Il minimo comune denominatore socialista

In un mondo sempre più ingiusto e diseguale, l’ultimo rapporto pubblicato da Oxfam risulta raccapricciante: i 12 miliardari più ricchi del mondo possiedono una ricchezza superiore a quella detenuta dalla metà più povera dell’umanità, ovvero 4 miliardi di persone.

In Italia il 91% dell’incremento di ricchezza, degli ultimi quindici anni, è andato al 5% più ricco dei nuclei familiari a fronte di appena il 2,7% dell’incremento ‘’incamerato’’ dalla metà più povera delle famiglie. Di fronte a uno scenario simile, esiste un’alternativa che non ci obblighi a vivere secondo le regole inique e disumane dell’ordoliberismo? Si, l’alternativa è socialista.

Ed è rappresentata dai tantissimi giovani che nel Vecchio e Nuovo Continente hanno iniziato a protestare nelle piazze, nelle strade, nelle università. Vogliono un modello molto diverso rispetto a quello che propone l’internazionale dell’ultradestra: sono digitalizzati e solidali, credono nelle energie rinnovabili e nell’integrazione dei migranti. A geometria variabile, e con diverse declinazioni tra un Paese e l’altro, stiamo parlando di ragazzi che vedono nelle destre qualcuno che antepone il presente al futuro. Che vuole restringere gli spazi di libertà. Che preferisce conservare le rendite di posizione degli anziani o di gruppi di potere consolidati. Che preferisce le guerre alla pace. Che non si occupa di crisi climatica.

La commistione tra soldi, potere e nuove tecnologie è diventata insopportabile mentre privatizzazioni, tagli e austerità impongono restrizioni e sofferenze. Gli stipendi, gli affitti, le bollette; le imprese producano ricchezza, ma una quota maggiore finisca nelle buste paga e nei servizi pubblici. Bisogna tassare i grandi patrimoni, difendere i contratti collettivi, finanziare scuole e ospedali, costruire case popolari. E legiferare su Sanità, Istruzione, Casa e Lavoro come diritti inalienabili e quindi non negoziabili.

Ci sono esempi di buon governo che hanno prodotto risultati incredibili. E lo hanno fatto rimettendo al centro gli interessi collettivi e la dignità delle persone. Dalla Spagna di Pedro Sanchez alle socialdemocrazie scandinave. Dal Brasile di Lula al laburismo inglese. Perfino, negli Stati Uniti, il tabù della parola socialismo è caduto con sorprendente rapidità. Oggi politici che si definiscono socialisti e vincono le primarie, all’interno del partito democratico, godono di grande popolarità: Alexandria Ocasio-Cortez, Zohran Mamdami, Darializa Avila-Chevalier sono solo alcuni tra gli esempi virtuosi della nuova sinistra americana. Sfidano quotidianamente Trump ed i poteri tecnocratici e finanziari con competenza e coraggio.

Intorno a questa rinascita vi è una ragione sostanziale: la necessità umana e politica di unirsi contro tutte le diseguaglianze. Siano esse economiche, sociali, religiose o etniche. Il nuovo corso socialista contiene un’idea semplice: serve uno Stato che limiti il mercato e redistribuisca la ricchezza prodotta dal capitale e dalle nuove tecnologie. La lezione per la sinistra italiana è chiara: prim’ancora che una mera alleanza elettoralistica serve un minimo comune denominatore. Servono programmi, idee, linguaggi comuni. Serve dare identità politica ai tantissimi giovani che si riconoscono nelle sacrosante battaglie di giustizia sociale ed ambientale.

Serve un minimo comune denominatore socialista che sappia scrollarsi di dosso una volta per tutte ‘’la retorica delle divisioni’’, tra progressisti e riformisti o peggio ancora tra ex socialisti ed ex comunisti. Il fronte è uno solo: quello di schierarsi, senza esitazione, contro la barbarie che abbiamo di fronte. Smettendola di inseguire lo status quo centrista o pseudo riformisti interessati solo a sé stessi. Nel mondo che abbiamo di fronte ‘’il moderatismo’’ serve solo ad essere divorati prima e meglio da neoliberali sempre più affaristi e pericolosi.

La sfida contro le destre non si vince però nei tribunali della morale ma nelle fabbriche, nelle periferie, nelle piazze. Dimostrando che l’equità e la cooperazione sono strumenti di emancipazione ed integrazione più forti di qualsiasi barriera o nazionalismo.

La sommatoria di PD, M5S, AVS e centristi vari non garantisce né la vittoria né tantomeno la governabilità. Esiste una gran parte della società italiana che non si sente affatto rappresentata dall’attuale classe dirigente. Sono i ricercatori precari, i lavoratori dipendenti di scuola e sanità, gli operai, i tecnici e gli impiegati delle fabbriche. Così come tante persone che seppur lavorando vivono una condizione di povertà salariale: il cosiddetto ‘’lavoro senza dignità’’.

Negli ultimi anni milioni di giovani sono fuggiti dalla politica come dalla peste e spesso, inconsapevolmente, hanno lasciato il Paese nelle mani della peggiore classe dirigente di sempre: quelle destre che da anni alimentano il qualunquismo e la paura come fonte primordiale del loro consenso elettorale. Ci sono però all’orizzonte nuove categorie politiche, ancora non ben definite, che sono già scese in campo e che esprimono tutto il loro dissenso. Vanno incoraggiate e sostenute. Vogliono un Paese diverso, un Paese migliore. Sentono le ingiustizie, il grido di dolore della Terra. Saranno loro ad iniziare la più mite delle rivoluzioni liberandoci dalle catene dell’odio e del conformismo. Meloni l’ha capito benissimo. E infatti, sta facendo di tutto per spegnere gli entusiasmi dei giovani, per tenerli lontani dalle piazze, per restituire di chi scende in piazza un’immagine distorta, violenta, criminale. Ha paura della loro dignità ma soprattutto del loro voto che sarà determinante per mandarla a casa.

È quindi indispensabile ‘’un’evoluzione socialista’’ della sinistra italiana, tanto identitaria quanto organizzativa, per saper intercettare la protesta e trasformarla in proposta. Dove ‘’la radicalità democratica di pensiero e azione’’ sia alternativa e proporzionale all’aggressività con cui nuovi e più inquietanti nazionalismi stanno attaccando la nostra società. Il Socialismo Democratico deve tornare a parlare al popolo e deve essere il ‘’minimo comune denominatore’’ di tutta la sinistra italiana. Sono sicuro che lo farà portando con sé le nuove energie dell’ecologismo e del multiculturalismo, la necessità pragmatica di una nuova visione del mondo.

Vito Adamo