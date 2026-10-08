﻿Il giorno del leone

Oggi, molto probabilmente, con la zampata del leone la maggioranza approverà definitivamente la nuova legge elettorale.

Una zampata poderosa, di quelle che non lasciano molto spazio a chi si trova dall’altra parte del recinto. Poi, archiviato il passaggio parlamentare, arriverà il momento della Corte Costituzionale: saranno i guardiacaccia a controllare, punto per punto, se nella costruzione della nuova legge sia stato tutto fatto con scrupolo, rigore e soprattutto nel rispetto delle regole. Ma prima dei giudici costituzionali c’è un altro giudizio, forse meno solenne ma politicamente assai più rumoroso: quello delle opposizioni. E qui la protesta è già cominciata. Le accuse sono pesanti: una legge costruita dalla maggioranza per la maggioranza, un meccanismo che rischia di premiare i partiti più grandi e di mettere ai margini quelli più piccoli. Insomma, il solito dilemma: quando si cambiano le regole del gioco, chi ha in mano la palla tende naturalmente a sostenere che il campo sia perfettamente regolamentare.

I piccoli partiti, però, guardano la partita da un’altra prospettiva. Per loro una soglia, un collegio, un criterio di assegnazione dei seggi non sono dettagli tecnici da lasciare agli esperti. Possono significare la differenza tra entrare in Parlamento o restare fuori. Tra avere una voce o affidare le proprie idee al microfono delle conferenze stampa. Ed è proprio qui che la discussione sulla nuova legge elettorale diventa molto più delicata di quanto possa apparire. Perché il problema non è soltanto stabilire chi avrà più seggi. Il problema è capire quanti cittadini rischieranno di non trovare più una rappresentanza nelle istituzioni. I partiti maggiori replicano che una democrazia ha bisogno di governabilità, di maggioranze solide, di governi capaci di durare. Obiezione tutt’altro che peregrina.

Ma la governabilità non può diventare una parola magica da pronunciare ogni volta che qualcuno solleva il problema della rappresentanza. Perché anche la rappresentanza è democrazia. E allora ascoltare i piccoli partiti non significa necessariamente difendere le loro poltrone. Significa interrogarsi su un principio molto più grande: quanti voti possono essere sacrificati sull’altare della stabilità prima che il sistema cominci a perdere pezzi di consenso? C’è poi un aspetto curioso, quasi paradossale. I piccoli partiti vengono spesso accusati di essere irrilevanti, salvo poi diventare improvvisamente molto importanti quando servono i loro voti per costruire una maggioranza, approvare una legge o spostare un equilibrio.

Sono piccoli quando parlano, ma diventano grandi quando servono. La protesta delle opposizioni, dunque, non va liquidata come il lamento di chi teme semplicemente di perdere qualche seggio. Certo, anche la sopravvivenza politica conta. Ma dietro la protesta c’è una questione che riguarda tutti: il Parlamento deve essere lo specchio fedele del Paese oppure uno strumento destinato soprattutto a produrre maggioranze? È una differenza enorme. Perché se il primo obiettivo è rappresentare, allora anche il voto di chi sceglie una formazione piccola deve avere un peso. Se invece l’obiettivo principale è governare, allora la selezione sarà inevitabilmente più severa e qualcuno resterà fuori. Il rischio è che, mentre il leone assesta la sua zampata, gli animali più piccoli vengano semplicemente invitati a farsi da parte. Ma attenzione: nella savana politica i piccoli non sono necessariamente innocui. A volte fanno rumore. A volte si alleano.

A volte diventano decisivi. E qualche volta, proprio quando sembrano destinati a sparire, riescono a sopravvivere. Adesso la parola passa alla Corte Costituzionale. I guardiacaccia controlleranno se il recinto è stato costruito secondo le regole. La politica, invece, dovrà rispondere a una domanda molto più semplice e molto più scomoda: il nuovo recinto è abbastanza grande per contenere tutto il Paese? Perché vincere le elezioni è una cosa. Rappresentare una democrazia è un’altra. E il leone, per quanto forte sia, non dovrebbe mai dimenticare che anche nella savana ogni animale conta.