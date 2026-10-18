Maraio: “Costruire un centrosinistra plurale”

Maraio: "Dalla Festa socialista di Ferrara sostegno ad autotrasportatori e agricoltori. Protestano per milioni di italiani"

Ferrara ha ospitato una nuova tappa della Festa itinerante dell’Avanti in Emilia-Romagna. Una giornata di confronto dedicata al futuro del centrosinistra, alla costruzione di un’area riformista più ampia e alle sfide della sanità pubblica, con la partecipazione di rappresentanti politici, amministratori ed esponenti del mondo sanitario.

Ad aprire i lavori, presso il Centro sociale “Il Barco”, è stato Gianni Squarzanti, segretario provinciale di Avanti PSI Ferrara. Presenti anche Marco Strada, tesoriere nazionale di Avanti PSI, e Daria De Luca, vicesegretaria nazionale.

Al centro della sessione mattutina il dialogo tra le diverse forze riformiste e progressiste, con gli interventi di Francesco Bragagni, segretario regionale di Avanti PSI, Vincenzo Paladino, referente regionale di Progetto Civico Italia, Stefano Mazzetti, segretario regionale di Italia Viva, Santiago Arduello, della Direzione nazionale di +Europa, e Lorenzo Margotti, coordinatore della segreteria regionale del Partito Democratico. Il confronto, condotto dal giornalista Federico Di Bisceglie, è stato presentato da Gaetano Amatruda, direttore editoriale di Avanti!.

Nel pomeriggio spazio alla sanità, con un forum dedicato al rafforzamento dei servizi territoriali, alla medicina di base, all’assistenza ospedaliera e alle esigenze di una popolazione che invecchia. Sono intervenuti Sonia Albanese, responsabile sanità di Avanti PSI, Luigi Sica, medico del settore sanità di Avanti PSI, Francesco Pellegrini, assessore a Occhiobello, e Nicoletta Natalini, direttore dell’Azienda USL di Ferrara. Il forum è stato presentato da Gianni Squarzanti e condotto da Federico Di Bisceglie. Le conclusioni sono state affidate a Massimo Fabi, assessore alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna.

“Da Ferrara rilanciamo la necessità di costruire un centrosinistra plurale, capace di tenere insieme culture politiche diverse e di partire dalle cose concrete. I socialisti stanno attraversando l’Italia, incontrando cittadini, amministratori e forze politiche. Vogliamo contribuire a costruire un progetto riformista credibile, che metta al centro il lavoro, la sanità, la casa, i giovani e i diritti”, ha dichiarato Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti PSI, concludendo il confronto politico.

Maraio ha ribadito anche il sostegno alle proteste degli autotrasportatori e degli agricoltori contro il caro carburanti. “Non difendono soltanto le proprie categorie, ma gli interessi di milioni di italiani. Quando aumentano i costi dei trasporti, aumentano i prezzi per tutti. Il Governo Meloni smetta con la propaganda e affronti i problemi con interventi strutturali”.

A margine della Festa, il segretario socialista è intervenuto anche sul dibattito relativo alla cittadinanza onoraria di Rimini a Vasco Rossi. “Non ci sono ragioni per dividersi su un artista che rappresenta intere generazioni. Vasco è un simbolo per i giovani e per il Paese. La politica dovrebbe unire attorno a un riconoscimento di questo tipo, non trasformarlo in una disputa”.

“Le nostre feste – ha concluso Maraio – non sono passerelle, ma occasioni di confronto e partecipazione. Il socialismo riformista riparte dai territori, dalle piazze e dalla capacità di ascoltare le persone. È da qui che vogliamo contribuire a costruire il futuro del centrosinistra”.