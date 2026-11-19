L’errore è stato mettere al centro una tassa prima di dire quali problemi si vogliono risolvere e che cosa si intende fare per giovani, famiglie, professionisti e partite IVA

Sulla patrimoniale il centrosinistra ha fatto un passo falso. La discussione è legittima e ha avuto il merito di riportare l’attenzione sulle disuguaglianze. L’errore è stato mettere al centro una tassa prima di dire quali problemi si vogliono risolvere e che cosa si intende fare per giovani, famiglie, professionisti e partite IVA.

Ha ragione Enzo Maraio quando chiede alla sinistra di allargare lo sguardo. Le concentrazioni di ricchezza e gli squilibri economici riguardano l’Italia, l’Europa e il mondo. Si affrontano tenendo insieme crescita e giustizia sociale. Avanti PSI ha proposto di intervenire sugli extraprofitti di banche e assicurazioni per finanziare un piano per la casa. È un esempio di come si possa discutere di fisco partendo da un obiettivo concreto. E di obiettivi concreti ce ne sono altri, dal sostegno ai giovani che vogliono studiare o avviare un’impresa alla revisione degli acconti fiscali che sottraggono liquidità a professionisti e lavoratori autonomi.

La stessa concretezza serve sul welfare. Chi è in difficoltà va sostenuto. A chi può lavorare le istituzioni devono offrire formazione e occasioni reali di impiego. Da chi riceve quel sostegno è ragionevole aspettarsi l’impegno a cogliere le opportunità che gli vengono offerte.

Proprio qui sta la buona notizia dei tavoli programmatici. I partiti hanno cominciato a confrontarsi nel merito. È naturale che partano da posizioni diverse. Se avessero le stesse risposte, sarebbero un partito solo. Il valore di una coalizione sta nella capacità di trovare una sintesi anche sulle questioni più difficili.

Sulla politica estera c’è spazio per una linea che tenga insieme il sostegno all’Ucraina, il suo diritto a difendersi e un’iniziativa diplomatica europea per una pace giusta. Sulla giustizia si può partire dal garantismo e arrivare a riforme che riducano i tempi dei processi e rendano effettivo il diritto di difesa.

I partiti vadano avanti. Il lavoro dei tavoli può dare al centrosinistra un programma riconoscibile, a partire dalle risposte che saprà offrire a chi cerca una casa, un lavoro o le condizioni per far crescere la propria attività.