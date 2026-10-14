Inps. Presentati i dati del rapporto annuale sul lavoro agile

Settore artigianato

CHIARIMENTI SULL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE EDILE

L’Istituto di previdenza, ai fini del calcolo dei limiti dimensionali applicabili alle imprese di costruzioni edili, riconduce nel settore edile anche imprese che non esercitano l’attività di costruzioni in senso stretto. Pertanto, nell’ambito dell’attività di costruzione edile, sono ricomprese anche il completamento, la rifinitura e le altre attività relative alle costruzioni stesse.

Conseguentemente, con il messaggio Inps del 5 ottobre scorso, n. 3145, l’Ente previdenziale chiarisce che alle suddette imprese deve essere applicato il limite dimensionale disposto dall’articolo 4, primo comma, lettera e), della l. 443/1985, contraddistinto dal Codice di Autorizzazione (CA) “5G”, e non il limite dimensionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), della medesima legge (contraddistinto dal CA “5C”).

Ne deriva che i datori di lavoro, che esercitano attività impiantistica non riconducibile in via prevalente alla costruzione di edifici, già in possesso di una matricola contributiva contraddistinta dal CA “5G”, a partire dal 23 ottobre 2026, possono trasmettere apposita dichiarazione di responsabilità in ordine alle caratteristiche dell’attività esercitata.

Per farlo, è necessario utilizzare, all’interno della sezione “Contatti” del “Cassetto previdenziale del contribuente”, lo Smart Task denominato “Limiti impresa impiantistica artigiana” e indicando come data di decorrenza della variazione il 1° luglio 2026 o la data dalla quale decorrono gli effetti della dichiarazione, se successiva.

Nel citato messaggio sono disponibili tutti i dettagli.

Inps

OSSERVATORI STATISTICI SULLA GENITORIALITA’

L’Istituto di previdenza, con il messaggio Inps n. 3179 del 7 ottobre 2026, ha comunicato la pubblicazione nel “Portale della Famiglia e della Genitorialità” degli Osservatori Statistici dell’Inps dedicati alle principali prestazioni erogate dall’Ente in favore dei genitori.

Questa pubblicazione rientra nelle attività promosse per migliorare la conoscenza e l’accesso agli aiuti destinati alla famiglia e alla genitorialità. La novità amplia i servizi del Portale, raccogliendo in un unico ambiente digitale statistiche e dati approfonditi sui principali strumenti di protezione, supporto e sostegno familiare.

Gli Osservatori Statistici costituiscono una risorsa preziosa per esaminare l’evoluzione dei sussidi e tenere traccia delle politiche a favore della natalità e della crescita dei minori. Permettono infatti di avere una visione d’insieme delle misure adottate, confermando l’impegno dell’Istituto previdenziale nel garantire trasparenza, diffusione della conoscenza e facilità di consultazione.

La nuova sezione è disponibile sul sito dell’Inps nel “Portale della Famiglia e della Genitorialità” al link “Vai agli osservatori” dove è possibile consultare l’“Osservatorio annuale sulle prestazioni a sostegno della famiglia” (si trovano, tra gli altri, gli assegni familiari, i congedi di maternità e paternità, permessi legge 104…). Vi è poi l’“Osservatorio sull’Assegno Unico Universale” e i Sostegni alla genitorialità con focus su bonus asilo nido, bonus nuovi nati e bonus mamma.

Si tratta del primo progetto attuativo del modello di “Welfare per eventi della vita”, che si inserisce nel più ampio percorso di evoluzione dei servizi digitali dell’Ente di previdenza.

Programma Itaca 2027 – 2028

PUBBLICATO IL BANDO

È stato pubblicato il bando di concorso “Programma Itaca 2027/2028”, che assegna borse di studio per soggiorni scolastici all’estero.

Destinatari del bando sono i figli dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Il concorso offre a studenti della scuola secondaria di secondo grado un percorso di mobilità internazionale, di crescita umana, sociale e culturale, attraverso la frequenza dell’intero anno scolastico, o parte di esso, presso scuole straniere localizzate all’estero.

La domanda deve essere presentata dalle 12 dell’8 ottobre alle 12 del 10 novembre 2026, tramite il Portale prestazioni welfare.

Inps

PRESENTATI I DATI DEL RAPPORTO ANNUALE SUL LAVORO AGILE

Nell’anno successivo alla nascita di un figlio, le madri che lavorano in settori e territori dove il lavoro da remoto è più diffuso guadagnano tra 1.100 e 1.300 euro in più rispetto a quelle che non possono lavorare a distanza.

L’effetto si vede dal 2021 e riguarda soltanto le madri; i redditi dei padri restano sostanzialmente invariati.

Il dato viene dalla prima analisi dell’Inps sul lavoro agile in Italia. Prima del 2020 era quasi sconosciuto, mentre oggi ne usufruisce circa il 9-11% dei lavoratori del settore privato. Tra le madri con più possibilità di lavorare in modo flessibile crescono anche le nascite, perché un figlio pesa meno sulla carriera.

Il costo dei nidi conta molto quando una famiglia decide se iscrivere il bambino, se la madre continuerà a lavorare e se avere altri figli. Dove è stato utilizzato il Bonus nido, l’occupazione femminile è salita. Per le madri che lo hanno ricevuto, la probabilità di avere un lavoro l’anno successivo alla nascita è aumentata del 17% circa.

I dati sono stati presentati di recente al Campus Ecotekne dell’Università del Salento, in una delle tappe con cui l’Inps porta il Rapporto annuale nei territori. Dopo i saluti del Prorettore vicario Salvatore Rizzello, sono intervenuti Gianfranco Santoro, Direttore centrale Studi e ricerche, la professoressa Maria De Paola, dirigente dell’Istituto e il professor Guglielmo Forges Davanzati dell’Università del Salento. Le conclusioni sono state del Presidente Gabriele Fava.

«La famiglia e l’Inps sono i due pilastri della protezione sociale in Italia, e la famiglia resta il primo luogo in cui si fa fronte alle difficoltà», ha detto Fava. «Questi numeri confermano che le misure economiche da sole non bastano a rilanciare la natalità. Una coppia sceglie di avere un figlio quando ha un lavoro stabile, quando riesce a conciliare lavoro e vita familiare e quando trova vicino a casa servizi che funzionano. Oggi le differenze tra un territorio e l’altro pesano soprattutto sulle famiglie più fragili e sul lavoro delle donne».

«Il lavoro agile ci dice che anche il modo in cui organizziamo il lavoro fa parte delle politiche per la famiglia» ha aggiunto il Presidente. «Con lo stesso spirito abbiamo creato il nuovo Portale della Famiglia e della Genitorialità. È un unico accesso digitale a oltre 40 prestazioni Inps e 300 servizi della Pubblica Amministrazione, ordinati secondo le necessità concrete delle famiglie e non secondo la struttura degli uffici».

Previdenza nel professionismo sportivo

INCONTRO FORMATIVO A ROMA

Si è recentemente svolto, presso Palazzo Wedekind a Roma, l’incontro formativo promosso da Inps e Serie C rivolto alle società sportive professionistiche, con l’obiettivo di approfondire il quadro normativo e operativo degli obblighi contributivi previsti per il settore sportivo.

L’iniziativa ha offerto un’occasione di confronto e aggiornamento sui principali aspetti previdenziali introdotti dal Decreto Legislativo n. 36/2021, con particolare attenzione alle modalità di iscrizione al Fondo pensione dei lavoratori sportivi e agli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro nel professionismo sportivo. In un contesto normativo articolato e in continua evoluzione, la corretta applicazione delle disposizioni vigenti richiede infatti competenze specialistiche e una puntuale gestione degli obblighi contributivi da parte delle società. Per questo motivo, il percorso formativo ha privilegiato un approccio pratico e operativo, dedicando ampio spazio all’analisi di casi concreti e al dialogo diretto con gli esperti dell’Istituto previdenziale.

Ad aprire i lavori sono stati il Presidente dell’Inps, Gabriele Fava, il Presidente della Lega Pro, Matteo Marani, e il Direttore generale vicario e Direttore centrale entrate dell’Inps, Antonio Pone.

La giornata è stata moderata da Michele Pianetta, Founding Partner di Prokalos. Il percorso si inserisce nel nuovo quadro disegnato dalla riforma del lavoro sportivo, che ha esteso tutele previdenziali a chi per decenni ne era rimasto privo, soprattutto nel mondo dilettantistico.

Gli effetti sono già visibili. Nel 2025 gli iscritti al Fondo pensione dei lavoratori sportivi, come evidenziato nell’Osservatorio statistico dell’Inps, hanno raggiunto quota 13.686, contro i 10.576 del 2023.

«Nel calcio il novantesimo minuto non misura soltanto il risultato, misura la tenuta di ciò che è stato costruito prima. – ha dichiarato Gabriele Fava – Lo stesso vale per una carriera sportiva, che non si esaurisce nei trofei, nei gol o nelle presenze. Per troppo tempo dietro la passione c’è stato un lavoro senza tutele adeguate. Penso agli allenatori, agli istruttori, ai tecnici che hanno sostenuto le comunità locali senza una vera copertura previdenziale. La riforma ha cambiato questo quadro e i numeri lo dimostrano. Migliaia di persone che restavano ai margini oggi hanno una posizione assicurativa e un diritto che matura anno dopo anno. Ora vogliamo fare un passo in più. Un ragazzo che entra in un settore giovanile deve sapere che cosa significa, per il suo futuro, ogni anno di lavoro regolare.»

Matteo Marani, di seguito ha sottolineato: «La crescita di un club deve andare di pari passo con la sua sostenibilità ed oggi, grazie a Inps che ha messo in campo competenze e alta professionalità, è stato importante aver avuto l’opportunità di svolgere un prestigioso incontro formativo sulla previdenza dei lavoratori sportivi. L’aggiornamento su questi temi di contribuzione è fondamentale per il futuro del sistema Serie C».

A fare il punto sull’evoluzione normativa degli ultimi anni è intervenuto Antonio Pone: «Dal 1° luglio 2023 il Fondo pensione degli sportivi professionisti è diventato Fondo pensione dei lavoratori sportivi, e accoglie i lavoratori subordinati del settore professionistico e di quello dilettantistico. I collaboratori e gli autonomi del dilettantismo sono invece iscritti alla Gestione separata. A settembre dello scorso anno, con la circolare 127/2025, in attuazione dei decreti legislativi n. 36/2021 e n. 163/2022 l’Inps ha completato il lavoro sul versante pensionistico, chiarendo i requisiti di accesso ai trattamenti, le regole di contribuzione e la cumulabilità con i redditi da lavoro sportivo. È in questa prospettiva che si colloca anche la partecipazione dell’Inps alla Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. Un presidio che aiuta a tenere insieme sostenibilità dei conti e tutela di chi lavora. La sfida che L’Inps ha raccolto è accompagnare le società in un cambiamento che è culturale, ma anche sul piano del livello di professionalità richiesta al sistema. La regolarità contributiva non può più essere considerata un optional, essendo la conditio sine qua non per la stessa agibilità sportiva e l’accesso ai benefici o ai registri: la gestione amministrativa diviene necessariamente più professionale e l’Inps, nell’ambito della partnership con Lega Pro, è impegnata nel supporto alle società.» Se le società di Serie A, B e C intrattengono da tempo rapporti diretti e continuativi con l’Istituto di previdenza, il percorso con la Lega Pro intende portare la stessa attenzione anche a chi si affaccia oggi al calcio, perché la protezione del futuro cominci insieme alla carriera.

L’incontro si è concluso con una sessione dedicata ai quesiti delle società partecipanti, finalizzata a fornire chiarimenti operativi sulle principali problematiche emerse nella gestione quotidiana delle attività amministrative e previdenziali.

Carlo Pareto