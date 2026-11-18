Caro compagno Segretario Enzo Maraio,

come comunità politica che affonda le proprie radici in oltre centotrent’anni di battaglie, dal Congresso di Genova del 1892 fino alle sfide del nuovo millennio, sentiamo il dovere di rilanciare con forza la nostra visione sulla guerra e sulla pace. La storia del nostro movimento insegna che l’opposizione ai conflitti armati non è mai stata un riflesso astratto, bensì una scelta di campo precisa in difesa dei lavoratori e dei ceti più fragili.

Dalle lotte contro le avventure coloniali fino al celebre monito «né aderire né sabotare» durante la Grande Guerra, passando per il martirio di Giacomo Matteotti, il socialismo italiano ha sempre denunciato come le armi distruggano il tessuto sociale, alimentino i nazionalismi e restringano gli spazi di democrazia.

Nel corso del Novecento, il nostro partito ha saputo trasformare questa vocazione pacifista in una cultura di governo responsabile e lungimirante. Con la Resistenza antifascista e la nascita della Repubblica, guidata anche dalla presidenza di Sandro Pertini, abbiamo ancorato la Costituzione al ripudio della guerra.

Negli anni della Guerra Fredda, attraverso la politica estera di Pietro Nenni e del socialismo riformista, abbiamo dimostrato che la lealtà alle alleanze democratiche deve sempre accompagnarsi a una diplomazia attiva, capace di aprire varchi di dialogo, promuovere il disarmo e sostenere lo sviluppo del Sud del mondo. Oggi ci troviamo di fronte a una fase storica drammatica, in cui i conflitti tornano a infiammare i confini dell’Europa e il Mediterraneo. Come evidenziato nelle riflessioni ospitate su Avanti PSI, oltre agli scontri militari assistiamo a una pericolosa normalizzazione della guerra e a conflitti economici fatti di dazi, sanzioni e contese sulle risorse energetiche che colpiscono direttamente il potere d’acquisto delle famiglie e aumentano le disuguaglianze.

In questo scenario, la linea tracciata dalla nostra segreteria e ribadita nei congressi del Partito Socialista Italiano indica l’unica strada praticabile per i riformisti: rifiutare ogni ambiguità ed equidistanza tra aggressore e aggredito, sostenendo con convinzione i popoli che difendono la propria libertà e il diritto internazionale, ma senza mai rinunciare a una tenace iniziativa politica per la mediazione e il negoziato. Per noi socialisti, costruire la pace nel tempo presente significa rilanciare con coraggio il progetto degli Stati Uniti d’Europa. Solo un’Unione dotata di una politica estera e di sicurezza comune può liberarsi dalla subalternità alle grandi potenze e farsi protagonista credibile di processi di distensione.

Con il rinnovato impegno parlamentare e territoriale del progetto «Avanti», spetta a te, compagno Segretario, e a tutti noi militanti tenere alta questa bandiera, affinché le risorse pubbliche vengano sottratte alla corsa al riarmo per tornare a finanziare la sanità, il lavoro, la scuola e la giustizia sociale.

Raffaele Amendola