I sondaggi non sono i numeri del Lotto. E il Paese reale non può scomparire

I sondaggi non sono i numeri del Lotto. E il Paese reale non può scomparire

I sondaggi non sono i numeri del Lotto. E il Paese reale non può scomparire

I sondaggi non sono i numeri del Lotto. E il Paese reale non può scomparire

I sondaggi non sono i numeri del Lotto. E il Paese reale non può scomparire

I sondaggi non sono i numeri del Lotto. E il Paese reale non può scomparire

Ci sono sondaggi seri, costruiti con rigore scientifico, attenzione ai territori e capacità di interpretare le trasformazioni della società.

E poi ci sono rilevazioni che sembrano vivere in un mondo parallelo, lontano dalla realtà, incapaci di intercettare fenomeni politici che esistono, raccolgono voti, eleggono amministratori e rappresentano comunità. Con queste ultime è difficile convivere. Perché i sondaggi non sono i numeri del Lotto.

Il caso di Avanti PSI è emblematico. Alle ultime elezioni regionali, nella sola Campania, abbiamo raccolto circa 120mila voti con un simbolo nuovo, Avanti Psi, fortemente identitario. Un consenso che, rapportato ai voti validi delle ultime europee, equivale da solo a circa lo 0,5% nazionale. Eppure alcuni istituti attribuiscono ad Avanti PSI percentuali analoghe sull’intero territorio italiano. Come se fuori dalla Campania non esistessimo in nessuna Regione, folle. Folle. Come se il lavoro di centinaia di amministratori e dirigenti politici fosse improvvisamente scomparso.

Altri istituti, invece, riescono a intercettare numeri ben più significativi, all’1%, oltre, vicini al 2%. Ed è proprio questa differenza che dovrebbe suggerire una riflessione sulla qualità degli strumenti utilizzati.

Non siamo tra quelli che contestano i sondaggi quando non piacciono e li celebrano quando sono favorevoli. La demoscopia è una disciplina seria, indispensabile per comprendere gli orientamenti dell’opinione pubblica. Ma proprio per questo merita rigore, trasparenza e capacità di autocritica.

Avanti PSI conta oltre 1.200 amministratori locali, sette consiglieri regionali in cinque Regioni e una presenza organizzata in larga parte del territorio nazionale. Non pretendiamo che questo patrimonio si trasformi automaticamente in consenso nazionale. Sarebbe un errore metodologico. Ma è altrettanto sbagliato ignorarlo, riducendo tutto a pochi decimali.

Il problema riguarda soprattutto i partiti più piccoli, quelli che vivono nei territori, raccolgono preferenze, costruiscono relazioni politiche e amministrative. Realtà che spesso sfuggono ai campioni nazionali e finiscono nel grande contenitore degli “altri”, come se fossero politicamente irrilevanti.

Eppure la politica italiana non si esaurisce nei grandi partiti televisivi. Esiste un Paese fatto di sindaci, consiglieri comunali, associazioni, comunità e tradizioni politiche che continuano a produrre consenso.

Non chiediamo numeri di favore. Chiediamo strumenti capaci di leggere anche ciò che è meno visibile. Perché un sondaggio non deve certificare una narrazione precostituita, ma provare a comprendere la realtà.

Chi fa questo lavoro con serietà merita rispetto. Chi invece continua a ignorare intere comunità politiche dovrebbe interrogarsi sui propri metodi.

I voti si contano nelle urne. I sondaggi provano a prevederli. Confondere le due cose è un errore. Ma ignorare i primi per difendere i secondi è ancora peggio.