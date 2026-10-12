Il convivio del duca cosmopolita nell’aura di Sant’Agata dei Goti

“Gli ultimi giorni di Andrea Giovene di Girasole” di Giancristiano Desiderio: un romanzo filosofico sulla trasmissione del sapere e il riscatto di un grande dimenticato della letteratura italiana.

Giancristiano Desiderio approda al romanzo filosofico dopo aver coltivato per anni una filosofia che possiede essa stessa un’inconfondibile vena romanzesca: una filosofia intrecciata con la vita più concreta e palpitante. Lo ha dimostrato quando ha saputo utilizzare la metafora del calcio per chiarire i nodi di Platone ed Hegel o quando si è servito della concretissima immagine della frittata per spiegare – sulla scorta di Isaiah Berlin, Hannah Arendt, Croce – le sistematiche distruzioni attuate nel Novecento dai totalitarismi.

Oggi, con “Gli ultimi giorni di Andrea Giovene di Girasole” (Edizioni Solfanelli), Desiderio giunge alla prova del romanzo filosofico illustrando e reinterpretando la parabola del duca di Girasole. Un uomo ricco di vita, che nelle pagine del libro si presenta come uno Zarathustra che scende infine dalla montagna: ma senza alcuna ombra di superomismo, semmai come custode di un fecondo patrimonio di saggezza esistenziale e letteraria.

Nel dibattito critico scaturito attorno al libro, Giovene è stato da più parti definito il “Gattopardo dimenticato” della letteratura italiana, autore di quella monumentale cattedrale narrativa che è “L’autobiografia di Giuliano di Sansevero”, travolta in patria dall’ostracismo ideologico del secondo Novecento e penalizzata da scelte editoriali poco assennate.

Il paragone con l’opera di Tomasi di Lampedusa ha certamente il suo pregio, ma rivela nel contempo un limite di fondo. Il Gattopardo è in fondo un idillio reazionario, che nega con veemenza – a suo modo ideologica – il netto cambiamento sociale propiziato dal passaggio dallo Stato tardo-assolutista allo Stato liberale (non a caso fu pubblicato da un editore come Feltrinelli estraneo ed ostile alle creazioni dello Stato unitario liberaldemocratico, da Cavour a Giolitti fino alla Costituzione). Il gentiluomo descritto da Desiderio è invece una figura autenticamente cosmopolita, che spazia da Londra a Napoli fino a Sant’Agata dei Goti nel Sannio: un uomo che si radica per libera scelta in un territorio in larga parte premoderno, senza mai smarrire il respiro del cosmopolitismo occidentale. Come il principe De Curtis anche il duca era “uomo di mondo” …

La cifra stilistica del romanzo risiede nella capacità di mescolare sapientemente il Convivio delle idee e la convivialità della tavola imbandita. Le pietanze stesse diventano spunti e metafore per alimentare la vita del pensiero. Desiderio si conferma maestro tanto nell’arte del pensare quanto in quella del narrare: solo per questo gli si può perdonare la colpa di essersi fatto filosofo.

In questa trama, Sant’Agata dei Goti emerge come topos dell’anima, autentico state of mind. È il luogo elettivo dove “passare dentro la vostra stessa vita per poi, un giorno, ritornare qua, e ritrovarvi nel vostro stesso mistero vissuto e conosciuto”; è la terra tufacea e millenaria che accoglie e sublima il tempo che passa. Ma il tramonto di un’anima bella come quella del duca-letterato non cede mai a un cupio dissolvi.

Desiderio mette in scena un fecondo dialogo tra generazioni – tra il vecchio aristocratico del pensiero e le figure giovani di Cristiano e Isotta – dimostrando che il tramonto di un’epoca non coincide con la fine del pensiero, ma con la consegna di una fiaccola. Emerge così dal romanzo un messaggio di continuità culturale e fraterna che smentisce ogni pessimismo di stampo conservatore: la trasmissione del sapere e della bellezza non scomplete con il mutare dei regimi politico-sociali, ma si affida alla fedeltà delle reti di amicizia e di studio.

Il Giovene del romanzo non è, ovviamente, la copia conforme del personaggio storico, ma certamente gli somiglia. Ed è grazie alla rievocazione di Desiderio che possiamo ripercorrere la vicenda – dolente per il nostro sistema culturale ed editoriale prima ancora che per il destino dell’autore – del duca di Girasole: lo straordinario successo critico ottenuto nel Nord Europa e in particolare in Germania, la candidatura al Premio Nobel per la Letteratura e di contro il ritardo e la penalizzazione subiti in Italia a causa delle dilazioni editoriali di Rizzoli.

Tuttavia, le pagine più alte del romanzo rimangono quelle in cui la vita si sublima in pensiero e visione estetica, tra i richiami a Platone, Vico ed Hegel e il riferimento alla carnalità degli affreschi di Tommaso Giaquinto (“Il mito di Diana e Atteone”) custoditi nel castello di Sant’Agata dei Goti, in un’evocazione della cittadina che appare come un centauro mitologico, sospesa tra la pietra tufacea della rocca e il verde abbraccio della natura che la circonda.

Il libro si chiude consegnandoci, nelle sue pagine finali, una gemma di profonda verità sociale: “Noi tutti siamo aristocratici e plebei. Ma mentre l’aristocrazia si è fatta plebe, la plebe non si è fatta aristocrazia. Forse il futuro del mondo nel bene e nel male sta qui”. Una lezione che travalica la pagina scritta per farsi riflessione sul nostro tempo.

Alfonso Piscitelli