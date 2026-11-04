Incarnato: “Occhiuto dimostrerà certamente la sua innocenza”

“Roberto Occhiuto dimostrerà certamente la sua innocenza”. E’ quanto afferma in una nota il presidente del Consiglio nazionale di Avanti Psi Luigi Incarnato.

“Per noi – prosegue – rimane un avversario politico importante e riteniamo che la sua esperienza alla Regione sia assolutamente negativa. Ma sul piano giudiziario non possiamo non dire che è assolutamente innocente. Lo vogliamo battere sul piano politico e non su quello giudiziario. La vicenda della macchina utilizzata in maniera fraudolenta non dev’essere strumentalizzata. Occhiuto merita la presunzione di innocenza”.