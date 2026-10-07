La casa è un diritto, non una merce: per un grande piano pubblico contro la rendita immobiliare

La crisi degli alloggi che sta investendo l’Europa rappresenta uno dei banchi di prova più drammatici per i sistemi di protezione sociale del continente.

In Italia il caro affitti sta progressivamente privando i ceti medio-bassi, le giovani generazioni e i lavoratori della possibilità stessa di costruire un futuro dignitoso. Il diritto alla casa, pur non esplicitato in modo diretto nella Carta Costituzionale ma intrinseco al principio di dignità dell’individuo, è oggi sotto l’attacco di una speculazione finanziaria che trasforma un bisogno sociale primario in un bene di puro profitto.

Di fronte all’inerzia politica, le tensioni rischiano di incrinare la coesione sociale e di spingere le frange più deboli verso l’illegalità delle occupazioni, un esito che finisce purtroppo per alimentare una guerra tra poveri, penalizzando sia i piccoli risparmiatori sia i legittimi assegnatari delle graduatorie edilizie.

Le vicende internazionali mostrano chiaramente l’insufficienza delle risposte fornite finora dalle classi dirigenti europee. Le metropoli francesi vivono una conflittualità permanente, esasperata da una gestione securitaria orientata unicamente a sgomberi muscolari e misure restrittive che non scalfiscono le disuguaglianze di fondo. Lo scenario iberico è altrettanto emblematico: la sollevazione delle piazze spagnole contro l’insostenibilità dei prezzi ha generato un terremoto politico istituzionale.

La netta polarizzazione sui decreti per il controllo del mercato e lo stop agli sfratti ha causato una rottura politica insanabile e la conseguente caduta del governo, costringendo la Spagna a elezioni anticipate. L’esperienza estera evidenzia che l’ordine pubblico non si difende con i manganelli, ma rimuovendo le cause materiali del conflitto sociale. Nel territorio nazionale, dove le amministrazioni locali tentano di resistere alla tempesta incrementando i sussidi per l’affitto e sbloccando i piani di rigenerazione degli alloggi popolari, gli interventi tampone non bastano più a fronte di un fabbisogno immenso.

La vera svolta richiede una strategia strutturale centralizzata di stampo socialista: un imponente piano nazionale per l’edilizia residenziale pubblica che preveda il recupero immediato e sistematico del patrimonio immobiliare demaniale e comunale dismesso.

I socialisti ribadiscono che la legalità si tutela offrendo alternative reali alla disperazione. Non si può pretendere la pace sociale se lo Stato abdica alla redistribuzione della ricchezza e alla regolamentazione della rendita immobiliare. Per evitare che l’emergenza abitativa si trasformi in una faglia insanabile nel Paese, è urgente rimettere al centro dell’agenda politica la pianificazione pubblica e l’estensione dello Stato sociale. Solo garantendo un tetto accessibile a ogni cittadino sarà possibile preservare l’ordine realizzare una vera uguaglianza sociale.

Raffaele Amendola