La casa come fondamento di libertà per una politica di garanzia sociale

Il tema della casa non appartiene né alla retorica dei buoni sentimenti né alla demagogia dell’emergenza permanente, ma un nodo strutturale che misura la civiltà di una nazione e il livello delle sue garanzie sociali.

Una politica riformista e garantista non può guardare al problema dell’abitare né con l’approccio della conservazione, né con l’illusione sovversiva di chi scambia l’illegalità per giustizia sociale.

La casa è il presupposto primario della libertà individuale.

Senza un tetto sicuro non c’è autonomia, non c’è possibilità di pianificare il proprio futuro, non c’è reale emancipazione del lavoro.

Riconoscere l’accesso all’abitazione come un diritto sociale fondamentale significa impegnare le istituzioni pubbliche a rimuovere quegli ostacoli economici che impediscono il pieno sviluppo della persona, significa progettare un piano nazionale di edilizia residenziale pubblica degno di questo nome, riqualificare il patrimonio esistente, incentivare l’housing sociale e contrastare le distorsioni della speculazione immobiliare.

Su questo fronte, l’esperienza Spagnola indica chiaramente che lo Stato può intervenire, se vuole, con coraggio. Certamente qualcuno, in un prossimo futuro, dovrà assumersi la responsabilità politica di aver negato aiuto alla gente che reclama pietà.

Il diritto alla casa richiede un patto riformatore serio: fermezza nella legalità, garanzia assoluta della proprietà unita a un’aggressiva e moderna politica pubblica di investimenti sociali. Solo coniugando il rigore del diritto con la forza dell’equità sociale è possibile restituire dignità all’abitare e garantire a ogni cittadino la vera libertà.

Matteo Bettini