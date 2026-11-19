Centrosinistra, Maraio: "Il programma nasce dal confronto, non dal pensiero unico"

“Il programma di una coalizione nasce dal confronto e dalla sintesi tra posizioni diverse. È il sale della democrazia. Trasformare ogni discussione in una polemica o, peggio, in una divisione è un esercizio strumentale”.

Lo dichiara Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi, intervenendo sul confronto programmatico nel centrosinistra.

“Chi, anche in certa stampa, cerca divisioni a tutti i costi offre una lettura strumentale del dibattito. Chi invece, dalla politica, alimenta polemiche per ogni diversità di vedute dimostra di essere abituato alla logica del pensiero unico. Il centrosinistra è una coalizione plurale, nella quale sensibilità e culture politiche differenti devono contribuire alla costruzione di una proposta comune”.

“Non dobbiamo avere paura delle differenze, ma dimostrare di saperle trasformare in una sintesi politica credibile. È questa la forza di una coalizione democratica e la condizione per costruire un’alternativa di governo” conclude Maraio.