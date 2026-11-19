Si è concluso oggi il vertice trilaterale a Shenzhen dopo un’ora e mezzo di colloqui. Putin, Trump e Xi si sono salutati, si sono guardati negli occhi, ma tutto sembra che resti immutato anche se il gioco delle parti nella geopolitica prosegue in uno scenario fatato, anche se c’è stata una dichiarazione comune sui principi.

Prima l’incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin, poi il super vertice con Xi Jinping di importanza epocale durato poco più di un’ora. A Shenzhen, in Cina, è andato in scena un breve faccia a faccia tra il presidente degli Stati Uniti e quello russo. Circa 40 minuti di colloquio a margine del vertice Apec. Dopo il bilaterale, il clou della giornata con il summit trilaterale con il presidente cinese.

Dopo l’incontro con Putin, e prima del trilaterale, Trump ha avuto un meeting con Xi e poi ha detto: “Cerchiamo di dare il nostro contributo riguardo alla guerra tra Russia e Ucraina, vorremmo vederla finire”.

Dopo l’incontro a tre, è arrivata una dichiarazione congiunta ‘per la pace’ in 4 punti: “Cina, Russia e Stati Uniti impegnati per stabilità strategica e sicurezza internazionale”. Nella nota dei tre leader, anche un discusso passaggio sulla Corte penale internazionale, invitata a non abusare della propria giurisdizione.

I tre leader avrebbero adottato una dichiarazione di Pace e ribadito che: “Una guerra nucleare non può avere vincitori e non deve mai essere combattuta”. Hanno annunciato inoltre: “Un dialogo sulla riduzione dei rischi nucleari e sulla non proliferazione”.

Al centro del colloquio a tre anche il tema della riduzione degli arsenali nucleari e il conflitto in Ucraina.

Trump aprendo il vertice ha esordito: “Stiamo facendo la storia. Come presidenti di tre dei più grandi Paesi del mondo, abbiamo una responsabilità speciale, quella di mantenere un dialogo aperto, rispettoso e produttivo su questioni che riguardano i nostri popoli e l’intero pianeta. Troppo spesso in passato i leader hanno evitato di parlare con i Paesi con cui erano in disaccordo. Noi scegliamo una strada diversa”.

Le parole di Putin: “Russia, Stati Uniti e Cina hanno interessi comuni nel porre fine ai conflitti, compresa la guerra in Ucraina”.

Il messaggio del presidente cinese invita a seppellire la mentalità da guerra fredda e traccia la linea per il futuro affermando: “Se la grandi potenze sono in pace il mondo è al sicuro senza armi nucleari”.

Al centro del trilaterale c’è la riduzione degli arsenali nucleari, una delle priorità indicate da Trump, soprattutto dopo la scadenza, lo scorso febbraio, del trattato New START tra Stati Uniti e Russia. Il presidente americano punta a coinvolgere anche la Cina in un nuovo quadro negoziale sul controllo degli armamenti. Pechino ha però sempre sostenuto che Washington e Mosca debbano ridurre ulteriormente i propri arsenali, molto più consistenti di quello cinese.

Prima del trilaterale, il presidente americano ha tenuto colloqui separati con gli omologhi cinese e russo. È durato 42 minuti il colloquio bilaterale tra Trump e Putin, il primo incontro di persona tra i due leader dal vertice in Alaska dell’agosto dello scorso anno. Secondo quanto riferito dal pool di giornalisti americani al seguito del capo della Casa Bianca, l’incontro si è svolto dalle 12.15 alle 12.57 ora locale.

Trump, rivolgendosi a Putin, prima del trilaterale ha detto: “Credo che da questo incontro possano nascere molte cose meravigliose, o almeno che qui possano cominciare. Ci conosciamo da molto tempo e da molti anni abbiamo un ottimo rapporto”.

Terminato il colloquio con Putin, Trump si è trasferito alla residenza Kylin, dove ha incontrato Xi Jinping prima del vertice a tre. Al centro del bilaterale i rapporti economici e commerciali tra Stati Uniti e Cina, gli acquisti cinesi di prodotti agricoli americani e la sicurezza delle forniture energetiche. Trump ha puntato a riequilibrare i rapporti commerciali con la Cina.

Il portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri, Christian Wigand, replicando alle parole del presidente americano Donald Trump, che aveva definito la Corte “fuori controllo”, ha dichiarato: “L’Ue ribadisce il proprio sostegno alle Nazioni Unite e alla Corte penale internazionale dopo il vertice di Shenzhen. L’Unione europea, come è noto, è convinta sostenitrice delle Nazioni Unite. L’Unione europea ribadisce il proprio impegno incrollabile verso un ordine internazionale basato su regole, di cui la Corte penale internazionale rappresenta una componente fondamentale”.

Il presidente cinese Xi Jinping ha definito “positivo, costruttivo e fruttuoso” il vertice trilaterale di Shenzhen con gli omologhi russo Vladimir Putin e americano Donald Trump. Secondo Xi: “I tre Paesi condividono la stessa visione sulla salvaguardia della pace mondiale”.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della dodicesima edizione dei Med Dialoghi Mediterranei a Napoli, ha così replicato a chi ha sottolineato l’assenza dell’Ue dal vertice di Shenzhen: “Non credo che l’Europa sia irrilevante. L’Europa deve essere più rilevante. L’Europa deve far ascoltare di più la sua voce. Per questo abbiamo insistito per settimane sulla necessità di avere una voce sola sul tema della pace, della trattativa tra Ucraina e Russia. Xi Jinping, Putin e Trump sono tre leader che hanno deciso liberamente di incontrarsi”.

Il presidente russo Vladimir Putin al termine del trilaterale, ha dichiarato: “La Russia non ha iniziato la guerra in Ucraina, ma sta cercando di porvi fine. Gli abitanti del Donbass hanno dichiarato la propria indipendenza dall’Ucraina in piena conformità con l’articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite. L’Ucraina e l’Europa non sono ancora pronte a scendere a compromessi per risolvere il conflitto”.

Secondo Putin, sarebbe stata Kiev a dare inizio al conflitto con gli attacchi nel sud-est del Paese.

Xi Jinping, in apertura del vertice a tre con Donald Trump e Vladimir Putin a Shenzhen, ha detto: “Il mondo è al sicuro se le grandi potenze sono in pace. La pace è l’eterna aspirazione dell’umanità. Attualmente più di 60 conflitti regionali persistono in tutto il mondo. La storia ci insegna che quando le grandi potenze sono in pace, il mondo è al sicuro e quando le grandi potenze si scontrano, il mondo è nel caos”.

Xi, ha ricordato: “Più di 80 anni fa, come spina dorsale della lotta antifascista mondiale, Cina, Russia e Stati Uniti hanno combattuto fianco a fianco e hanno conseguito una grande vittoria, conquistando la pace e la tranquillità per il mondo. La storia è il miglior libro di testo. Dobbiamo ricordare la storia, imparare da essa e costruire un futuro migliore. Cina, Russia e Stati Uniti devono abbandonare la mentalità da guerra fredda ed evitare di perseguire il disaccoppiamento economico o di spezzare le catene di approvvigionamento. Sulle questioni sensibili, nessuno di voi deve oltrepassare le linee rosse dell’altro. Una guerra nucleare non si può vincere e non va combattuta. Bisogna fare tutto il possibile per impedirne lo scoppio. Le armi nucleari dovrebbero essere completamente messe al bando e interamente distrutte, al fine di costruire un mondo libero da armi nucleari”.

Il presidente russo Vladimir Putin rivolgendosi al presidente cinese Xi Jinping e al presidente americano Donald Trump durante il trilaterale di Shenzhen, ha detto: “I nostri tre Stati sono i vincitori della Seconda guerra mondiale e condividono la responsabilità di mantenere la pace e la sicurezza internazionali. Tra i compiti dei tre Paesi c’è quello di preservare e rafforzare il sistema di diritto internazionale nato con la creazione dell’Onu”.

Il presidente americano Donald Trump al trilaterale ha detto: “Come tre maggiori potenze nucleari del mondo, Stati Uniti, Russia e Cina sono in una posizione unica per discutere di come ridurre il numero di armi nucleari sulla Terra e il rischio che vengano mai usate. Una volta che si hanno le armi nucleari, per il leader di un Paese è molto difficile rinunciarvi. I tre Paesi possiedono migliaia di testate, ma anche altri Stati dispongono di armi nucleari, seppure in numero molto inferiore”.

Un grande tavolo rotondo con le bandiere di Cina, Russia e Stati Uniti ha accolto Xi Jinping, Vladimir Putin e Donald Trump alla Kylin Villa di Shenzhen, sede del trilaterale a margine dell’Apec. Nelle immagini diffuse dalla televisione di Stato cinese Cctv, i cartellini segnaposto indicano Putin alla destra di Xi e Trump alla sua sinistra. Alle spalle del presidente cinese, un grande dipinto raffigura la Grande Muraglia tra montagne, nuvole e pini, alberi che nella cultura cinese simboleggiano l’ospitalità. Grandi lampadari e uno spesso tappeto completano l’arredamento del salone.

Nello stesso complesso Xi ha ricevuto Trump per il bilaterale e il pranzo che hanno preceduto il vertice a tre. La Kylin Villa fu costruita nel 1997 per ospitare i dirigenti di Pechino diretti a Hong Kong per la cerimonia del ritorno dell’ex colonia britannica alla sovranità cinese. Ai piedi del monte Qilin, nel distretto di Nanshan, la residenza si estende su circa 38 ettari e comprende ville in stile europeo e sale per conferenze, la più capiente delle quali può accogliere fino a 600 persone. Tra gli ospiti illustri della struttura figurano l’ex presidente cinese Jiang Zemin, l’allora premier Li Peng e il leader nordcoreano Kim Jong-il, che vi soggiornò durante la sua visita a Shenzhen nel 2006, secondo l’agenzia China Review.

Il presidente cinese, ad apertura dell’incontro, ha detto: “L’umanità vive nello stesso villaggio globale, siamo tutti interconnessi, condividiamo prosperità e avversità, una comunità con un futuro comune. In questo villaggio globale, le grandi potenze hanno responsabilità particolari. L’interazione positiva non è un’opzione, ma una necessità. Negli ultimi anni, la Cina ha promosso il partenariato strategico globale di coordinamento per una nuova era con la Russia e ha promosso la formazione di un rapporto tra grandi potenze caratterizzato da coesistenza pacifica, stabilità globale e sviluppo equilibrato. Tuttavia il mondo sta attraversando rapidi cambiamenti e non è in pace. Le avversità rivelano il vero carattere. In quanto grandi potenze mondiali e membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Cina, Russia e Stati Uniti dovrebbero dare il buon esempio, cooperare per affrontare le sfide globali, salvaguardare congiuntamente la pace e la stabilità mondiali e dare un contributo maggiore al progresso dell’umanità. Russia, Stati Uniti e Cina hanno interessi comuni nel porre fine ai conflitti, compresa la guerra in Ucraina. Oggi, su iniziativa del presidente Trump, abbiamo dedicato molta attenzione al conflitto in Ucraina”.

Le dichiarazioni ed i principi enunciati come punto di intesa venuto fuori dal vertice sono lusinghieri ed auspicabili. Tuttavia, l’umanità attende i fatti che invece dicono ben altro e mostrano una realtà ben diversa da quella dichiarata dai tre leader.

Salvatore Rondello