Lo scenario geopolitico è sempre più complicato, dominato da interessi di parte e di contrasti che vanno contro l’umanità: sembra una corsa verso la perdizione.

Il primo appuntamento di Donald Trump nelle Filippine sarà l’incontro con i leader di Australia, India e Giappone, a margine del vertice dell’Asean a Manila. È il primo summit del Quad da quando il presidente americano è tornato alla Casa Bianca, nel gennaio del 2025, e precede di due giorni l’atteso incontro in Cina con Xi Jinping e Vladimir Putin. Nato come strumento di cooperazione marittima, il gruppo ha progressivamente assunto un ruolo strategico nel tentativo di bilanciare la crescente influenza di Pechino nell’Indo-Pacifico.

Il Quad, acronimo di Quadrilateral Security Dialogue (Dialogo quadrilaterale di sicurezza), è un gruppo informale di cooperazione tra Stati Uniti, Australia, India e Giappone. Le sue origini risalgono al 2004, quando i quattro Paesi coordinarono le operazioni di soccorso in seguito allo tsunami nell’Oceano Indiano. Negli anni successivi la collaborazione si è estesa alla sicurezza, all’economia, alla sanità e alla tecnologia.

La storia del gruppo è stata caratterizzata da fasi alterne. Il Giappone ha inizialmente insistito sulla comune identità democratica dei quattro Paesi, mentre l’India ha privilegiato una cooperazione su questioni concrete. L’Australia, invece, ha a lungo evitato di presentare il Quad come un’alleanza formale. A favorire il riavvicinamento tra i quattro partner sono state soprattutto le preoccupazioni per la politica estera e militare della Cina.

Nel novembre del 2020 le marine dei quattro Paesi hanno partecipato alla loro prima esercitazione congiunta in oltre un decennio. Nel marzo del 2021 l’allora presidente americano Joe Biden ha convocato un vertice in videoconferenza con i primi ministri di Australia, India e Giappone. Sono stati quindi istituiti gruppi di lavoro sui vaccini contro il Covid-19, sui cambiamenti climatici, sull’innovazione tecnologica e sulla sicurezza delle catene di approvvigionamento.

Australia e Giappone sono legati agli Stati Uniti da trattati di sicurezza, mentre l’India rappresenta uno dei principali partner strategici di Washington nella regione. La cooperazione tra i quattro Paesi risponde alla necessità americana di tutelare i propri interessi economici e marittimi in un’area attraversata da alcune delle più importanti rotte commerciali del mondo.

Le rivendicazioni territoriali di Pechino, il rafforzamento delle sue capacità militari e le tensioni nel Mar Cinese Meridionale e Orientale hanno contribuito a consolidare i rapporti tra i membri del Quad. Il gruppo, tuttavia, non è un’alleanza militare sul modello della Nato e non prevede obblighi di difesa reciproca. La sua agenda comprende anche la gestione delle emergenze umanitarie, lo sviluppo delle infrastrutture e la riduzione della dipendenza economica e tecnologica dalla Cina.

Tra i principali sostenitori del Quad c’è stato l’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, promotore della strategia per un “Indo-Pacifico libero e aperto”. Abe si adoperò per convincere la prima amministrazione Trump dell’importanza di una maggiore cooperazione tra le quattro democrazie.

Per il Giappone, la libertà di navigazione è fondamentale per la sicurezza dei propri scambi commerciali. Tokyo guarda con particolare preoccupazione alle rivendicazioni cinesi nel Mar Cinese Meridionale e alle tensioni nel Mar Cinese Orientale, dove si trovano le isole Senkaku, amministrate dal Giappone e rivendicate dalla Cina con il nome di Diaoyu.

La competizione con Pechino riguarda anche gli investimenti nei Paesi del Sud-est asiatico. Il Giappone collabora con Stati Uniti e Australia per finanziare progetti infrastrutturali che offrano ai governi della regione un’alternativa ai capitali cinesi.

La sicurezza economica è diventata negli ultimi anni uno dei principali ambiti di cooperazione del Quad. Tra le priorità dei quattro governi figura il rafforzamento delle catene di approvvigionamento dei beni strategici, a partire dai semiconduttori e dalle materie prime critiche.

La diversificazione delle forniture, gli investimenti nelle tecnologie avanzate e la riduzione delle dipendenze industriali sono strumenti attraverso i quali Stati Uniti, Giappone, India e Australia cercano di contenere l’influenza economica della Cina nella regione.

Una contrapposizione di logiche egemoniche che invece non hanno motivo di esistere se pensiamo che l’umanità è una sola è comprende tutti i popoli della Terra nelle sue variegate diversificazioni, ma tutti legati alle stesse problematiche esistenziali che si avvicendano nel tempo. L’illusione del potere è un male da infantilismo politico che va superato con la solidarietà reciproca e con la Pace perpetua. Questo è il vero disegno politico da perseguire per il bene dell’umanità. Non è difficile da realizzare: bastano la volontà e il coraggio.

Roma, 17 novembre 2026

Salvatore Rondello