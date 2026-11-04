Il riferimento è allo straordinario e inedito evento che vede coinvolto il Vescovo di Roma Papa Leone XIV (l’americano Robert Francis Prévost, il quale, a fine ottobre 2026, ha esercitato il proprio diritto di voto per posta come cittadino statunitense per le elezioni di midterm americane.

Questo gesto rappresenta una novità assoluta nella storia moderna del papato e si regge su un preciso equilibrio istituzionale e teologico che evita ogni confusione di ruoli: Esercizio della cittadinanza d’origine: La Sala Stampa della Santa Sede ha confermato che l’atto del Pontefice non costituisce una presa di posizione politica della Sede Apostolica.

Il Papa ha semplicemente adempiuto a un dovere civico inviando la propria scheda elettorale a Chicago, secondo le modalità ordinarie di voto a distanza previste dallo Stato dell’Illinois. Distinzione dal ruolo di Vescovo di Roma: Come sottolineato dai commentatori, l’atto non intacca la necessaria neutralità della cattedra di Pietro né si sovrappone alla sua residenza e giurisdizione spirituale in Italia. Il Papa rimane il Vescovo di Roma e il sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ma la sua identità anagrafica e la sua cittadinanza civile d’origine restano intatte dal punto di vista del diritto internazionale e canonico.

Il valore dell’esempio: La scelta è stata descritta come una “lezione civica“: Leone XIV ha voluto ricordare che il cristiano è pienamente cittadino del proprio tempo e che la partecipazione democratica è uno strumento per il bene comune, senza che l’alto ufficio papale debba tradursi in un privilegio di astensionismo o in una rinuncia ai propri diritti civili ordinari.

Celso Vassalini