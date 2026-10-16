In Puglia si rilancia, attività politica e riorganizzazione

Il Partito in queste settimane sta concludendo la fase ordinaria di tesseramento

In data 13/10/2026, alla presenza del Coordinatore della Segreteria nazionale Iorio, del Segretario Regionale Tanzarella, del consigliere regionale Scapato, dei componenti pugliesi della segreteria nazionale e della segreteria regionale, si è riunito il gruppo dirigente socialista pugliese.

È stato riportato l’aggiornamento dell’ultima segreteria nazionale con riferimento alle operazioni che il Partito sta conducendo in vista delle elezioni politiche.

Per questo, il segretario nazionale ha richiesto a ogni singolo territorio di intensificare il lavoro di organizzazione e rafforzamento.

Questo, laddove necessario, passa anche da congressi regionali, provinciali e iniziative come la “Festa dell’Avanti!”.

Durante la riunione, oltre questo punto, si è discusso altresì dei possibili equilibri locali con gli alleati della futura lista nazionale, i movimenti regionali prossimi a costituirsi e alle iniziative che si stanno mettendo in campo entro la fine dell’anno e in vista anche delle elezioni amministrative.

Il Partito in queste settimane sta concludendo la fase ordinaria di tesseramento, dopodiché in coerenza con la responsabilità e il radicamento che vanta di avere in Puglia, dovrà procedere – in linea col resto del Paese e con le indicazioni fornite dal Segretario nazionale, con il lavoro di ri-organizzazione che passa anche dai congressi.