- Maraio sulla legge elettorale: "Un concentrato di forzature costituzionali e democratiche. Ogni volta si cambiano le regole del gioco, troppo spesso pensando alle convenienze del momento anziché ai diritti dei cittadini"
“Stabilicum o Melonellum? Dopo il passaggio alla Corte costituzionale sarà il Bocciatellum. Si accettano scommesse”.
Lo dice Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi. “La quinta legge elettorale della Seconda Repubblica rischia – aggiunge – di passare alla storia non per aver rafforzato la democrazia, ma per le porcherie che introduce: ostacoli alla partecipazione, centinaia di migliaia di firme richieste alle nuove forze politiche, regole costruite a vantaggio di chi è già dentro il Palazzo”.
“E poi – continua il leader di Avanti Psi – l’indicazione del premier sulla scheda, che rischia di minare gli equilibri della Costituzione e le prerogative del Presidente della Repubblica. Senza dimenticare la parità di genere non garantita, un clamoroso passo indietro nella rappresentanza democratica.
Cinque leggi elettorali – ricorda Maraio – in poco più di trent’anni. Ogni volta si cambiano le regole del gioco, troppo spesso pensando alle convenienze del momento anziché ai diritti dei cittadini”.
“Un concentrato di forzature costituzionali e democratiche. Follie. E la chiamano democrazia”, conclude Maraio.