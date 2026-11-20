Tre uomini seduti a spartirsi il mondo come se fosse una torta da tagliare a fette sul tavolo di una cucina, sorridendo alle telecamere con quella finta bonarietà dei padroni che non devono rendere conto a nessuno. Si chiamano amici, parlano di «mondo libero dal nucleare», si stringono le mani sotto i riflettori della Cina e poi, con la stessa identica penna, firmano un documento che è un monumento all’ipocrisia. Perché mentre invocano la riforma dell’Onu e chiedono l’immunità per i capi di Stato — che tradotto dal linguaggio felpato della diplomazia significa: nessuno osi giudicarci, qualsiasi cosa facciamo — fuori da quella sala i missili continuano a cadere, i confini continuano a sanguinare e le guerre restano esattamente dove stavano un minuto prima che quei tre si sedessero.

Si è concluso a Shenzhen, in Cina, a margine dei lavori del vertice APEC, lo storico incontro trilaterale tra il presidente cinese Xi Jinping, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Definito alla vigilia da molti osservatori come una potenziale «Yalta 2.0», il primo faccia a faccia di sempre tra i capi di Stato delle tre potenze è durato circa un’ora e mezza e si è chiuso con una dichiarazione congiunta dal forte valore simbolico, ma priva di intese vincolanti sui conflitti internazionali.

Nel documento finale sottoscritto al termine dei colloqui, i tre leader hanno scelto di concentrarsi su temi di convergenza generale, evitando riferimenti diretti alle guerre in Ucraina e in Iran.

Cina, Russia e Stati Uniti hanno ribadito la necessità di abbassare la tensione atomica globale, con Xi Jinping che ha indicato come traguardo l’obiettivo di un mondo libero dalle armi nucleari.

I tre presidenti hanno invocato una riforma delle Nazioni Unite e hanno assunto una posizione comune critica verso la Corte penale internazionale (Cpi), chiedendo che non abusi della propria giurisdizione e rivendicando il rispetto dell’immunità dei capi di Stato.

Tra i punti toccati figura anche l’impegno a favorire un aumento della produzione di petrolio per stabilizzare le forniture globali.

La giornata diplomatica di Shenzhen è stata scandita da una serie di incontri preparatori. Dopo un lungo colloquio di due ore tra Xi e Putin dedicato al rafforzamento della cooperazione economica bilaterale, Donald Trump ha incontrato separatamente entrambi i leader.

Il faccia a faccia tra il presidente americano e Vladimir Putin è durato circa quaranta minuti: davanti alle telecamere Trump ha salutato il leader del Cremlino definendolo un «amico» e auspicando esiti positivi dal dialogo. Successivamente, Trump si è intrattenuto per circa un’ora con Xi Jinping per discutere di rapporti commerciali e dossier strategici, parlando di un «rapporto speciale» tra Washington e Pechino.

Nonostante i toni distensivi, il vertice lascia aperti i principali dossier geopolitici, a partire dal conflitto in Ucraina e dalle tensioni in Medio Oriente.

Al termine del vertice, Putin ha definito il confronto «positivo e utile», sostenendo che alla questione ucraina sia stata comunque dedicata molta attenzione e criticando al contempo l’Unione Europea, definita un «blocco politico e militare» che sfida Mosca. Anche il presidente cinese Xi ha parlato di un incontro «costruttivo e produttivo», sottolineando che Pechino, Mosca e Washington devono agire da partner. Donald Trump ha invece lasciato la Cina senza rilasciare dichiarazioni immediate alla stampa, rinviando il bilancio complessivo della sua missione asiatica a una conferenza stampa prevista per la giornata odierna.

La chiamano la nuova Yalta. Io la chiamo la solita commedia umana dove i grandi della Terra si assolvono a vicenda, si proteggono le spalle contro i tribunali internazionali e chiamano «spirito costruttivo» il silenzio assordante sui massacri in corso. E noi, come sempre, restiamo fuori dalla porta a guardare i comunicati stampa, chiedendoci quale pezzo della nostra libertà sia stato appena barattato dietro quel sorriso.

Giuseppe Basilico