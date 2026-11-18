Quando penso ad Heart4Children mi viene subito in mente un’esperienza semplice e quotidiana, ma tutt’altro che secondaria: il gioco, soprattutto nella sua accezione educativa. Non sappiamo quando l’essere umano abbia iniziato a giocare. Forse molto prima di costruire città, inventare la scrittura o dare forma alle prime grandi civiltà. I nostri antenati già sperimentavano, imitavano e scoprivano il mondo attraverso il gioco. Un’attività apparentemente semplice, ma così profondamente radicata nell’esperienza umana da attraversare epoche, culture e generazioni.

Eppure, crescendo, tendiamo spesso a considerarla un’esclusiva dell’infanzia. Giovanni Pascoli, con la sua poetica del fanciullino, ci ricorda invece quanto la capacità di meravigliarsi e guardare il mondo con occhi nuovi possa continuare a vivere dentro ciascuno di noi. Il gioco, allora, non serve a farci tornare bambini: ci permette di continuare a esplorare, inventare e immaginare possibilità diverse. In un percorso educativo, diventa uno spazio per sperimentare, incontrare l’altro, collaborare e scoprire risorse inattese.

La scuola, i centri per le famiglie, le biblioteche, i siti culturali e gli ospedali sono contesti nei quali questa esperienza trova una collocazione naturale. Però, può anche trovare spazio laddove siamo meno abituati ad immaginarlo: all’interno di un istituto penitenziario. Non è un caso. Ove le persone recluse vengono coinvolte nella vita della comunità e in attività capaci di restituire loro un ruolo attivo cambia anche la prospettiva della detenzione. Il carcere rimane un luogo di privazione, ma può diventare anche uno spazio nel quale è ancora possibile imparare a scegliere, assumersi responsabilità e costruire relazioni.

Il gioco educativo può contribuire proprio a questo: offrire alle persone detenute occasioni per sentirsi parte attiva di un’esperienza condivisa e riscoprirsi capaci di costruire qualcosa insieme agli altri. Un esempio concreto di questa prospettiva è rappresentato da “Sprigiona il tuo cuore”, progetto al quale Heart4Children partecipa come partner, dedicato ai figli di genitori detenuti e al sostegno della relazione affettiva tra genitori e figli. L’obiettivo è offrire occasioni per preservare e rafforzare un legame che la condizione detentiva può rendere più difficile da vivere e mantenere. In questo percorso, il

gioco di costruzione diventa uno strumento di incontro e condivisione: attraverso laboratori con i mattoncini, rivolti ai minori, ai genitori detenuti e alle loro famiglie, è possibile creare esperienze comuni nelle quali costruire qualcosa insieme assume un significato che va oltre il semplice gesto ludico. Il gioco non risolve da solo situazioni familiari complesse, ma può aprire occasioni di dialogo, vicinanza e partecipazione. Mi viene in mente Vincenzo Muccioli e l’esperienza di San Patrignano. Con una severità talvolta ruvida ma accompagnata da una forte dimensione umana riuscì a cambiare la percezione della vita in persone che sembravano aver smarrito ogni possibilità di riscatto. Anche lì esisteva una forma di educazione che passava attraverso gesti semplici come il

lavoro condiviso, la responsabilità, gli abbracci e la capacità di imporre regole. Un percorso che cercava di restituire dignità a chi aveva ormai smesso di riconoscerla in se stesso. Naturalmente oggi gli strumenti educativi sono più articolati e rispondono a sensibilità e conoscenze differenti. Ma il principio rimane sorprendentemente attuale. Una persona non cambia soltanto perché qualcuno le indica la strada. Cambia quando torna a sentirsi parte di qualcosa e scopre di avere ancora un valore per gli altri.

La ricerca educativa e psicologica ha evidenziato il contributo del gioco ai processi di apprendimento, allo sviluppo cognitivo e alla costruzione delle competenze sociali e relazionali. Naturalmente, non basta chiamare “gioco” un’attività perché questa sia educativa. Servono intenzionalità, attenzione alle persone, contesti accoglienti e adulti in grado di accompagnare l’esperienza. È così che il gioco può diventare uno strumento capace di superare diversità e barriere, attraversando differenze di età, condizioni sociali e storie personali. Forse il fanciullino di Pascoli ci aiuta a ricordare proprio questo: dentro ciascuno di noi continua a vivere la capacità di stupirsi, provare e immaginare nuove possibilità.

Nei luoghi di maggiore fragilità offrire questa strada non è un gesto secondario. Può aprire una porta dove prima c’era soltanto un muro. Perché talvolta la distanza tra una vita che continua a precipitare e una nuova possibilità di esistenza comincia proprio da un’esperienza condivisa, da qualcosa di piccolo: un oggetto passato di mano in mano, un progetto costruito insieme. Da qualcuno che tende una mano e da qualcuno che finalmente trova il coraggio di afferrarla.