Il comparto scolastico fa acqua da tutte le parti ormai da decenni. La situazione continua a peggiorare

Quasi 5.000 insegnanti e 2.000 del personale tecnico amministrativo, questi erano i tagli del governo Meloni…ma i ragazzi si sentono sicuri nelle loro scuole?

di Maria De Lorenzo*

Nella legge di bilancio 2027 il governo Meloni aveva inizialmente deciso di tagliare quasi 7.000 posti nella scuola, suddivisi tra quasi 5.000 insegnanti e 2.000 unità del personale tecnico amministrativo (ATA). Pochi giorni fa, di fronte alle proteste di chi è sceso in piazza, è arrivato il dietrofront: l’esecutivo ha stralciato i tagli dalla manovra, minimizzando l’accaduto con una formula di rito, dichiarando che “non erano tagli, ma un adeguamento del personale agli studenti effettivi, in relazione alle nuove assunzioni”.

Ma invece di pensare a ridurre i posti di un corpo docente già stremato dal precariato, non sarebbe il caso di investire seriamente sull’edilizia scolastica? O, meglio ancora, di adeguare gli stipendi degli insegnanti italiani, che rimangono tra i più bassi in Europa? Invece, nel dibattito pubblico si continua a perdere tempo discutendo di classi “speciali” o di tetti massimi per gli alunni stranieri.

Il comparto scolastico fa acqua da tutte le parti ormai da decenni. La situazione continua a peggiorare, mentre l’unica priorità dovrebbe essere il bene degli studenti. I ragazzi hanno il diritto di sentirsi al sicuro all’interno degli istituti, i luoghi in cui trascorrono la maggior parte del loro tempo.

Soprattutto, hanno diritto alla continuità didattica ed emotiva: trovarsi di fronte professori nuovi ogni anno significa frammentare un rapporto umano fondamentale per l’apprendimento e ritrovarsi perennemente indietro con i programmi. Ancora più grave è l’impatto sugli insegnanti di sostegno: cambiare continuamente queste figure, che sono vere e proprie colonne portanti per l’inclusione, costringe gli alunni più fragili a ricominciare da zero la costruzione di un rapporto di fiducia, rallentando di fatto il percorso e il riadattamento di tutta la classe.

Perché continuare ad accanirsi contro la scuola, creando ulteriori ostacoli a un settore già in crisi, dimenticando che è proprio qui che si formano le generazioni future?

Oggi piace molto accusare i giovani di non avere un’educazione personale e culturale, ma la scuola non è fatta solo di nozioni. Se gli insegnanti non sono messi nelle condizioni di essere figure stabili e presenti, a cui i ragazzi possano rivolgersi, visti come adulti fidati in caso di bisogno, stiamo davvero facendo un buon lavoro?

Gli studenti hanno bisogno di scuole sicure e a norma, ma prima di ogni altra cosa hanno bisogno di professori preparati, presenti e messi in condizione di essere un punto di riferimento continuo per la loro crescita scolastica e personale.

*Segretaria Avanti Giovani – Ravenna