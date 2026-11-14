Il vaccino della seconda guerra mondiale si sta esaurendo. La parola “guerra” non è più un tabù. Il lessico quotidiano sta cambiando. Ce ne accorgiamo anche nel dibattito politico e nelle parole di tutti i giorni.

Non sappiamo però bene chi sia il nemico, e questo crea un’insicurezza non decifrabile. Chi vuole disgregare e sbriciolare la forza e la coesione dell’Italia e dell’Europa? Quanti nemici abbiamo? E chi sono? E come sarà la “guerra” alla quale ci stiamo lentamente, giorno dopo giorno, abituando?

Ci stiamo scoprendo vulnerabili. Una sottile paranoia si sta insinuando nella nostra vita quotidiana. Basta una mail massiva o un attacco hacker per seminare il panico. E per mostrarci per quello che siamo: vulnerabili. E disabituati al pericolo, alle minacce, alla difesa, alla “cultura della guerra” che si sta imponendo dappertutto.

Pensavamo che il vaccino della seconda guerra mondiale – con i suoi milioni di morti – avrebbe garantito per sempre una pace consapevole e profonda. E invece, morti quasi tutti i testimoni diretti della seconda guerra mondiale, la guerra si riaffaccia prepotentemente nelle cancellerie di mezzo mondo.

Le nazioni più aggressive si stanno armando fino ai denti per mostrare supremazia, mentre le nazioni più miti sono costrette a farlo per difendersi, per non soccombere di fronte alle minacce.

Ci abbiamo creduto troppo, al “mai più”, e ora, un po’ smarriti, ci chiediamo cosa fare.

Ecco, cosa fare? La prima cosa che la politica italiana e gli italiani tutti devono fare è sforzarsi di avere coraggio. Nella parola coraggio c’è la parola cuore.

L’Italia deve trovare il coraggio di abituarsi alle minacce, alle provocazioni, alle crisi improvvise, a una instabilità ormai strutturale. Non possiamo mostrarci troppo vulnerabili, troppo fragili di fronte a nemici invisibili che stanno mettendo alla prova la nostra tenuta nervosa ed emotiva.

È arrivato il tempo del coraggio.

Non possiamo più dare per scontati la pace, il primato della diplomazia, il rispetto tra le nazioni, la stabilità geopolitica, una neutralità passiva.

Ovviamente non sappiamo cosa accadrà in futuro, e quali altri nemici proveranno ad attaccare noi e l’Europa. E con quali mezzi.

Ma una cosa è certa: dobbiamo attrezzarci e tirar fuori un coraggio politico e collettivo che in parte abbiamo perso.

Perché il primo modo di perdere una guerra, anche se ibrida, non convenzionale, dai contorni poco chiari, è soccombere alla paura, mostrarsi inermi, spaventati, impreparati.

Non possiamo permetterci il panico o la timidezza.

È un discorso non solo politico, ma culturale, sociale, antropologico, valoriale.

L’Italia deve continuare a credere nella pace e nella diplomazia, ma senza far finta di non sapere che non possiamo permetterci di essere vaso di coccio in mezzo a tanti vasi di ferro.

Non è facile scrivere un articolo come questo a ottant’anni dalla fine della seconda guerra mondiale.

Ma questa è la realtà. E prima lo accettiamo e meglio è.