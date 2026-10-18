Iacovissi: “Ripartiamo dai bisogni concreti dei cittadini”

Il riformismo è soprattutto questo: trasformare le idee in fatti e i valori in risultati

Candidato sindaco a Frosinone e vicesegretario nazionale di Avanti PSI,Vincenzo Iacovissi, rappresenta un esempio di socialismo concreto, capace di tenere insieme pensiero, valori e azione amministrativa. Un socialismo che non si limita a enunciare principi, ma li traduce in scelte, progetti e risposte ai bisogni delle comunità. Perché il riformismo è soprattutto questo: trasformare le idee in fatti e i valori in risultati.

1.⁠ ⁠Avete lanciato le “primarie delle idee”, un esperimento che punta a costruire il programma insieme ai cittadini. Come sta proseguendo questa iniziativa? Quali risposte state raccogliendo e quali proposte vi hanno maggiormente colpito?

Abbiamo scelto di chiedere direttamente ai cittadini di indicarci le priorità e le problematiche da loro ritenute meritevoli di maggiore attenzione da parte dell’amministrazione comunale. La nostra iniziativa mira a coinvolgere gli elettori nella formulazione del programma di governo della città e devo dire che stiamo ricevendo molte adesioni. Nelle risposte ai questionari emergono bisogni concreti e quotidiani, come sicurezza, viabilità e ambiente, ma anche una particolare attenzione al decoro urbano e alla cura del verde. Siamo certi che i risultati delle primarie delle idee saranno fonte di ispirazione per il nostro programma volto al rilancio di Frosinone come capoluogo di provincia.

2.⁠ ⁠La politica sembra spesso concentrata sugli equilibri tra partiti, sulle alleanze e sulle leadership, mentre i cittadini chiedono risposte ai problemi quotidiani. Casa, lavoro, giovani, sicurezza: è arrivato il momento di riportare le cose concrete al centro del confronto politico?

Proprio così, i cittadini si preoccupano molto della qualità della vita delle proprie comunità, e di come poter soddisfare i propri bisogni quotidiani in un momento di estrema difficoltà economica e sociale per molte famiglie. Interessano meno le alchimie e le formule politiche, soprattutto se non calate nella realtà concreta dei problemi delle persone.

3.⁠ ⁠Avanti PSI sta attraversando l’Italia, organizzando incontri, feste e iniziative nelle piazze. È il tentativo di recuperare una politica fatta di presenza, ascolto e partecipazione. Cosa significa oggi per i socialisti tornare tra la gente e quanto conta ricostruire un rapporto diretto con i territori?

Penso sia la strada migliore per riavvicinare la politica alle persone e combattere l’astensionismo e la disaffezione. Avanti Psi sta compiendo un lavoro straordinario in tutta Italia fatto non di presenza sterile ed autoreferenziale ma di impegno quotidiano e vicinanza alle persone. Quella politica delle cose che un gigante come Pietro Nenni indicava come la via maestra per i socialisti di ieri, e che noi socialisti di oggi cerchiamo di rendere attuale ogni giorno.

4.⁠ ⁠Tu sei candidato sindaco di Frosinone e stai costruendo un progetto che parte dalle proposte prima ancora che dalle alleanze. Può Frosinone diventare un laboratorio politico per dimostrare che i socialisti, anche partendo da una realtà più piccola, possono tornare protagonisti e aggregare nuove energie?

A Frosinone noi socialisti abbiamo lanciato una proposta di cambiamento radicale per il governo della città, partendo dai bisogni delle persone e aprendoci subito al confronto e alla collaborazione con tutte le forze politiche e civiche di ispirazione progressista, proprio perché riteniamo che il centrosinistra debba puntare al governo del capoluogo ciociaro sulla base di un programma condiviso e di un metodo collegiale di lavoro che metta tutti nella condizione di poter recitare un ruolo di primo piano. E stiamo già raccogliendo i primi frutti, con l’auspicio di poter aggregare sempre di più.

5.⁠ ⁠Avanti PSI sta lavorando a un progetto riformista più ampio, anche attraverso il dialogo con il mondo civico. Quale contributo possono dare i socialisti alla costruzione di un centrosinistra più credibile e vicino ai cittadini?

Il contributo che Avanti Psi può offrire alla coalizione di centrosinistra nazionale è fondamentale, sia per i valori di cui siamo portatori ma soprattutto per la capacità di essere protagonisti di un progetto di aggregazione che si candida ad essere non solo una alleanza elettorale ma un progetto politico di lunga durata, per una sinistra moderna, di governo e sempre con le orecchie ben tese verso i bisogni concreti delle persone e le misure migliori per non lasciare indietro nessuno.