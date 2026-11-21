Si è svolta domenica 15 novembre, presso la sede del Partito Socialista Italiano di Prato, in via Verdi 30, l’iniziativa organizzata in occasione dell’80° anniversario del voto alle donne in Italia, dal titolo “Il cammino delle donne tra istituzioni, lavoro e società”.

La giornata ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulla partecipazione femminile alla vita politica e amministrativa, sull’autonomia economica, sui diritti nel lavoro e sulle condizioni necessarie per rendere effettiva la libertà di scelta e di partecipazione delle donne.

Durante la sessione mattutina, dedicata al tema “Le donne nelle istituzioni ieri e oggi”, Rita Vargiu, membro del Consiglio Nazionale del PSI, ha coordinato gli interventi in cui hanno partecipato con un importante contributo culturale e personale Cristina Manetti, assessora alla Cultura della Regione Toscana, Benedetta Squittieri, Assessora del

Comune di Prato per l’Innovazione e allo Sviluppo economico, Giovanna Miele, coordinatrice nazionale Donne PSI se pur in collegamento telefonico, Daria De Luca, vicesegretaria nazionale PSI, Sonia Baronti, segretaria provinciale PSI di Livorno, Tina Nuti, consigliera comunale di Pistoia, Marta Mancianti, consigliera provinciale di Arezzo.

Per un’imprevista assenza, non ha potuto partecipare Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale della Toscana che ha contribuito all’incontro con l’invio di un video messaggio di saluto e di incoraggiamento.

All’incontro hanno inoltre portato il proprio contributo Maria Grazia Baldi, vicesindaca di Ponte Buggianese, e Federica Palanghi, consigliera provinciale di Prato, che hanno condiviso le rispettive esperienze amministrative e il loro punto di vista sul ruolo delle donne negli enti locali e nei luoghi della decisione pubblica.

Ha partecipato ai lavori anche Andrea Risaliti, segretario provinciale del PSI di Prato, mentre la mattinata è stata arricchita dalla lettura di un brano di Anna Kuliscioff, figura centrale nella storia delle battaglie per l’emancipazione femminile e la tutela del lavoro delle donne da parte di Benedetta Tosi.

La sessione pomeridiana, dedicata al tema “Donne, lavoro e diritti: dalla tutela all’emancipazione”, ha affrontato i temi della maternità, dell’autonomia economica, della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, della salute e sicurezza e della responsabilità condivisa nella cura.

Al dibattito coordinato da Martina Cardosi, membro della segreteria nazionale PSI, e Alessandra Marzuoli, vicesegretaria della Federazione provinciale PSI di Siena, sono intervenute con un importante contributo la consulente del lavoro Maria Luisa Giovannone e le tre rappresentanti sindacali Nicoletta De Angelis, di CGIL Prato-Pistoia, responsabile delle politiche di genere, Erika Caparrini, membro della segreteria CISL

Firenze-Prato, e Patrizia Pini, della segreteria regionale UIL Firenze-Prato. Dal confronto è emersa la necessità di superare la distanza tra il riconoscimento formale dei diritti e la loro concreta possibilità di esercizio. Retribuzioni, percorsi di carriera, previdenza, servizi, organizzazione del lavoro e responsabilità familiari continuano infatti a incidere profondamente sulla libertà e sulle opportunità delle donne.

Nel corso della giornata sono state individuate alcune direttrici di impegno per il futuro: autonomia economica, contrasto al lavoro povero e alle discriminazioni, rafforzamento dei servizi educativi e di assistenza, effettiva fruibilità dei congedi anche per i padri, tutela del lavoro nei servizi e negli appalti, promozione della salute e della sicurezza con attenzione alle differenze di genere e maggiore partecipazione politica delle donne nei partiti e nelle istituzioni.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle donne titolari di partita IVA e alle piccole imprenditrici, spesso esposte a condizioni di maggiore precarietà e prive di adeguate tutele. È stata sottolineata l’esigenza di garantire sostegno economico, servizi pubblici e strumenti capaci di ridurre le disuguaglianze.

La giornata si è conclusa con la lettura del documento politico finale. Il confronto ha confermato che il traguardo non consiste soltanto nel riconoscere alle donne il diritto di esserci, ma nel costruire le condizioni perché possano scegliere, lavorare, prendersi cura, partecipare e decidere con pari libertà, senza dover sacrificare le proprie aspirazioni.