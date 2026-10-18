I Socialisti calabresi partecipano al lutto della Famiglia Olivo-Parisi per la scomparsa della signora Lina Olivo, moglie di Eugenio Parisi, per anni segretario provinciale del PSI di Catanzaro e sorella di Rosario Olivo, Parlamentare, presidente della regione Calabria e Sindaco della Città Capoluogo.
La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Infinity a Catanzaro. Le esequie si terranno domenica 18 ottobre alle ore 16:00 nella Chiesa Evangelica Valdese (in discesa Filanda). Al termine della funzione religiosa, la salma proseguirà verso il Cimitero di Polia (VV), dove riposerà nella cappella di famiglia.