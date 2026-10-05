INTERVENGA IL COLLE

Legge elettorale, Maraio: “Per i socialisti necessario un intervento di Mattarella, è il riferimento, il garante”

“Per noi socialisti, di fronte a una legge elettorale che presenta aspetti sui quali abbiamo espresso fortissime preoccupazioni, un intervento del Presidente Mattarella sarebbe prezioso. Non chiediamo al Capo dello Stato di entrare nella polemica politica né intendiamo trascinarlo nel confronto tra maggioranza e opposizione. Al contrario, ci rivolgiamo a lui proprio perché rappresenta il riferimento più alto e il garante dell’equilibrio costituzionale”.

Lo dichiara Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti PSI.

“Abbiamo contestato nel merito diversi punti della riforma, a partire – spiega – dall’aumento delle firme richieste alle forze non presenti in Parlamento, che passano da 1.500 a 6mila per collegio. Rivolgersi al Presidente della Repubblica non significa strumentalizzarne il ruolo: significa riconoscerne l’autorevolezza.

È un atto di stima e di fiducia nelle istituzioni. Mattarella è stato e continua ad essere un riferimento per il Paese. Proprio per questo riteniamo che, su regole che incidono direttamente sulla rappresentanza e sulla partecipazione democratica, la sua voce e l’esercizio delle sue prerogative costituzionali rappresentino una garanzia per tutti, non per una parte politica ma per i cittadini”.

Così in una nota il segretario del Psi Enzo Maraio in contemporanea alla ripresa dei lavori parlamentari della legge elettorale. Una legge che sembra più un vestito di sartoria cucito su misura per Meloni e la sua maggioranza e per mettere in difficoltà il centrosinistra, piuttosto che una revisione condivisa delle norme esistenti.

Dall’abnorme premio di maggioranza, ai listoni fantasma eletti al buio, all’indicazione obbligatoria del premier scavalcando le prerogative del Colle, sono diversi e profondi i dubbi di costituzionalità della legge.

Il governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento ha posto, nell’Aula della Camera, tre questioni di fiducia sui primi tre articoli del testo di riforma della legge elettorale.