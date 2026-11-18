“Il Regno Unito dovrebbe rientrare nell’Unione Europea“. Lo ha dichiarato Michael Marra, leader del Partito Laburista di Scozia. Nel corso di un discorso programmatico tenuto all’Università di Edimburgo, il leader laburista scozzese ha invitato il Primo Ministro Andy Burnham a garantire che il rientro nell’Unione Europea sia parte integrante del dibattito pubblico sul futuro rapporto del Regno Unito con l’Europa. Marra ha fatto sapere che sosterrà ampiamente la riadesione all’Unione Europea come punto programmatico del partito nel prossimo manifesto elettorale per il Regno Unito. Una notizia molto rilevante.

Michael Marra sostiene il rientro nell’UE come scelta per rafforzare la cooperazione, pur ammettendo le difficoltà pratiche del processo. Intanto il primo ministro britannico, Andy Burnham, ha aperto alla possibilità di un ritorno nell’Unione, definendolo un percorso graduale in cui i cittadini avranno l’ultima parola.

Agrippino Castania