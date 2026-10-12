Il privilegio silenzioso di chi è nato negli anni Sessanta

C’è una generazione che ha attraversato la storia italiana in una posizione probabilmente irripetibile. È nata negli anni Sessanta, durante o immediatamente dopo il miracolo economico; è cresciuta mentre aumentavano redditi, consumi e la protezione sociale; è entrata nel mercato del lavoro quando il lavoro stabile rappresentava ancora la normalità; ha acquistato immobili prima che il rapporto fra i prezzi delle case e i redditi dei giovani diventasse proibitivo; ha conosciuto un sistema previdenziale assai più generoso di quello destinato alle generazioni successive. E oggi entra progressivamente nell’età della pensione in un Paese in cui saranno sempre meno numerosi coloro che dovranno finanziarla.

Chi nasce nel 1960 compie 20 anni nel 1980 e 30 anni nel 1990. Entra dunque nell’età adulta proprio nel decennio in cui l’Italia sceglie sistematicamente di finanziare una parte del proprio benessere presente, trasferendone il costo al futuro. Negli anni Ottanta, il disavanzo primario rimase mediamente pari al 3,2% del PIL e il rapporto debito/PIL, che nel 1982 aveva superato il 60%, arrivò oltre il 120% nel 1994. Naturalmente, i ventenni degli anni Ottanta non sedevano al Consiglio dei ministri né approvavano le leggi di bilancio. Sarebbe storicamente scorretto attribuire loro la responsabilità politica di quelle scelte. Ma furono tra i principali beneficiari, nel corso della vita adulta, di un modello che consentiva di distribuire risorse senza finanziarle integralmente nell’immediato.

La generazione degli anni Sessanta ha incontrato un mercato del lavoro che oggi sembra appartenere a un’altra epoca. Carriere più lineari, maggiore diffusione del lavoro dipendente stabile, progressioni salariali legate all’anzianità, pensioni costruite per larga parte all’interno di un sistema assai più favorevole e, soprattutto, la possibilità di accumulare patrimonio durante decenni di forte rivalutazione degli immobili. Non tutti, naturalmente. Esistono milioni di persone nate negli anni Sessanta che hanno conosciuto la disoccupazione, la povertà, lavori usuranti e carriere discontinue. Una generazione statistica non è una classe sociale. Il punto fondamentale è che le generazioni successive hanno trovato davanti a sé condizioni differenti: maggiore precarietà all’ingresso, carriere frammentate, più anni di contribuzione richiesti, pensioni più fortemente correlate ai contributi effettivamente versati e un mercato immobiliare in cui l’accesso alla proprietà dipende sempre più spesso dalla ricchezza della famiglia di origine.

La riforma pensionistica del 1995 introdusse il sistema contributivo nozionale, ma la sua applicazione fu così graduale che, secondo l’OCSE, ancora fino al 2021 circa la metà dei nuovi pensionati non ne era sostanzialmente interessata. Solo intorno al 2040 tutti i nuovi pensionati saranno integralmente assoggettati alle nuove regole.

I più giovani finanziano un sistema dal quale riceveranno prestazioni determinate secondo criteri più severi di quelli applicati, integralmente o parzialmente, a chi li ha preceduti. Le pensioni raccontano la storia meglio di qualsiasi slogan. L’Italia destina oggi alle pensioni circa il 16% del PIL, tra i più elevati dell’OCSE. L’OCSE rileva inoltre che almeno un quarto della spesa pensionistica italiana non è finanziato dai contributi previdenziali. L’aliquota contributiva pensionistica obbligatoria per un lavoratore medio è arrivata al 33%, la più alta tra i Paesi OCSE considerati nel rapporto 2025.

Non è una guerra tra giovani e anziani. È contabilità. Se una popolazione numerosa va progressivamente in pensione mentre quella attiva diminuisce, qualcuno deve pagare la differenza. Ed è proprio ciò che sta accadendo. L’Istat prevede che il passaggio all’età anziana delle generazioni del baby boom produrrà il massimo effetto fra il 2030 e il 2050. Gli ultrasessantacinquenni, che rappresentavano il 24,7% della popolazione nel 2025, potrebbero arrivare al 34,5% nel 2050, mentre la popolazione fra 15 e 64 anni scenderebbe al 55,3%. È difficile immaginare una rappresentazione più chiara del problema: una generazione demograficamente enorme esce progressivamente dal sistema produttivo mentre generazioni molto meno numerose devono mantenerne l’architettura previdenziale, sanitaria e assistenziale. Poi c’è il patrimonio. Per molti italiani nati negli anni Sessanta l’abitazione non è stata soltanto il luogo in cui vivere. È diventata il principale strumento di accumulazione patrimoniale. Chi ha acquistato casa trenta o quarant’anni fa lo ha fatto spesso in un mondo in cui il rapporto tra il prezzo dell’immobile e il reddito da lavoro era molto diverso da quello che un trentenne incontra oggi nelle grandi città.

Ed ecco il paradosso: la generazione che aveva potuto emanciparsi attraverso il lavoro ha prodotto una società in cui l’emancipazione dei figli dipende sempre più dalla famiglia. I dati di Eurostat mostrano che nel 2024 i giovani italiani lasciavano la famiglia d’origine in media a 30,1 anni, rispetto a una media europea di 26,2 anni. Non è semplicemente un ritorno culturale alla famiglia mediterranea. Dietro il fenomeno ci sono i salari, i costi delle abitazioni, la precarietà e la disponibilità patrimoniale. La casa dei genitori diventa così un welfare sostitutivo. E l’eredità diventa uno dei principali ascensori sociali.

È una trasformazione radicale: dalla società in cui si diventava autonomi attraverso il reddito a quella in cui si diventa autonomi attraverso il patrimonio accumulato dalla generazione precedente. Ed è qui che la vicenda assume quasi una dimensione storicamente ironica. Una parte significativa della generazione nata negli anni Sessanta si percepisce come la generazione della conquista: quella che ha lavorato, comprato casa, costruito una famiglia e raggiunto una posizione sociale grazie ai propri sacrifici. Ed è vero, ma è soltanto metà della storia. L’altra metà è rappresentata dalle condizioni in cui quei sacrifici furono compiuti. Si poteva lavorare sodo e, al contempo, beneficiare di un’economia che offriva opportunità oggi meno disponibili. Si poteva risparmiare con disciplina e, al contempo, acquistare immobili a condizioni irripetibili.

Si potevano versare contributi per decenni e, contemporaneamente, appartenere a un sistema previdenziale più favorevole rispetto a quello ereditato dai figli. Merito individuale e privilegio storico possono convivere. Ed è forse questo il concetto che l’Italia fatica maggiormente ad accettare. Una generazione che ha consumato anche il futuro. Il problema, dunque, non è accusare chi è nato in un determinato decennio. Il problema è comprendere il contratto sociale. Per decenni abbiamo costruito benessere anticipando le risorse del futuro: debito pubblico, pensioni, consumo del territorio, protezione delle rendite, scarsa mobilità sociale, concorrenza limitata in molti settori. Nel frattempo abbiamo investito troppo poco nella generazione che avrebbe dovuto sostenere quel modello. Il risultato è una sorta di debito intergenerazionale multiplo. Da una parte c’è il debito finanziario, a cui si aggiungono: il debito pubblico che deve essere onorato, il debito previdenziale, perché una popolazione attiva più piccola finanzierà una popolazione anziana più grande, il debito patrimoniale, perché l’accesso alla casa è diventato molto più dipendente dalla ricchezza ereditata e il debito demografico, perché una società incapace di garantire ai giovani l’autonomia economica rende più difficile anche la formazione di nuove famiglie.

Il 1° gennaio 2026 gli ultrasessantacinquenni erano già il 25,1% della popolazione italiana, mentre i minori di 15 anni erano appena l’11,6%. Questa è forse l’eredità più impressionante. La generazione numericamente più forte della storia repubblicana si prepara a diventare anche quella politicamente, patrimonialmente e previdenzialmente più costosa da sostenere proprio mentre dietro di essa arriva la generazione numericamente più debole. Non significa che milioni di persone abbiano deliberatamente sfruttato i propri figli. Significa qualcosa di più interessante e, forse, più inquietante: un’intera architettura economica ha consentito a una generazione di appropriarsi di una quota particolarmente elevata delle opportunità del presente, lasciando una parte consistente dei costi al futuro. E il futuro, alla fine, è arrivato. Ha trent’anni, un contratto precario, versa contributi elevatissimi, fatica a comprare casa e sa già che probabilmente lavorerà più a lungo dei propri genitori. Il vero conflitto generazionale comincia da qui. Non dall’invidia verso chi possiede qualcosa, ma dalla domanda che una società dovrebbe avere il coraggio di porsi: Quanto è moralmente ed economicamente sostenibile chiedere ai figli di pagare un contratto sociale molto più generoso di quello che riceveranno in eredità?

Guido Tortorella Esposito

DEMM Unisannio