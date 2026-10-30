IL CONTRIBUTO DEI SOCIALISTI

- Centrosinistra, Maraio: "Bene allargamento del tavolo, i socialisti daranno il loro contributo"
“L’allargamento del tavolo programmatico è una buona notizia. È la strada giusta per costruire un’alternativa credibile alla destra, valorizzando tutte le sensibilità del centrosinistra”.
Lo dichiara Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti PSI.
“I socialisti daranno il proprio contributo di idee, proposte, anche attraverso il percorso condiviso con Progetto Civico Italia. Ora, insieme, concentriamoci sul programma e sulle risposte da dare al Paese: lavoro, sanità, casa e opportunità per i giovani” conclude il segretario socialista.
Infatti oltre ai partiti del campo largo – Pd, M5s e Avs – al tavolo per il programma dell’alleanza progressista siederanno anche rappresentanti di Progetto Civico, di Italia Viva, di Più Europa, di Più Uno.