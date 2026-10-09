venerdì, 9 Ottobre 2026
Quotidiano Socialista Online
Prima Pagina

IL BOCCIATELLUM

  • Maraio sulla legge elettorale: "Un concentrato di forzature costituzionali e democratiche. Ogni volta si cambiano le regole del gioco, troppo spesso pensando alle convenienze del momento anziché ai diritti dei cittadini"

Stabilicum o Melonellum? Dopo il passaggio alla Corte costituzionale sarà il Bocciatellum. Si accettano scommesse”.

Lo dice Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi. “La quinta legge elettorale della Seconda Repubblica rischia – aggiunge – di passare alla storia non per aver rafforzato la democrazia, ma per le porcherie che introduce: ostacoli alla partecipazione, centinaia di migliaia di firme richieste alle nuove forze politiche, regole costruite a vantaggio di chi è già dentro il Palazzo”.

“E poi – continua il leader di Avanti Psi – l’indicazione del premier sulla scheda, che rischia di minare gli equilibri della Costituzione e le prerogative del Presidente della Repubblica. Senza dimenticare la parità di genere non garantita, un clamoroso passo indietro nella rappresentanza democratica.

Cinque leggi elettorali – ricorda Maraio – in poco più di trent’anni. Ogni volta si cambiano le regole del gioco, troppo spesso pensando alle convenienze del momento anziché ai diritti dei cittadini”.

“Un concentrato di forzature costituzionali e democratiche. Follie. E la chiamano democrazia”, conclude Maraio.

continua a leggere

Articoli correlati

Prima Pagina

SISTEMA A RISCHIO

"I dati statistici sono molto chiari: c’è stata e continua a esserci una ripresa della dinamica inflativa che genera minore potere d’acquisto, più povertà,...

Prima Pagina

RAI INDIPENDENTE

Sulla Rai e sul futuro del servizio pubblico abbiamo ascoltato un parlamentare di grande esperienza, profondo conoscitore dei meccanismi istituzionali e delle dinamiche del...