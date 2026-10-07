L. elettorale, Strada: aderisco a digiuno a staffetta con Magi

“Aderisco allo sciopero della fame a staffetta promosso a sostegno della battaglia di Riccardo Magi. È una scelta che condivido con tutta la Federazione di Avanti PSI Bologna, per testimoniare concretamente la nostra vicinanza a una battaglia che consideriamo profondamente socialista”.

Lo dichiara Marco Strada, tesoriere nazionale di Avanti PSI. “Da giorni Magi conduce una protesta nonviolenta contro le norme della nuova legge elettorale che rendono molto più gravoso l’accesso alla competizione per le nuove forze politiche e non consentono la raccolta digitale delle sottoscrizioni.

Sono questioni sulle quali noi socialisti abbiamo espresso con chiarezza la nostra contrarietà. Con la Federazione di Bologna vogliamo passare dalla solidarietà alla compartecipazione concreta. La tradizione socialista e radicale ci ricorda che sui diritti democratici non basta dichiararsi vicini: bisogna esserci. Ed è per questo che abbiamo comunicato ad Arcangelo Macedonio, membro dell’assemblea nazionale di + Europa e responsabile di Bologna, la nostra adesione” conclude.