1918 al 1926.

Ed a Genova alla stazione di Porta Principe avverrà l’ultimo saluto tra i due liberali anitfascisti Eugenio MONTALE e Piero GOBETTI, quest’ultimo avviato sulla strada dell’esilio e della morte prematura a Parigi.

Sempre nel capoluogo ligure si trasferirà Carlo ROSSELLI per studiare quel complesso industriale di avanguardia dei cantieri navali e della meccanica esistente nei quartieri di San Pier d’Arena e Sestri Ponente, chiamato la “Manchester d’Italia”, e valutare sul campo le prospettive del suo socialismo liberale di ispirazione laburista contribuendo lla vita del LAVORO con articoli in materia economica e sociale.

Ma sarà il delitto Matteotti ha segnare un’ulteriore svolta per “IL LAVORO” con gli editoriali di Giovanni ZIBORDI e Filippo TURATI ci quali chiameranno in causa la responsabilità diretta del Governo MUSSOLINI per il sequestro ed l’uccisione del deputato socialista

Malgrado il clima di sconcerto sorto nel Paese a seguito del turpe delitto i concorrenti conservatori del LAVORO ovvero “IL MERCANTILE” ed “IL SECOLO XIX” non rinnegheranno la loro linea volta al fiancheggiamento del fascismo.

Con l’inizio del regime estromesso Giuseppe CANEPA anche il quotidiano socialista sarà normalizzato prendendo il nome di “IL LAVORO FASCISTA” mantenuto fino al 25 Aprile e divenendo durante la parentesi tragica della Repubblica Sociale l’organo della corrente favorevole alla socializzazione rappresentata da dal Prefetto Carlo Emanuele BASILE, Nicola BOMBACCI, e dal Direttore Ernesto DAQUANNO questi ultimi due fucilati dai partigiani a Dongo.

Con il ritorno alla libertà il lavoro diventerà ufficialmente espressione della Federazione di Genova del PSI, con la direzione del future Presidente della Repubblica Sandro PERTINI dal 1947 al 1968,

Proprio dalle colonne del “LAVORO” PERTINI il 30 Giugno 1960 chiamerà le forze democratiche e sociali all’opposizione del Governo TAMBRONI il quale si reggeva sul sotegno dei voti dei deputati del MSI.

Dopo PERTINI si alterneranno come direttori del LAVORO esponenti di primo piano del P.S.I. nazionale quali Francesco FANCELLO, fondatore nel 1920 del Partito Sardo d’Azione, Paolo VITTORELLI ed Ugo INTINI.

L’epilogo a partire dagli anni ‘80 con l’acquisto da parte del gruppo del CORRIERE DELLA SERA e la direzione di Roberto ZINCONE e negli anni ‘90 con il passaggio al giornale LA REPUBBLICA con il ruolo di redattore capo di Pietro OTTONE.

Oggi il giornale cessate le pubblicazioni vive nel ricordo del PSI Genova e di tanti lettori affezionati che ne rammentano il costante impegno per un’informazione libera e plurale pur nella sua dichiarata appartenenza all’area della sinistra democratica e riformista.

Avv.to Fabio Panariello

Segretario Avanti PSI Genova