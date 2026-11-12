Purtroppo, la notizia era nell’aria. Chiude lo storico stabilimento Henkel a Ferentino, 104 dipendenti che dal 1 luglio 2027 saranno licenziati.

104 famiglie buttate per strada. Ricordo a quei politici, che oggi cadono dalle nuvole, che già a maggio 2023 la volontà della multinazionale era palese. Spiace essere stato l’unico, ripetutamente, a segnalare la crisi e a manifestare la vicinanza ai lavoratori. Non è servito a nulla, tutti hanno fatto orecchie da mercante. Ipocritamente.

La chiusura dell’Henkel è un segnale inquietante per l’economia del sud Lazio e manifesta i limiti di un modo miserrimo di fare politica. Da tre anni a questa parte ho cercato di attirare l’attenzione, di tutti, sulle criticità in essere per la permanenza dell’insediamento industriale ferentinate.

Tre anni che dico: “Attenzione la situazione è drammatica, non ci sono più le condizioni per essere ottimisti. Attenzione il nostro territorio sconta la mancata programmazione e pianificazione industriale, sconta deficit infrastrutturali imbarazzanti e soprattutto non può contare su risorse energetiche che consentano permanentemente la presenza di insediamenti industriali di un certo livello.”

Sono tre anni che sottolineo l’incapacità e l’impreparazione che affligge il mondo politico oggi al potere palesemente distante dalla vita reale. Ora i nodi arrivano al pettine e all’Henkel si sta per aggiungere la Tpv compound, che sta chiudendo e Stellantis a Cassino che di qui a qualche settimana infliggerà un duro aut aut che segnerà per sempre l’economia di questa provincia già in coma profondo.

Serve altro per dimostrare l’inettitudine di chi rappresenta questo territorio? E’ evidente o no che il Consorzio industriale del Lazio è solo un carrozzone avulso alle dinamiche socio economiche di questo territorio? Siamo nel vivo di una devastante e irreversibile desertificazione industriale. C’è il rischio concreto di un effetto domino che spazza via dalla Valle del Sacco il settore chimico farmaceutico, lasciando solo macerie, povertà e inquinamento.

Come al solito, tutti oggi sono pronti a stringersi attorno al capezzale del morto, ma non è questo che serve alla Ciociaria. Chiedo a tutti quelli che oggi si riempiono la bocca di paroloni e improvvidamente esprimono giudizi stereotipati, dove eravate quando l’Henkel nel 2023 ha iniziato a parlare di licenziamenti? Perchè non avete aperto allora tavoli di concertazione con l’azienda? Lo chiedo ai vari onorevoli, al Presidente della provincia e via dicendo. E’ davvero irritante quanto offensivo nei confronti dei lavoratori parlare oggi con tanta protervia sicumera. Ma del resto, se questo è lo spessore politico non ci si può attendere nulla di diverso, come spiace dover rilevare la marginalità degli enti di prossimità, incapaci di intercettare le problematiche di questo comprensorio purtroppo abbandonato a se stesso.

Esprimo massima solidarietà ai dipendenti e alle loro famiglie, il Partito Socialista Italiano è e sarà sempre al fianco dei lavoratori.