Jensen Huang si è dimesso da amministratore delegato di Nvidia, colosso americano dei semiconduttori per l’intelligenza artificiale, dopo le notizie sulle sue relazioni extraconiugali con una presunta spia cinese e con una sua sottoposta dell’azienda, Kimberly Powell, vicepresidente della divisione sanitaria di Nvidia. Huang guidava Nvidia dalla sua fondazione nel 1993. Il comunicato del consiglio di amministrazione di Nvidia che conferma l’uscita di Huang , senza menzionare lo scandalo di spionaggio, “I contributi di Jensen a Nvidia sono profondi. Nvidia è una delle aziende tecnologiche più importanti al mondo”. In Italia la vicenda sarebbe stata insabbiata perché si tratterebbe di fatti privati, anche se sono coinvolti minorenni.

Capitolo primo: la politica

Intanto lo scandalo è arrivato al Congresso americano. I senatori democratici Elizabeth Warren e Chris Coons hanno chiesto all’amministrazione Trump di conservare tutti i documenti relativi alle autorizzazioni all’esportazione dei chip Nvidia verso la Cina. In una lettera indirizzata al segretario al Commercio Howard Lutnick, al segretario di Stato Marco Rubio e al capo di gabinetto della Casa Bianca Stephen Miller, i due parlamentari hanno chiesto di preservare anche le comunicazioni tra Huang e Trump e i rapporti dell’intelligence sulla presunta operazione di spionaggio cinese. L’obiettivo è accertare se chi doveva controllare e vigilare ha sottovalutato i rischi per la sicurezza nazionale o ignorato eventuali avvertimenti. O peggio. I due senatori chiedono una risposta entro il 17 novembre, avvertendo che in assenza di documentazione “idonea e qualificata”, chiederanno l’istituzione di una commissione d’inchiesta del Senato . La vicenda coinvolge anche i repubblicani: Brian Mast, presidente della Commissione Esteri della Camera, e altri due esponenti del partito hanno chiesto a Huang di riferire a porte chiuse e non escludono una convocazione formale qualora il manager non collabori. L’attenzione del Congresso si concentra così non soltanto sulla condotta personale del fondatore di Nvidia, ma anche sui rapporti tra il colosso tecnologico, uomini dell’Amministrazione, la Casa Bianca e la Cina.

Capitolo secondo: Howard Lutnick

Chi lo conosce lo definisce un tipo “entusiasta di sé stesso”, che “potrebbe entrare in una stazione di polizia per vantarsi della banca che ha rapinato”. È il Segretario al Commercio di Trump. A gennaio si è presentato al podcast All-In e ha affermato di aver procurato personalmente al capo di Nvidia, Jensen Huang, “un accesso davvero facile al presidente“. Lutnick , afferma nell’intervista, che Huang si è presentato con una proposta, vecchia come il cucco, ma giusta, che l’amministrazione Biden aveva bocciato : “Lasciatemi vendere alla Cina, e loro rimarranno dipendenti dalla tecnologia americana”. Trump entusiasta ha approvato la proposta. Poi, secondo il racconto di Lutnick, il presidente ha aggiunto la sua condizione, una percentuale del 25% per il governo, e Lutnick ha liquidato la cifra con una risata, definendola una “cifra buttata lì”. La pezza di Lutnick è molto peggio del buco. Ha descritto, a reti unificate, come funzionava il sistema. Nvidia, che produce a Taiwan e Israele, spedisce i chip in America, qualcuno li testa, il governo incassa il suo 25% e il Dipartimento del Commercio rilascia le licenze di esportazione a chiunque Huang ritenga opportuno vendere. Questo, finto tonto, sarebbe il funzionario responsabile del controllo delle esportazioni della tecnologia più importante del pianeta, e descrive il suo lavoro come se gestisse un supermercato. Un ex funzionario del Dipartimento del Commercio afferma che una norma che avrebbe bloccato il flusso di chip nel Sud-est asiatico era stata completata e firmata da tutte le agenzie, ma Lutnick si è rifiutato di pubblicarla. L’Agenzia Axios riporta che Trump ha approvato misure restrittive su Megaspeed, l’azienda della Sig.ra Alice Huang, per ben tre volte quest’anno e Lutnick le ha bloccate tutte e tre. Attenti alla finezza: si voleva punire l’importatore, non l’azienda americana che vende i chip!. Megaspeed nega di aver deviato alcunché e Pechino definisce le accuse di spionaggio calunnie. La CNN riporta che l’intelligence statunitense non è nemmeno certa che Alice Huang fosse effettivamente una spia al soldo dei cinesi!.

Capitolo terzo: Scott Bessent

Qualche giorno fa il Segretario del Tesoro, Scott Bessent, è andato sull’emittente CNBC e ha fatto la cosa che i membri di un governo serio non dovrebbero mai fare. Ha affermato che il Tesoro, il Dipartimento della Guerra, il Rappresentante per il Commercio e il Dipartimento di Stato volevano tutti che Megaspeed fosse inserita nella lista nera da mesi, ma è il Dipartimento del Commercio che ha la decisione finale. Chiedete a Lutnick informazioni sulle procedure interne del suo Dipartimento”. Trump dice di avere piena fiducia in lui, e sappiamo tutti quanto valga questa affermazione, visto che ha licenziato metà di tutti i suoi collaboratori. Lutnick è convocato a testimoniare davanti alla Commissione bancaria del Senato il 10 dicembre, è molto probabile che non ci andrà perché sarà dimesso. Testimoniare in commissione sarebbe troppo rischioso. Non piangete per Lutnick. Quando Trump lo nominò 15 mesi fa, la sua società, Cantor Fitzgerald, dichiarava partecipazioni in Nvidia per 1,19 miliardi di dollari. Ora l’azienda è gestita dai suoi figli, e uno di loro, Brandon e secondo Forbes, il patrimonio della famiglia Lutnick è raddoppiato, raggiungendo i 7,3 miliardi di dollari da quando ha assunto l’incarico. Ora aspettiamo cosa farà la Casa Bianca. Saranno ore frenetiche di trattative sul prezzo che vorrà Lutnick per andarsene.

Capitolo quarto: Trump

Se Lutnick ha aperto a Huang le porte della Casa Bianca è stato ovviamente Trump che lo ha fatto accomodare. Trump ha ricevuto l’informativa dallo spionaggio e ha fatto finta di niente, ha preso i soldi della sala da ballo, ha preteso una “cagnotta”, una tangente in gergo, del 25% sul fatturato , si è portato Huang a Pechino e, come se non bastasse, gli ha dato una medaglia. Per due settimane, Washington ci ha propinato un kolossal di spionaggio che si sta rivelando una patacca che però ha prodotto un sacco di soldi al botteghino. Il povero Jensen Huang, il genio dell’intelligenza artificiale americana, è vittima di una tentatrice cinese che lo ha convinto, con le sue arti, a vendergli 240.000 chip proibiti. Un’altra vittima è lo sprovveduto Howard Lutnick, che in buona fede dormiva serenamente mentre i chip partivano per Singapore, destinazione Pechino. Terza vittima Donald Trump, perché nessuno si chiede cosa ci ha guadagnato, a parte il contributo per la sala da ballo!!. Una “remota ipotesi” viene dal Washington Post, che ha esaminato le dichiarazioni finanziarie di Trump e ha scoperto che la sua partecipazione in Nvidia alla fine di agosto si aggirava tra i 13 e i 62 milioni di dollari. Alla fine del 2024, era compresa tra 615.000 e 1,3 milioni di dollari. Documenti che andrebbero aggiornati almeno a fine ottobre. Ma sono tutte dicerie!!.

Nessun thriller di spionaggio, solo una patacca colossale

Dal terzo secondo dopo aver letto le prime tre righe dell’articolo, che riportava dell’affaire di spionaggio, ho subito fatto una sintesi. Non c’è stata nessuna trappola perpetrata da una perfida cinese ai danni di tre ingenui americani. La trappola è la copertura di uno scandalo finanziario in cui Nvidia, Lutnick e Trump potrebbero essere coinvolti in un reato di illecito guadagno, esportazione di materiale vietato e contrabbando. Un presidente, un segretario al Commercio e un amministratore delegato che lavorano in combutta, venendo pagati con gli stessi chip venduti ai cinesi. Su un punto sono d’accordo con Jensen Huang: “ Se i chip li vendiamo noi, dipenderanno sempre da noi; diversamente, in pochi anni saranno loro a venderli a noi”. Fra qualche settimana è molto probabile che Nvidia si riprenda Huang perché non c’è nessuno che lo possa sostituire.

“Non c’è stata nessuna trappola”, ha scritto Kristol”. C’è stata collusione”. Afferma che Jensen Huang e Alice Huang hanno lavorato insieme per aggirare i controlli sulle esportazioni, che hanno collaborato con Lutnick e Trump, e che la parola giusta per definire tutto ciò è cospirazione.

Fulvio Rapanà