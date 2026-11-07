Iorio, da Napoli alla Puglia si rafforza l’area civica

“I socialisti rilanciano da Napoli l’esperienza di Gaetano Manfredi, un laboratorio politico e amministrativo che funziona e che dimostra come il riformismo possa essere una risposta concreta alle sfide del governo. Da qui vogliamo contribuire a rafforzare un’area civica, socialista e riformista, capace di avere un ruolo sempre più significativo nel centrosinistra, a livello locale e nazionale”.

Lo dichiara Luigi Iorio, coordinatore della Segreteria nazionale di Avanti PSI a Napoli per l’evento ‘Il riformismo radicale che funziona’. “Anche in Puglia l’esperienza di Decaro ‘Prossima’ rappresenta una bella intuizione politica, che va nella stessa direzione: valorizzare le energie civiche, allargare la partecipazione e rafforzare la cultura riformista dentro il centrosinistra. Napoli e la Puglia dimostrano che esistono esperienze territoriali dalle quali può prendere forma un progetto politico nazionale. Un’area riformista forte non divide il centrosinistra, ma contribuisce ad allargarlo e a renderne più concreta la proposta di governo”.