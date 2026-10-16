I Socialisti di Gorizia in prima fila per una norma sul Fine Vita

Era il dicembre 1984 quando l’on. socialista Loris Fortuna presentò la proposta di legge intitolata “ Tutela della dignità della vita e disciplina dell’eutanasia passiva” da lui definita “per una buona morte”. Erano altri tempi e un buio profondo in questa materia. Fortuna non riuscì a portare a termine la sua iniziativa perchè scomparve il 12 dicembre 1985.

Da allora, dopo 33 anni, nel 2017, è stata promulgata la legge n. 219 nota anche “legge sul biotestamento”. Con essa è diventato legale il “ divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita”, cioè il diritto di rifiutare ogni accanimento terapeutico. Rimane ancora oggi nel nostro Paese l’impossibilità di accedere alla cessazione della vita in forma medicalmente assistita per coloro che sono afflitti da patologie irreversibili e con dolori disumani.

Ciò nonostante la Corte Costituzionale abbia ripetutamente invitato il Parlamento a legiferare in materia, a tutela della libertà di ogni persona e dei suoi diritti.

Un problema inevaso, benchè sentito dalla maggioranza dei cittadini. Alcune Regioni hanno cercato di supplire a questa mancanza legislativa con propri dispositivi di legge.Tra loro non c’è il FVG, che demanda la competenza al Parlamento nonostante una petizione popolare con 8000 firme e una mozione in merito firmata da 17 consiglieri regionali. Su questi argomenti di assoluta attualità e importanza l’associazione culturale “Socialisti Isontini” ha organizzato il 10 di ottobre scorso un convegno avente a titolo “Una buona morte-il diritto di tutti”.

Presente il dott. Amato De Monte, medico che su richiesta del padre di Luana, Beppino Englaro, accompagnò la stessa nell’ultimo viaggio dopo 17 anni vissuti in stato vegetativo. Presenti inoltre i consiglieri regionali Laura Fasiolo e Enrico Bullian, l’ex parlamentare on. avv. Guido Germano Pettarin e Gabriele Isola Guidugli dell’associazione “ Luca Coscioni”.

Una iniziativa molto partecipata, un successo per i socialisti locali che continueranno ad affrontare temi reali, propri della cultura socialista, anche attraverso il loro periodico web “La Rosa Europea”.

Sergio Medeot

socialisti.isontini@gmail.com