Istat, vola l’inflazione e il Pil resta fermo

A ottobre si è registrato un aumento dei prezzi del 5,4% su ottobre 2025, in crescita rispetto al 4,2% di settembre. E’ il dato più alto da oltre tre anni tornando a quello di agosto 2023 (5,4%). Lo rileva l’Istat.

La divisione di spesa con l’aumento dei prezzi più consistente è quello di abitazione, acqua, elettricità e combustibili con un un +18,7% tendenziale, trainato dalla corsa degli energetici.

Dopo casa, elettricità e combustibili, la divisione di spesa che è cresciuta di più su base tendenziale è quella dei trasporti (+9,3%) seguita da informazione e comunicazione (+4%). Il settore che ha avuto l’ndamento più contenuto è quello di abbigliamento e calzature (+0,7%) ma una crescita dei prezzi contenuta è stata registrata anche dalla sanità (+1,3%) e l’istruzione (+1,3%). Ristoranti e alloggio segnano un +3,3% tendenziale, mentre per i prodotti alimentari e le bevande analcoliche si registra a ottobre un +2,9%. L’inflazione acquisita per il 2026 per abitazione, acqua, elettricità e combustibili è del 7,8% mentre quella acquisita per i trasporti è già al 5%.

Allo stesso tempo il Pil resta inchiodato nel terzo trimestre 2026 rimasto invariato rispetto al trimestre precedente e mostra una crescita dello 0,8% in termini tendenziali.

Il terzo trimestre del 2026 ha avuto quattro giornate lavorative in più rispetto al trimestre precedente e una in più rispetto al terzo trimestre del 2025. La variazione congiunturale nulla è la sintesi di un aumento del valore aggiunto nel comparto dei servizi e dell’agricoltura e di una diminuzione in quello dell’industria. Dal lato della domanda, vi è un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto negativo della domanda estera netta. “Dalla stima preliminare a 30 giorni del Pil per il terzo trimestre dell’anno – commenta l’Istat – emerge una sostanziale stazionarietà rispetto al trimestre precedente. In termini tendenziali, si registra invece una crescita dello 0,8%, in lieve rallentamento rispetto al +1,0% del trimestre precedente”. Dal lato dell’offerta, si stima una crescita nel comparto dei servizi e dell’agricoltura e una flessione in quello dell’industria. Dal lato della domanda, emerge un contributo negativo della componente estera netta, compensato da quello positivo della domanda interna al lordo delle scorte.