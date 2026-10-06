Italia di Mancini bis, un flop e due vittorie con la Turchia

Così diceva Mancini, il nostro Tecnico della Nazionale di calcio, tanto acclamato, osannato, voluto ardentemente per risollevare le sorti del nostro calcio nazionale: Sono qui per vincere di nuovo.

Voglio vincere nuovamente in nazionale. Vincere nuovamente? Ma come? Si è dimenticato che la sua nazionale venne sonoramente battuta a Palermo dalla Macedonia del Nord e l’Italia venne esclusa dalla partecipazione ai campionati del mondo? Chiamato per vincere, ma a Roma, alla prima partita della nuova nazionale di calcio, Mancini ha fallito. Prima partita un flop. Italia avvilente nel gioco e senza anima. La squadra è uscita dal campo sportivo accompagnata dai sonori fischi dei tifosi delusi, amareggiati e arrabbiati. Sarà stata una nuova Italia, una Italia molto giovane e multietnica, con esperienze provenienti dai campionati inglesi, tedeschi, francesi, ma il risultato non è cambiato.

Ancora una volta la nazionale di Mancini redivivo, osannato, acclamato, coccolato, ha fatto davvero schifo. Ben 34 ragazzi aveva convocato ma soltanto pochi hanno giocato e male, commettendo gravi errori che hanno portato il Belgio a segnare due gol. I nuovi arrivati in maglia azzurra hanno completamente deluso le aspettative. Il giovane Romano (venti anni), giocatore del Cagliari, dopo solo 4 partite giocate tutti lo cercano, tutti lo vogliono, è stato sovrastato da De Bruyne (35 anni). Ha commesso gravi errori.

I giornali sportivi e i giornalisti della RAI, come al solito, avevano plaudito alla convocazione in azzurro di questi giovani provenienti da altre federazioni, ma sul campo contro il Belgio hanno fallito. Tanti giovani, tante speranze deluse. Ma è la prima partita, dirà qualcuno. Ma se il maltempo si vede già dal mattino cosa sarà la sera? Bisogna fare in fretta. In 4 anni porteremo davvero qualcosa a casa? Tornerà l’Italia a vincere qualcosa e a qualificarsi ai prossimi campionati del mondo? Se i nostri azzurri giocheranno come hanno giocato contro il Belgio commettendo gravi errori gli sportivi italiani si dovranno accontentare di vedere in televisione le partite giocate da altre nazioni e sarebbe il quarto flop di fila. Che vergogna!

Dopo la sconfitta con il Belgio sono arrivate, però, le due vittorie contro la Turchia. Miracolo! L’Italia è risorta. Mancini non si ferma. L’Italia va. L’Italia travolge la Turchia. Festival d’Italia. La cura Mancini funziona. La strada è quella giusta. L’Italia s’è desta. Sulle prime pagine dei giornali si sono sprecati i commenti entusiasti.

Ma abbiamo vinto solo due partite con una squadretta di serie B. Per qualificarci dobbiamo ancora giocare altre due partite in casa contro la Francia e fuori casa contro il Belgio Abbiamo battuto il Brasile, l’Argentina, l’Inghilterra? No. La Turchia. E allora tutti quei commenti entusiasti lasciano il tempo che trovano. E poi, siamo sinceri, l’Italia non ha giocato davvero bene. Ha sofferto fino al minuto 87. Nel primo tempo ha fatto un solo tiro in porta. Ha segnato Scamacca. Da non dimenticare ancora una volta: Il nostro portiere Donnarumma ha salvato ancora l’Italia.

Frank Gagliardi