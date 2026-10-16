Il socialismo europeo rimette al centro la vita reale: la sfida dell’affidabilità contro il populismo

Il recente vertice dei leader progressisti europei a Bruxelles, riunitosi alla vigilia del Consiglio Europeo del 15-16 ottobre, traccia una linea di demarcazione netta per il futuro della sinistra continentale. In un momento storico segnato da guerre, instabilità globale e proteste di piazza in mezza Europa, il Partito del Socialismo Europeo (PSE) ha lanciato un messaggio chiaro: la fiducia nelle istituzioni democratiche si ricostruisce partendo dai bisogni materiali delle persone.

La casa, il riscaldamento, il costo della vita non sono semplici dati macroeconomici, ma il terreno su cui si gioca il destino della nostra democrazia. Il quadro emerso è allarmante. Il Commissario europeo per l’Energia e l’Abitazione, Dan Jørgensen, ha denunciato che il numero di europei che fatica a riscaldare la propria casa è passato da 40 milioni nel 2025 a ben 47 milioni nel 2026. Di fronte a questa emergenza, il riformismo socialista non può limitarsi a parlare di “competitività” industriale: deve imporre un piano straordinario di elettrificazione accessibile e investimenti sul diritto all’abitare, come giustamente rivendicato dalla Vicepresidente della Commissione Teresa Ribera. La difesa della giustizia sociale e dei diritti è inscindibile dalla difesa della democrazia stessa. L’avanzata delle destre radicali, dall’AfD in Germania alle forze sovraniste in tutto il continente, si nutre della paura e della solitudine dei cittadini.

Come ha opportunamente sottolineato a Bruxelles la segretaria del PD Elly Schlein, la destra oggi gode del supporto inedito di miliardari della tecnologia che mettono i loro imperi digitali al servizio del disorientamento democratico. Smantellare questo asse tra populismo d’apparato e tecnocrazia oligarchica è il primo dovere dei progressisti.

L’Europa che vogliamo – e che l’Avanti! da sempre auspica – è un’Europa della solidarietà geopolitica e interna. Ciò significa non fare un passo indietro sul bilancio comunitario (MFF) e sulle risorse proprie della UE, sostenendo lo sforzo del Presidente del Consiglio Europeo António Costa; significa proteggere i confini comuni garantendo vera solidarietà agli Stati membri (come nel caso della gestione della crisi di Ceuta da parte del governo spagnolo di Pedro Sánchez); e significa non piegare la testa di fronte alle minacce ibride della Russia, continuando a sostenere l’Ucraina con la consapevolezza che la sicurezza di Kiev è la sicurezza stessa di tutta l’Unione. Mentre la Spagna si appresta a un voto decisivo il prossimo 29 novembre e l’Italia guarderà alle sfide elettorali del prossimo anno, il socialismo riformista deve riscoprire la sua missione originaria: essere la forza della concretezza, della dignità del lavoro e dell’inclusione sociale. Solo restituendo dignità alla vita quotidiana delle persone potremo sconfiggere la demagogia e ricostruire un futuro comune.

Con stima e passione socialista,

Raffaele Amendola