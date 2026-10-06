Il cane da guardia del recinto

Come Eni, nata per sfidare le Sette Sorelle, è diventata il simbolo di una politica che chiede invece di governare

Quando nel 1953 nasce l’Ente Nazionale Idrocarburi, con Enrico Mattei alla guida, l’Italia si dota di uno strumento per cambiare la propria posizione nel mercato dell’energia. Un paese che vuole sviluppare l’industria non può dipendere interamente dalle condizioni stabilite da altri. Eni nasce dentro questa esigenza di autonomia.

Mattei sfida le Sette Sorelle costruendo alternative. Cerca accordi diretti con i paesi produttori, sviluppa capacità industriale, conquista accesso alle risorse. Il caso simbolico è l’Iran del 1957: attraverso il prelievo statale e la partecipazione della compagnia nazionale alla società comune, al paese produttore spetta complessivamente il 75% degli utili. A Eni resta il 25%. Lo schema tradizionale del fifty-fifty viene superato.

Mattei vuole un’impresa forte e redditizia. Ma quella forza deve servire anche a rendere l’Italia meno ricattabile. Il profitto industriale e l’interesse nazionale fanno parte della stessa strategia.

Oggi la domanda è quanto di quella strategia sia rimasto.

Il passaggio decisivo arriva negli anni Novanta. Nel 1992 Eni diventa una società per azioni; dal 1995 comincia il collocamento delle quote sul mercato. La trasformazione si accompagna a una profonda riorganizzazione e alla cessione di attività considerate non strategiche. Non sarebbe serio descrivere l’Eni di allora come un’impresa senza problemi da risolvere. Ma riorganizzare un’azienda e venderne la proprietà sono due scelte diverse.

Alcune privatizzazioni possono essere utili anche allo Stato: quando interrompono perdite persistenti, eliminano gestioni inefficienti o favoriscono investimenti e competizione. Questo non significa che ogni impresa pubblica debba essere venduta, né che la vendita produca automaticamente quei risultati.

Per Eni, le quattro offerte del 1995–1998 portano al Tesoro oltre 21 miliardi di euro, collocando circa il 63% del capitale. La riduzione del debito è uno degli obiettivi dichiarati del programma italiano di privatizzazioni. Lo Stato incassa cedendo una parte della proprietà e, con essa, una parte dei rendimenti futuri.

È una scelta politica. Va giudicata per ciò che ha prodotto, senza presentarla come una necessità indiscutibile.

Soprattutto, privatizzare non significa creare concorrenza. Vendere azioni non aggiunge una raffineria, non apre un deposito a un operatore indipendente, non rende disponibile una nuova fonte di approvvigionamento. Cambia chi possiede l’impresa. Per cambiare il mercato servono altri interventi.

La quotazione porta inoltre al centro della gestione il rendimento richiesto dagli investitori. Dividendi e riacquisti di azioni diventano obiettivi espliciti. Sono strumenti legittimi per una società quotata, ma rendono inevitabile una domanda: quale spazio conserva la missione pubblica quando entra in tensione con la remunerazione del capitale?

La questione non è astratta. Nel settembre 2025 l’Antitrust sanziona Eni, Esso, IP, Q8, Saras e Tamoil per oltre 936 milioni di euro. L’Autorità accerta un coordinamento sul valore della componente bio inserita nel prezzo dei carburanti, dal gennaio 2020 al giugno 2023.

L’impresa che con Mattei aveva sfidato il potere delle compagnie dominanti viene così sanzionata insieme ad altri grandi operatori per aver limitato la concorrenza su una componente del prezzo.

Questo accertamento non dimostra che ogni prezzo alla pompa sia concordato. Potrebbe riguardare un episodio circoscritto. Potrebbe anche segnalare una fragilità più profonda del mercato. Una cosa, però, è certa: non possiamo liquidare il problema come una semplice impressione degli automobilisti.

Neppure possiamo considerare quell’indagine un certificato di buona salute per tutto ciò che non ha esaminato.

Le crisi da carenza di offerta rendono il problema più evidente. Se il prodotto scarseggia e i consumi non possono diminuire rapidamente, i prezzi salgono. Chi conserva la capacità di produrre e vendere può ottenere guadagni straordinari senza un corrispondente miglioramento dell’efficienza. Nel 2022 l’Agenzia internazionale dell’energia documenta margini di raffinazione eccezionalmente elevati, legati a scorte ridotte e attività produttiva insufficiente.

Una crisi può generare questi guadagni anche senza un cartello. La responsabilità politica consiste nel verificare che ostacoli e accordi anticoncorrenziali non aggravino la scarsità e non impediscano agli altri operatori di contendere quei margini.

Invece il dibattito si concentra sulla concessione temporanea.

Dal 28 settembre 2026 Eni introduce, nelle stazioni Enilive aderenti, un tetto di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, inizialmente per trenta giorni, con possibile proroga.

Il beneficio per chi fa rifornimento può essere reale. Ma un sollievo occasionale non risponde alla domanda su come funzionerà il mercato quando l’impegno finirà.

E qui emerge la deresponsabilizzazione della politica.

Lo Stato conserva il controllo di fatto di Eni attraverso il Ministero dell’Economia e Cassa Depositi e Prestiti. Non è un osservatore estraneo che può soltanto rivolgere un appello. È un azionista con responsabilità, oltre che un legislatore e un regolatore.

Quel controllo non autorizza a imporre prezzi arbitrari o a ignorare gli altri azionisti. Ma obbliga il Governo a spiegare quale strategia industriale intenda perseguire e come utilizzi gli strumenti pubblici disponibili.

Il parallelo con le banche è istruttivo. Nel 2023 il margine di interesse delle banche italiane cresce del 36,4%, soprattutto grazie agli interessi sui prestiti, mentre il costo dei depositi a vista rimane contenuto. La BCE collega la lenta remunerazione dei conti correnti anche alla concorrenza limitata sui depositi in presenza di abbondante liquidità.

Non serve attribuire alle banche un accordo illecito per contestare questa asimmetria. Serve chiedere perché la pressione competitiva non sia stata sufficiente a distribuire maggiormente i benefici ai clienti.

È la stessa domanda politica che attraversa energia, credito e costo della vita: chi assorbe gli shock e chi riesce a trasformarli in reddito?

Negli ultimi vent’anni il contenimento del costo del lavoro è stato troppo spesso trattato come una scorciatoia per la competitività. Non occorre immaginare un piano comune a tutti i governi: basta giudicare un modello che ha tollerato salari deboli e un recupero insufficiente del potere d’acquisto. All’inizio del 2025, secondo l’OCSE, i salari reali italiani erano ancora inferiori del 7,5% rispetto all’inizio del 2021.

Ma se si chiede moderazione a chi lavora, bisogna almeno affrontare i costi che ne consumano il reddito.

L’energia entra nelle bollette, nei trasporti, nella produzione e nella distribuzione delle merci. La casa assorbe un’altra parte essenziale dello stipendio. Sul sostegno abitativo l’OCSE ha rilevato una spesa italiana inferiore a quella di molti altri paesi e una disponibilità limitata di alloggi sovvenzionati.

La contraddizione è evidente: si pretende che il lavoro resti economico, mentre si lascia alle famiglie il compito di sostenere costi essenziali che non riescono a controllare.

Un bonus può aiutare. Uno sconto può essere utile. Ma una famiglia non può programmare la propria vita contando sulla prossima misura d’emergenza o sulla disponibilità commerciale di un grande gruppo.

Servono interventi che durino: accesso alle infrastrutture energetiche, approvvigionamenti diversificati, investimenti e controlli sulla concorrenza; un’offerta maggiore di case accessibili e recupero del patrimonio abitativo; salari sostenuti da produttività, contrattazione e politiche industriali.

Nessuna di queste scelte cancella i costi o protegge completamente dalle crisi internazionali. Tutte richiedono risorse, competenza e responsabilità. Proprio per questo sono politica.

La lezione di Mattei non consiste nel promettere energia a prezzo irrealistico. Consiste nell’usare la forza pubblica per costruire possibilità che il mercato, lasciato ai suoi equilibri dominanti, non offre spontaneamente.

La domanda finale è allora semplice: accettiamo che la sicurezza economica delle famiglie dipenda dalla carità di qualche intervento occasionale, oppure pretendiamo che lo Stato torni a costruirne le condizioni?

Eni conserva il cane a sei zampe.

È la politica che deve decidere se quel cane debba ancora aprire un varco nel recinto o limitarsi a custodirlo.

Francesco De Lucia

Segretario PSI Bergamo