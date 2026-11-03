martedì, 3 Novembre 2026
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Il governo taglia i fondi per la scuola ma Salvini non lo sa

Mentre da Palazzo Chigi esce una manovra che colpisce duramente la scuola con tagli al  personale di circa 7000 unità,  il Ministro e vice premier Salvini si aggiunge alla lista di coloro che non ne sapevano nulla. Nessuno vuole intestarsi le responsabilità dei tagli.

“Sicuramente – dice Salvini – il taglio al mondo della scuola in questo momento è qualcosa su cui ragionare e come Lega qualche proposta la faremo” afferma a margine di Eicma, il Salone internazionale delle due ruote. A chi gli ha chiesto se si aspettava questi tagli sulla scuola Salvini ha risposto: “No, io non ne sapevo niente”.  Forse non ne voleva parlare, ma che un vicepremier non sappia quali saranno i tagli previsti dal governo che dovrebbe vice-guidare, è abbastanza singolare. Non si sa cosa sia peggio, se non sapere cosa succede nell’esecutivo o se essere in qualche modo parte in causa nei tagli su settori essenziali come scuola e sanità. Nel dubbio si fa finta di non sapere.

La manovra 2027 prevede una riduzione di circa 7mila posti nella scuola tra docenti e personale Ata dal prossimo anno scolastico 2027/28, che andrebbe a sommarsi agli altri 8mila già previsti dalla manovra 2025: quindi in tre anni verrebbero tagliati quasi 15mila posti di lavoro.

“Tagliare il personale della scuola è una scelta gravissima e inaccettabile – dice Ivana Barbacci, segretaria generale della Cisl Scuola – Nessun investimento, ma tagli al personale, mentre alle scuole si chiede ogni giorno di affrontare responsabilità sempre più complesse. – sottolinea Barbacci – Indebolirle le scuole significa lasciare più soli studenti e famiglie, impedire un’azione efficace di recupero delle tante situazioni di fragilità e disagio presenti nel Paese”.

“Al calo demografico occorre rispondere migliorando la qualità della scuola, riducendo il numero di alunni per classe rafforzando gli interventi educativi. Chiediamo che i tagli siano cancellati dalla manovra. Siamo pronti a confrontarci su questo con governo e forze politiche, ma siamo anche pronti a sostenere questa richiesta con le iniziative di mobilitazione eventualmente necessarie”, conclude Barbacci.

In risposta al taglio di 7mila posti tra docenti e personale Ata della scuola previsto dalla manovra, la Uil Scuola e la confederazione Uil hanno chiesto un incontro al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara per avere un confronto e ottenere la cancellazione di tale disposizione. ”La legge di Bilancio inizia ora il suo iter di approvazione e abbiamo già avviato le interlocuzioni politiche per ottenere il ritiro delle disposizioni che riguardano i tagli dei posti previsti per la scuola. Si tratta di quasi 7mila posti in meno, di cui 4.925 docenti e 2.049 Ata. – ha detto Giuseppe D’Aprile, segretario generale Uil Scuola –

Chiediamo inoltre di stanziare risorse aggiuntive per i rinnovi contrattuali ed estendere a tutto il pubblico impiego la detassazione degli aumenti contrattuali”. “Proprio ieri, insieme alla nostra confederazione Uil, abbiamo inviato una lettera al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per chiedere un incontro urgente. Non si può chiedere alla scuola di fare sempre di più con meno personale e senza un adeguato riconoscimento economico e professionale. Investire nell’istruzione – ha concluso D’Aprile – significa investire nel futuro del Paese. Il rispetto e la fiducia per la scuola si misurano anche su questo. Se non otterremo risposte soddisfacenti, valuteremo insieme ai lavoratori e ai nostri quadri dirigenti le azioni consequenziali più opportune”.

 

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