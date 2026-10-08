INCIUCIO ELETTORALE

Maraio: "Ora non resta che Mattarella nella sua funzione di garante delle regole democratiche"

L’inciucio è servito. L’ennesima nuova legge elettorale è stata approvata dalla maggioranza. Una stortura che toglie agli elettori il diritto di scegliere i parlamentari e cerca di scavalcare i poteri esclusivi affidati dalla Costituzione al Capo dello Stato. L’Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore, e 164 contrari, la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati (dopo che a luglio l’emendamento che le introduceva era stato bocciato dall’Aula di Montecitorio) e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni.

Maraio: ora non resta che Mattarella. Senza tirarlo per la giacca

“La legge elettorale è stata approvata. Ora non resta che guardare al Quirinale, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non per tirarlo per la giacca, non per chiedergli di assumere un ruolo politico che non gli appartiene, ma per affidarsi alla sua sensibilità costituzionale e alla sua funzione di garante delle regole democratiche”.

Lo dice Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi.

“Non è neppure – spiega- una questione di denunciare, ancora una volta, l’anomalia italiana. Certo, siamo un Paese che sembra aver stabilito un primato nella continua riscrittura delle regole elettorali: siamo arrivati alla quinta legge della Seconda Repubblica. Cambiano le maggioranze, cambiano i sistemi, cambiano le formule. Quasi sempre con la pretesa di garantire stabilità e rappresentanza. Ma il problema, oggi, è più profondo. Ci sono questioni di merito che meritano una riflessione costituzionale seria”.

“C’è il premio di maggioranza, anomalo, c’è la parità di genere, che è saltata. C’è poi – aggiunge Maraio – l’indicazione del candidato presidente del Consiglio, una previsione che, pur richiamando formalmente le prerogative del capo dello Stato, introduce un elemento di tensione rispetto all’architettura parlamentare della nostra Costituzione”.

“E infine – prosegue – c’è la questione forse più evidente sul piano dell’uguaglianza delle opportunità democratiche: la raccolta delle firme. Si quadruplicano le sottoscrizioni richieste, passando da 1.500 a 6.000 per collegio, mentre alcune forze politiche continuano a beneficiare di esenzioni. Una disparità che solleva interrogativi sul diritto di partecipazione politica e sulla possibilità per nuove formazioni di presentarsi alle elezioni. Non si tratta di difendere questo o quel partito. Si tratta di difendere il principio secondo il quale le regole della competizione devono garantire condizioni eque a tutti”.

“Mattarella che per noi socialisti è unico faro non ha bisogno di appelli pressanti, né di suggerimenti. Il presidente della Repubblica non è un arbitro politico chiamato a decidere quale legge elettorale sia preferibile. È il garante della Costituzione e, in sede di promulgazione, esercita le prerogative che essa gli attribuisce. È a questa funzione, e soltanto a questa, che oggi guardiamo con rispetto e fiducia. Perché una legge elettorale non stabilisce soltanto chi vince e chi perde. Stabilisce come si esercita la sovranità popolare, come si forma la rappresentanza e a quali condizioni ogni cittadino può concorrere alla vita democratica” conclude Maraio.

Questa legge elettorale, nata male da subito, viene partorita non dal Parlamento, bensì nelle stanze di Via della Scrofa. Neanche dal Governo o da una parte di esso, ma dal suo vertice. Le regole per eleggere il Parlamento vengono decise da chi vuole governare senza l’intralcio del Parlamento, introducendo tra l’altro norme di ispirazione presidenziale, come l’indicazione obbligatoria del premier. Un vero paradosso. Una legge che esalta l’inciucio e ne fa il sentiero obbligato quando nessuna coalizione dovesse raggiungere il 42%.

Inoltre il potere di nominare i capilista rende le segreterie dei partiti gli unici protagonisti nella scelta dei candidati con possibilità di essere eletti. Gli altri, quelli destinati alle preferenze, sono per la maggior parte orpelli a contorno.

Dalla maggioranza si rivendica la capacità del Melonellum di dare stabilità. Ma questa, con un Governo inutilmente lungo al vertice della classifica di longevità, non è una caratteristica vincente di per sé. Lo testimonia il Governo in carica. È utile solamente con un governo capace. Il popolo “sovrano” per usare un termine caro alla maggioranza, resta sconfitto perché ancora una volta non sceglie ma ratifica scelte di altri. Meloni dice che ora gli italiani potranno scegliere anche i parlamentari, ma è una falsa scelta. Quelli in posizione “eleggibile” sono già stati scelti da altri.

“Oggi – ha detto il segretario di +Europa Riccardo Magi – si passa dal terreno della lotta politica a quella giudiziaria con i ricorsi ai tribunali e quindi alla Corte Costituzionale. Purtroppo quando questo avviene è sempre la sconfitta della politica ma c’è questa abitudine alla fine della legislatura da parte di chi governa di manipolare le regole”.