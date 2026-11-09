Il nuovo capitale digitale e l’emergenza democratica

La democrazia liberale e i diritti sociali, conquistati con decenni di lotte operaie e civili, si trovano oggi ad affrontare una minaccia invisibile ma pervasiva: la dittatura dell’algoritmo. Non si tratta più soltanto di una questione tecnologica, ma di un vero e proprio scontro di classe del XXI secolo, dove i mezzi di produzione sono diventati flussi di dati e piattaforme digitali monopolistiche.

Il vero pericolo per le nostre istituzioni democratiche risiede nella progressiva privatizzazione dello spazio pubblico e del dibattito politico. Gli algoritmi delle grandi multinazionali del tech, strutturati per massimizzare il profitto attraverso la polarizzazione e l’indignazione permanente, stanno svuotando di senso il confronto democratico. I cittadini vengono ridotti a consumatori passivi di informazioni profilate, intrappolati in “bolle di eco” che distruggono il terreno comune del compromesso politico.

Come socialisti, non possiamo assistere inerti a questa mutazione antropologica e politica. Quando il consenso non si costruisce più nelle sezioni, nelle piazze o nei corpi intermedi, ma viene ingegnerizzato da stringhe di codice proprietario e opaco, la sovranità popolare cessa di esistere. L’emergenza democratica attuale si cura riportando il controllo dei dati nelle mani della collettività, esigendo trasparenza totale sui codici che regolano il dibattito pubblico e rivendicando una “costituzione digitale” che metta l’essere umano, e non il profitto, al centro del progresso. La sfida del socialismo moderno è liberare il lavoro e il pensiero dalla nuova schiavitù automatizzata.

Raffaele Amendola