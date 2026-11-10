Il lavoro, i diritti e la quarta dimensione: una nuova eredità socialista per l’era degli algoritmi

La crisi del nostro tempo si consuma sul terreno della redistribuzione del potere e della ricchezza, oggi concentrati nelle mani delle grandi oligarchie digitali. Entrati pienamente nell’era degli algoritmi, ci troviamo a fare i conti con una “quarta dimensione” dello sfruttamento, dove il tempo e lo spazio del lavoro si dilatano a dismisura, frammentati da piattaforme e intelligenze artificiali che dettano i ritmi della produzione e svuotano le tutele storiche delle lavoratrici e dei lavoratori.

Di fronte a questa transizione non possiamo limitarci alla pura nostalgia. La nostra eredità — l’eredità del socialismo riformista — è una bussola dinamica: ci impone di applicare i principi immutabili di giustizia sociale, uguaglianza e solidarietà alle nuove forme di produzione.

Superare la crisi significa lanciare una grande sfida per la democratizzazione degli algoritmi. Il futuro non può essere lasciato al libero arbitrio dei mercati tecnologici. Costruire il domani significa pretendere che l’innovazione generi emancipazione e non nuova alienazione. Serve un sindacato del futuro e una politica industriale capace di governare la transizione digitale, riducendo l’orario di lavoro, garantendo un salario dignitoso anche nella dimensione immateriale del web e rimettendo il controllo della tecnica nelle mani della collettività.

La quarta dimensione deve diventare lo spazio dell’uguaglianza, non della precarietà.

Raffaele Amendola