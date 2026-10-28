Il riformismo liberalsocialista

Il Socialismo liberale è il Socialismo delle libertà di tutti, è il solo socialismo possibile, dignitoso e creativo nei tempi attuali. Una intesa politica e programmatica fra tutte le forze che si richiamano al Riformismo Democratico è la sola e intelligente operazione pe rinnovare la politica e le istituzioni.

La democrazia si fonda sulla “libertà”, ed il socialismo democratico è lo sviluppo della “libertà”: è dunque lotta contro tutto ciò che ostacola la libertà. Ciò è importante quanto gli ideali di giustizia e di progresso con cui pure il socialismo si esprime. È la lotta per la libertà che determina la naturale opposizione del socialismo al totalitarismo; che sostiene la lotta politica ed ideale per i diritti umani.

Rendere visibile la maggioranza democratica dei cittadini, promuovere una riforma istituzionale, che possa rappresentarla, è compito dei Riformisti, che hanno come obiettivi la libertà, l’uguaglianza e la giustizia.

Ma qual’è l’identità del Socialismo oggi e come può tradursi in azione politica concreta? Il socialismo riformista è legato all’individuo. La nostra visione di società è fatta di una pluralità di uomini e donne, ognuno portatore di una propria identità e storia. Il nostro riformismo, quindi, parte dalla persona, dall’individuo, certo non quello capitalista; ma quello che, facendo per sé, fa per gli altri. Questo mite e costruttivo individualismo è al centro del nostro riformismo che, guardando ai meriti ed ai bisogni, riafferma i valori di una giusta solidarietà sociale.

A differenza di quanto riteneva Benedetto Croce, oggi è possibile attuare una nostra costante: la sintesi liberalsocialista. Una sintesi politica, mobile ed operativa tra esigenze sociali di giustizia ed equità e bisogni individuali di libertà e di garanzia (conciliazione tra libertà e solidarietà). E sulla base di questa sintesi politica e sociale che si incardinano i diritti dei cittadini(diritto al lavoro, allo studio, alla salute, alla giustizia, alla vivibilità,……).

Quando si registra l’assenza di questa cultura e di questa politica, si aprono e si legittimano spazi di grave squilibrio sociale e civile.

Oggi si sono aperti spazi interessanti al Riformismo Liberalsocialista, che vanno dalla transizione ecologica alla salvaguardia della salute e del territorio, dalla solidarietà sociale alla valorizzazione delle capacità e delle competenze individuali(rispetto al pressappochismo imperante, salvo pochi!), dalla moralizzazione dell’azione politica ed istituzionale alla promozione della medesima per la soddisfazione delle istanze della collettività.

Gli ordinamenti democratici affidano il compito di guidare la trasformazione esclusivamente al legislatore. Qualsiasi altra sostituzione in tale compito mortifica la partecipazione popolare e fa deperire la democrazia, alimentando la disaffezione dalla politica. Il Socialismo Riformista si differenzia dal massimalismo e dal populismo, perché realizza il cambiamento mantenendo una stretta coerenza tra fini e mezzi. La trasformazione operata al di fuori delle regole non umilia soltanto le istituzioni, ma la possibilità stessa di operare riforme democraticamente controllate.

Abbiamo davanti a noi una grande sfida: dobbiamo riprendere il gusto e la passione dell’iniziativa politica; dobbiamo lavorare perché la gente torni a credere in noi, nelle nostre idee e nel nostre azioni.Lo dobbiamo fare insieme a chi ci è affine, perché “insieme” riaffermiamo la nostra credibilità e il nostro senso di responsabilità nei confronti delle Istituzioni e del Paese.

Francesca Frisano

Direzione Nazionale Avanti Psi