Il Riformismo non è uno slogan. È una necessità democratica

Il Riformismo non è uno slogan. È una necessità democratica

Il Riformismo non è uno slogan. È una necessità democratica

Il Riformismo non è uno slogan. È una necessità democratica

Il Riformismo non è uno slogan. È una necessità democratica

Il Riformismo non è uno slogan. È una necessità democratica

Riformismo senza riforme? Quando il cambiamento

viene scambiato per moderatismo.

C’è una parola che nella politica italiana viene utilizzata spesso, ma che sembra aver progressivamente smarrito il proprio significato: riformismo.

La si richiama nei programmi, la si evoca nei dibattiti, la si utilizza per definire un’area politica.

Eppure, troppo spesso, il riformismo viene confuso con il moderatismo, con la ricerca di una posizione rassicurante, con la volontà di collocarsi a metà strada tra interessi contrapposti senza avere davvero il coraggio di scegliere.

Ma il riformismo, quello autentico, non nasce per conservare gli equilibri esistenti. Nasce per cambiarli.

Essere riformisti significa riconoscere i problemi della società e avere il coraggio di affrontarli con strumenti concreti, sapendo che le trasformazioni durature non si realizzano attraverso gli slogan, ma attraverso idee, responsabilità e decisioni politiche.

Il riformismo parte dal lavoro.

Non può esserci una cultura riformista credibile se non si affrontano la questione salariale, la precarietà, la qualità dell’occupazione, la sicurezza e la dignità delle persone. Ma parlare di lavoro significa anche parlare di produttività, innovazione, formazione e competitività delle imprese. Non sempre esiste una contrapposizione inevitabile tra diritti dei lavoratori e sviluppo economico. Una politica riformista deve avere l’ambizione di tenere insieme queste dimensioni, senza rinunciare alla

tutela sociale e senza ignorare le trasformazioni del sistema produttivo.

Il riformismo ascolta i territori.

La politica nazionale rischia sempre più spesso di parlare un linguaggio distante dalla vita quotidiana delle comunità. Le aree montane, le periferie, i piccoli comuni e le zone interne conoscono problemi che non possono essere affrontati con ricette uniformi.

La sanità territoriale, i trasporti, lo spopolamento, l’accesso ai servizi e le opportunità per i giovani non sono questioni marginali. Sono il banco di prova della capacità delle istituzioni di garantire pari dignità e opportunità ai cittadini, indipendentemente dal luogo in cui vivono.

Un riformismo che non ascolta i territori finisce per diventare un esercizio teorico.

Il riformismo deve avere il coraggio delle riforme.

Servono istituzioni più efficienti, una pubblica amministrazione capace di rispondere ai cittadini, un sistema fiscale più equo, una giustizia più rapida e una politica industriale che accompagni le trasformazioni economiche e tecnologiche.

Ma ogni riforma deve avere una direzione riconoscibile. Non basta cambiare per dichiararsi riformisti. Occorre sapere cosa si vuole cambiare, per chi e con quali conseguenze.

È qui che si misura la differenza tra riformismo e moderatismo.

Il moderatismo rischia di diventare la ricerca permanente dell’equilibrio, anche quando gli equilibri esistenti producono disuguaglianze e ingiustizie. Il riformismo, invece, accetta il conflitto delle idee e degli interessi, ma cerca di governarlo attraverso soluzioni democratiche, praticabili e orientate al progresso sociale.

Non significa rinunciare alla radicalità dei problemi. Significa avere la responsabilità di individuare soluzioni efficaci.

Anche il centrosinistra dovrebbe interrogarsi su questo punto. Non può limitarsi a essere un’alternativa elettorale alla destra. Deve tornare a essere un progetto di trasformazione della società, capace di parlare al mondo del lavoro, alle nuove generazioni, alle imprese, ai professionisti

e a chi vive nelle periferie geografiche e sociali.

Non servono nuove etichette, né l’ennesima operazione di posizionamento politico. Serve una cultura politica riconoscibile, capace di tenere insieme libertà individuali, giustizia sociale, crescita

economica, solidarietà ed europeismo.

Il riformismo non è una terza via per evitare di scegliere tra destra e sinistra. È un modo di interpretare la politica e di affrontare i problemi, con la convinzione che il cambiamento sia possibile e che le istituzioni democratiche debbano esserne lo strumento.

La credibilità della politica non si ricostruisce con le formule, ma dimostrando che le decisioni pubbliche possono migliorare concretamente la vita delle persone.

Forse, allora, la domanda da porsi non è se il centrosinistra debba essere più moderato o più radicale.

La vera domanda è un’altra: dov’è finito il riformismo capace di fare le riforme?

Un riformismo che parte dal lavoro, ascolta i territori e restituisce credibilità alla politica non è uno slogan. È una necessità democratica.